Carolina zlomila kouzlo Vaněčkova náhradníka. Čech v brance pak už obrat nepřinesl

Hokejistů New Jersey vstoupili do série 2. kola play off NHL prohrou 1:5 na ledě Caroliny. Ta si poradila s brankářskou hvězdou "Ďáblů" Akirou Schmidem, jehož už ve 22. minutě vystřídal český gólman Vítek Vaněček. K obratu to však nevedlo. Leon Draisaitl nasázel na úvod další série vyřazovacích bojů čtyři branky, ale neodvrátil prohru hokejistů Edmontonu 4:6 ve Vegas.

Schmid po prvních dvou zápasech předchozího kola s New York Rangers, které New Jersey prohrálo, nahradil Vaněčka. Švýcarský gólman pak oslnil: v pěti následujících duelech inkasoval jen sedm branek, udržel dvě čistá konta a dovedl tým k postupu. Proti Carolině ale nestačil ani on. Domácí položili základ úspěchu v úvodní třetině, ve které soupeře přestříleli 10:1 a dali dva góly. Skóre otevřel po vyhraném vhazování Brett Pesce švihem zpoza levého kruhu přes chumel hráčů. Z přečíslení zvýšil Seth Jarvis a v úvodu druhé části Jesperi Kotkaniemi vyhnal Schmida na střídačku. New Jersey už s Vaněčkem v kleci vzápětí snížilo. Nathan Bastian se dostal za domácí obranu a přelstil Frederika Andersena střelou nad vyrážečku. Český gólman inkasoval v 51. minutě, když jej překonal z levého kruhu Brady Skjei. Výhru Caroliny zpečetil Jesper Fast při risku hostů bez gólmana. Vaněček tak inkasoval jeden gól z 11 střel, útočník Ďáblů Ondřej Palát zapsal tři záporné body. Na druhé straně vyšel forvard Hurricanes Martin Nečas bodově naprázdno. New Jersey ale nemusí smutnit. I v úvodním kole prohrálo první dva zápasy s Rangers shodně 1:5, přesto pak sérii otočilo. Draisaitl je po čtyřech zásazích proti Vegas s 11 trefami nejlepším střelcem vyřazovací části. První gól zápasu zaznamenala hvězda Edmontonu v přesilové hře, v závěru úvodní třetiny upravila na 2:3 z nenápadné akce. Lídr produktivity play off NHL (11+4) nahodil puk z nulového úhlu na branku a od zad Laurenta Brossoita se odrazil do sítě. Německý útočník zkompletoval hattrick ve 42. minutě, když v další početní převaze vyrovnal střelou do odkryté branky na 3:3. Poslední gól přidal z rychlého protiútoku a snížil na 4:5. Vegas na úvodní Draisaitlův zásah rychle reagovalo a otočilo na 3:1. O obrat se gólově zasloužili Ivan Barbašev, Michael Amadio a Mark Stone. Domácí i po trefě na 3:3 přišli s rychlou odpovědí. Za 111 vteřin už vedli 5:3 po brankách Barbaševa, první hvězdy zápasu, a Chandlera Stephensona. Výhru v závěru pojistil Jack Eichel. Čtyři branky dal o den dříve i Joe Pavelski, taktéž Dallasu jeho mimořádný výkon nestačil. 2. kolo play off NHL: Východní konference - 1. zápas: Carolina - New Jersey 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) Branky: 10. Pesce, 15. Jarvis, 22. Kotkaniemi, 51. Skjei, 57. Fast - 26. Bastian. Střely na branku: 23:18. Vaněček odchytal za New Jersey 37:01 minuty, inkasoval jeden gól z 11 střel a úspěšnost zásahů měl 90,9 procenta. Diváci: 18.735. Hvězdy zápasu: 1. Pesce, 2. Martinook, 3. Andersen (všichni Carolina). Západní konference - 1. zápas: Vegas - Edmonton 6:4 (3:2, 0:0, 3:2) Branky: 5. a 43. Barbašev, 10. Amadio, 19. Mark Stone, 44. Stephenson, 60. Eichel - 4., 20., 42. a 49. Draisaitl. Střely na branku: 34:27. Diváci: 18.243. Hvězdy zápasu: 1. Barbašev, 2. Stephenson, 3. Mark Stone (všichni Vegas).

