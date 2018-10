20 zápasů, 30 milionů. Odstrašující trest za brutální faul pomohl osvobodit Jaškina

před 1 hodinou

Dmitrij Jaškin má u obhájců Stanleyova poháru zajímavou šanci na oživení hokejové kariéry.

Praha - Po přípravném kempu v St. Louis měl z NHL odejít do nižší soutěže. Na listině volných hráčů však Jaškin vzbudil zájem Washingtonu, kde dostane novou příležitost prodat svůj ofenzivní talent.

Capitals by si českého útočníka možná nestáhli, kdyby zkraje ročníku nepřišli o křídelníka Toma Wilsona. Ten dostal stopku na 20 zápasů za zkrat v přípravě, kdy v plné rychlosti trefil do hlavy Oskara Sundqvista (viz video výše). Jaškinův bývalý parťák ze St. Louis utrpěl otřes mozku.

Trest patří k těm výjimečným. Třeba vyhlášený rabiát Radko Gudas dostal nanejvýš desetizápasovou suspendaci. Wilson doplatil na opakované prohřešky z nedávné minulosti. Během pauzy navíc nebude dostávat plat, takže přijde o 1,3 milionu dolarů (asi 29 milionů korun).

"Pro Toma je nešťastné, že NHL z něj dělá odstrašující příklad," prohlásil jiný forvard Capitals T. J. Oshie. "Nastavují nějaké mantinely, chtějí ze hry dostat hnusné zákroky."

Tvrdý muž Washingtonu vyfasoval nejdelší stopku od roku 2015, kdy Raffi Torres musel vynechat 41 zápasů za sestřelení Jakoba Silfverberga.

Jak Wilson dokáže řádit, pocítil i Jaškin, který před rokem proti svému současnému spoluhráči tasil pěsti. Chtěl pomstít tvrdý zákrok na Roberta Thomase, ale v boxerském duelu šel rychle k ledu.

Tehdy jistě netušil, že Wilsonova nedisciplinovanost mu jednou otevře cestu mezi obhájce Stanley Cupu. Generální manažer Washingtonu Brian MacLellan prozradil, že nebýt oné dvacetizápasové suspendace, po Jaškinovi by možná nesáhl.

Český forvard opustil listinu volných hráčů v úterý, ve středu už trénoval s novými parťáky.

Otřesený Kempný Měl připravené místo ve druhém obranném páru vedle Johna Carlsona, ale úvodní zápas nestihl. Český bek Michal Kempný, obdarovaný novou čtyřletou smlouvou, utrpěl v přípravě otřes mozku po zákroku Roberta Bortuzza a zotavuje se. Není zcela jasné, jak dlouho bude chybět. Vrátil by se mohl 10. října proti Vegas.

"Skvělý pocit," liboval si. "Hodně jiný oproti St. Louis. V dalších dnech budu muset tak nějak přepnout - popasovat se s novým systémem a věcmi na ledě. Takhle to prostě je. Každopádně se těším."

Nejde o fráze. Jaškin se zřejmě opravdu těší, neboť v St. Louis nebyl spokojený. Už před časem podle generálního manažera Blues Douga Armstronga požádal o výměnu. Nyní tvrdí, že sice dostal šanci k růstu, ale ne dostatečnou: "Je docela těžké se zlepšovat, když nastupujete ve čtvrté lajně."

Jaškin u bývalého zaměstnavatele většinou hrál kolem 12 minut za zápas. V poslední základní části posbíral 17 bodů. Nejvíc se mu dařilo před čtyřmi roky (54 duelů, 13+5).

"Je vážně šikovný, ještě to neukázal naplno," řekl o 25letém Čechovi trenér Washingtonu Todd Reirden. "Věříme, že se pořád vyvíjí, takže je třeba mu dát roli, v níž může uspět."

Na posledním mistrovství světa zářil Jaškin za Česko vedle dvou hvězdných Davidů - Krejčího a Pastrňáka. U Capitals ještě nemá danou pozici, ale jelikož je defenzivně zdatný, může nastoupit kdekoliv. Teoreticky i vedle Jevgenije Kuzněcova a Alexandra Ovečkina, kde normálně krouží Wilson.

"Půjdu soupeřům do těla a vytvořím spoluhráčům prostor," plánuje český křídelník. "Je tady hodně kluků, kteří dokážou proměňovat šance."

Poprvé by Jaškin mohl naskočit už v noci na pátek v Pittsburghu.