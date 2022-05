Carolina zdolala Rangers v play off NHL i ve druhém utkání, Raanta vychatal nulu

Hokejisté Caroliny porazili ve druhém utkání druhého kola play off NHL na svém ledě New York Rangers 2:0 a stejným poměrem vedou i v sérii. Edmonton otočil v Calgary z 1:3 na konečných 5:3 a vyrovnal stav zápasů na 1:1. V obou utkáních padl vítězný gól v oslabení.

V Carolině se na první gól čekalo do 36. minuty, kdy se domácí dostali v oslabení do přečíslení dva na jednoho a po přihrávce Sebastiana Aha vystřelil do odkryté branky Brendan Smith. Výhru zpečetil Aho dvě sekundy před koncem při hře Rangers bez gólmana. Hurricanes v předchozím utkání udolali soupeře 2:1 v prodloužení a v letošním play off vyhráli doma všech šest zápasů.

Hlavním hrdinou byl vyhlášen gólman Antti Raanta, který kryl 21 střel a poprvé v kariéře vychytal ve vyřazovací části NHL nulu. "Nepřišlo mi, že bych musel předvést hodně těžkých zákroků," řekl Raanta. "Kluci byli skvělí, moc mi pomohli. Nepouštěli je k dorážkám a k lehkým zakončením. Dokonce ani v oslabení, sehráli jsme je výborně," doplnil.

Spolehlivý výkon podal i jeho protějšek Igor Šesťorkin, který zastavil 21 střel včetně jednoho pokusu Martina Nečase. Jednou vypálil na straně poražených Filip Chytil, jenž minule skóroval a je zatím jediným úspěšným střelcem Rangers v sérii.

New York už v letošním play off ukázal, že je ale odolný. V úvodním kole prohrával s Pittsburghem 1:3 na zápasy. "Líbilo se mi, jak jsme celkově (v Carolině) hráli. Přál bych si, abychom se vraceli domů s jednou výhrou, pravděpodobně jsme mohli. Ale je to, jak to je, a jsem šťastný z výkonu. Budeme se i doma snažit hrát dobře i tvrdě, jak jen to půjde, a budeme doufat, že vyhrajeme," řekl kouč Gerard Gallant.

Připustil ale, že Rangers potřebují zlepšit přesilové hry. "Rychle k nám přistupují a nedostáváme se často ke střelám ze slotu. Musíme být trochu důraznější." Na druhé straně trenér Rod Brind'Amour vyzdvihl, že oba týmy velmi dobře brání a nedarují si centimetr ledu, i proto nepadá moc gólů.

Calgary vedlo už v sedmé minutě 2:0. Skóre otevřel Michael Stone a druhý gól přidal z dorážky Brett Ritchie. Edmonton snížil trefou Duncana Keitha, ale domácí útočník Tyler Toffoli využil ve 23. minutě přesilovku a vrátil dvoubrankový náskok.

Oilers ještě ve druhé třetině vyrovnali. Nejdříve sice neplatil gól Leona Draisaitla, protože rozhodčí jej po trenérské výzvě odvolali kvůli nedovolenému bránění gólmanovi Jacobu Markströmovi, ale za necelou minutu prokázal Connor McDavid šikovné ruce a snížil. Na něj navázal využitou přesilovou hrou Evan Bouchard. Obrat dokonali ze sólových úniků Zach Hyman, který se prosadil v čase 50:14 v oslabení, a v 53. minutě Draisaitl.

"Byli jsme důraznější, bojovnější než minule. To je hlavní rozdíl. Díky tomu jsme vyhrávali více soubojů o puk, ve kterých to bylo padesát na padesát. V prvním utkání (prohra 6:9) jsme v tomhle moc úspěšní nebyli. Také jsme lépe bránili, stále jsme dokázali proměnit nějaké své šance a Smitty (brankář Mike Smith) chytal velmi dobře," vysvětlil McDavid, který má v letošním play off na kontě už dvacet bodů (6+14). Tuto hranici překonal v úvodních devíti zápasech vyřazovací části NHL naposledy Mario Lemieux v roce 1992.

Flames se nepoučili z minulého zápasu, kdy ztratili vedení 6:2, ale za stavu 6:6 přece jen strhli vítězství třemi góly na svou stranu. "Odchýlili jsme se od naší hry a tím je nastartovali. Mají v týmu hráče, kteří dokáží neskutečné kousky, a potvrdilo to. Neodvedli jsme dobrou práci," přiznal Toffoli.

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 2. zápas:

Carolina - New York Rangers 2:0 (stav série: 2:0)

Západní konference - 2. zápas:

Calgary - Edmonton 3:5 (stav série: 1:1)