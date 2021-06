Canadiens vyhráli ve Vegas a srovnali stav semifinálové série

Hokejisté Montrealu ve druhém zápase semifinále play off NHL vyhráli na ledě Vegas 3:2 a v sérii hrané na čtyři vítězná utkání srovnali stav na 1:1. Canadiens zvládli osmý z posledních devíti duelů a potvrdili, že v letošním play off jsou schopni zaskočit kohokoliv. Čeští hokejisté Tomáš Nosek a Michael Frolík do zápasu nezasáhli.

Habs znovu ukázali, že pokud vstřelí první gól, je těžké jim vedení z rukou vyrvat. Kanadský celek utkání rozehrál výborně, v první třetině vstřelil dvě branky a ve zbytku zápasu si mohl dovolit hrát ze zajištěné obrany. Do vedení poslal Canadiens v sedmé minutě člen čtvrté útočné formace Joel Armia a druhou branku přidal tři a půl minuty před koncem první třetiny lídr klubové Tyler Toffoli. Když v čase 37:45 využil zaváhání v rozehrávce Golden Knights Paul Byron a povedenou bekhendovou kličkou zvýšil na 3:0, zdálo se, že hráči Vegas již se zápasem nic nezmůžou. Už po minutě však nenápadným nahozením od modré čáry snížil Alex Pietrangelo na 1:3 a dal Golden Knights šanci na zvrat. Ve třetí třetině domácí zvýšili střeleckou aktivitu, branku Careyho Price zasypali sedmnácti střeleckými pokusy, ale kontaktního gólu se dočkali až v 55. minutě. Pietrangelo schoval svou střelu z pravého kruhu za obránce Jeffa Petryho a svým druhým gólem v zápase snížil na 2:3. Canadiens závěrečný tlak domácích přestáli a v bojích o první finálovou účast od roku 1993 si připsali důležitou výhru z ledu soupeře.