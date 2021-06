Češi se mohli přetrhnout, ale ani jejich tři góly nestačily, Boston podlehl Islanders

V pátém zápase série 2. kola play off NHL mezi Bostonem a New York Islanders se dařilo českým hokejistům. Dva góly a asistence Davida Pastrňáka ani branka Davida Krejčího však prohru Bostonu 4:5 nezvrátily. Hokejisté New York Islanders vyhráli podruhé za sebou a otočili stav série na 3:2.

2:07 Sestřih klíčových pasáží v utkání Boston - Islanders od stavu 2:2 | Video: Asociated Press