"Možná nejlepší na světě." Mladý obránce v play off bodoval víc než Jágr či Krejčí

Kapitán Colorada Gabriel Landeskog na dotaz novinářky poradil klubům NHL, co by měly dělat, aby taky vyhrály Stanley Cup. "Najděte si někde svého Calea Makara," prohlásil s úsměvem.

Útočník Andrew Cogliano s parťákem Landeskogem souhlasil, ale dodal: "Chlápka, jako je Cale, nenajdete."

Teprve 23letý Makar byl na cestě za Stanleyovým pohárem nejužitečnějším hráčem Colorada, za což dostal prestižní Conn Smythe Trophy. Ve 20 zápasech nastřádal jako obránce neskutečných 29 bodů (8+21).

To se v historii play off NHL nepovedlo žádnému Čechovi. Jaromír Jágr byl horší o pět bodů, držitel českého rekordu David Krejčí o tři. Přitom jde o útočníky.

Co se týče obránců, Makar vykázal ve vyřazovacích bojích nejvyšší produktivitu od Briana Leetche, který před 28 lety bodoval 34krát.

Conn Smythe Trophy získal Makar naprosto suverénně, všech 18 novinářů ho na lístku se třemi jmény zařadilo na první místo. Mimochodem, uspěl i Ondřej Palát z Tampy, který se třikrát objevil na třetí příčce.

"Momentálně je to možná nejlepší hráč na světě," prohlásil o Makarovi v průběhu play off hvězdný spoluhráč Nathan MacKinnon a zpochybnil tak všeobecné mínění, že hokejistou číslo jedna je Connor McDavid. "Pokud bude dál hrát takhle, může to dotáhnout na jednoho z nejlepších obránců historie."

Makar nastupuje v NHL tři roky a zatím v průměru sbírá víc než bod na zápas. Může se spolehnout na skvělé bruslení a geniální čtení hry. Okolí udivil hlavně v poslední základní části, kde dal dohromady 86 bodů (28+58) ze 77 zápasů.

Díky tomu vyhrál Norris Trophy pro obránce roku, i když hodně těsně. Švýcara Romana Josiho, kterému o čtyři bodíky unikla stobodová sezona, předčil v poměru 1631:1606.

Makar tak o sobě může říct, že je teprve třetím hokejistou, který v jednom ročníku NHL vyhrál Norris Trophy i Conn Smythe Trophy. Navázal na legendy Bobbyho Orra a Nicklase Lidströma.

"Neuvěřitelný pocit," radoval se.

Cena pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů míří do Colorada potřetí. V roce 1996 ji získal Joe Sakic a o pět let později Patrick Roy. Právě Sakic, nyní generální manažer Avalanche, má zásluhu na tom, že Makar skončil v Denveru.

Kanaďana s ukrajinskými kořeny si v draftu 2017 vybral ze čtvrtého místa. Tehdy však v Coloradu ještě neslavili. Naopak. Klub po katastrofické sezoně, v níž skončil beznadějně poslední, doufal, že by mohl v dražbě talentů táhnout jako první. Jenže v loterii se propadl až na čtvrtou pozici.

Odtud sáhl po Makarovi, u něhož se skauti neshodli, kdy by měl vlastně jít na řadu. Někteří mu předpovídali třetí příčku, jiní až druhou polovinu prvního kola. Byl totiž objektivně rizikovou investicí. Před draftem hrál v kanadské juniorce AJHL, která nepatří mezi ty prestižní, a vyrostl jen do 180 centimetrů.

Ačkoliv Colorado i tak hodně zaujal, není vůbec jisté, zda by z něj udělalo celkovou jedničku, kdyby vyhrálo loterii.

"Nejsem si stoprocentně jistý, že by tomu tak bylo. Hodně jsme o tom diskutovali," řekl oficiálnímu webu NHL poněkud vyhýbavě Alan Hepple, který v letech 2009 až 2021 šéfoval skautingu Avalanche. "Věděli jsme, že je Makar dobrý, ale nemohli jsme úplně ignorovat, že vyšel z AJHL."

Jedničkou zmiňované dražby talentů se nakonec Švýcar Nico Hischier, po němž sáhlo New Jersey. Philadelphia pak podle očekávání udělala dvojku z dalšího centra Nolana Patricka. Do Dallasu ze třetí pozice zamířil obránce Miro Heiskanen.

Nikdo z nich zatím nezáří jako Makar. Z Hischiera a Heiskanena jsou hvězdy, ale ne superhvězdy. Patrick se i kvůli nalomenému zdraví trápí.

"Dost dobrá volba," komentoval sázku na Makara legendární Roy, který Avalanche koučoval před současným trenérem Jaredem Bednarem. "Nepochybuju o tom, že tři kluby teď sledují Makara v akci a říkají si: Sakra! Co jsme to udělali?"