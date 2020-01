Nejžhavější nováček, opěvují Kubalíka v NHL. Šance na "zapovězenou" cenu ožívá

Calder Trophy pro nejlepšího nováčka hokejové NHL ještě neměla českého vítěze, v posledních letech ani vážné adepty. Chmurný trend můžou změnit útočníci Dominik Kubalík a Martin Nečas.

Hokejoví novináři, kteří o prestižní ceně rozhodují, nedali v předešlých pěti letech hlas žádnému českému nováčkovi. Ani Davidu Pastrňákovi.

Letos může být veseleji. Už v listopadu minulého roku vylétl mezi nejlepší zelenáče 20letý Martin Nečas z Caroliny. Teď o sobě dává ještě hlasitěji vědět o čtyři roky starší Dominik Kubalík z Chicaga.

Z příležitostí, které dostává vedle superhvězd Jonathana Toewse a Patricka Kanea, by nemohl těžit lépe. V posledních šesti zápasech bodoval desetkrát (7+3), dvakrát v řadě sahal po premiérovém hattricku. "Myslím, že hraju svůj nejlepší hokej v sezoně," řekl český křídelník. "Když vám stoupne sebevědomí, dovolíte si toho víc a víc. A jste úspěšní. Hokej si teď fakt užívám."

"V NHL momentálně není žhavější nováček než Kubalík," napsal Charlie Roumeliotis ze stanice NBC.

Kubalík nicméně neokouzluje jednorázově. Výkonnostně jde nahoru každým měsícem. Od začátku prosince je nejproduktivnějším nováčkem v zámořské soutěži.

"Jsem šťastný, že dělá takové pokroky," ocenil nadaného střelce trenér Chicaga Jeremy Colliton. "Dobře se pohybuje bez puku, díky čemuž se dostává do střeleckých pozic. Chodí do brány, rád střílí. Radost pohledět."

Kubalík ukazuje, proč dominoval v české a později také ve švýcarské elitní lize. Pokud udrží tempo, dosáhne na metu 30 gólů. V historii Chicaga svedlo úctyhodný kousek pouze pět nováčků - Artěmij Panarin, Eric Daze, Jeremy Roenick, Darryl Sutter a Steve Larmer.

Když přitom český snajpr na podzim nastoupil do přípravného kempu, myslel akorát na setrvání v hlavním mužstvu: "Říkal jsem si, že od toho se odpíchnu, a pak uvidím, co dál. Co se děje teď, je… Prostě tomu nemůžu uvěřit. Paráda."

V pořadí střelců mezi nováčky je Kubalík na prvním místě. Předešlému vládci - 24letému Švédovi Victoru Olofssonovi - utekl o dvě branky. V produktivitě je čtvrtý.

Sedmou příčku drží v poměrně vyrovnané tabulce Nečas, jenž před dvěma týdny skončil ve "cvičném" hlasování o Calder Trophy čtvrtý.

Víc hlasů dostal Olofsson, který však v lednu marodí, a obránci Cale Makar a Quinn Hughes. Prvně jmenovaný je obecně považovaný za největší favorita. Mnozí už o něm mluví jako o jednom z nejlepších beků současné NHL.

Hvězdy posledního draftu Jack Hughes z New Jersey a Kaapo Kakko z Rangers jsou zatím mimo hru.

Kubalík a Nečas tak mají šanci překonat majstrštyk z prvního ročníku po olympiádě v Naganu, kdy Milan Hejduk skončil v hlasování o Calder Trophy třetí a Jiří Hrdina šestý.

Cesta do finálové trojice dost možná povede přes Olofssona. Jeho největším vyzyvatelem je podle stanice Sportsnet Nečas. "Pořád se musí učit, jak hrát na obou stranách hřiště, ale už předvedl záblesky své rychlosti a šikovnosti. Je proto snadné si uvědomit, jak výjimečný hráč z něj bude," ocenila českého mladíka redaktorka Emily Sadlerová.

Od její analýzy však uplynul týden, během kterého si o pozornost rázně řekl Kubalík.

Oba čeští mladíci tak mají šanci proniknout do finálové trojky, v níž za celou historii prestižní nováčkovské ceny byli jen čtyři Češi. Kromě Hejduka také Martin Havlát, Patrik Eliáš a naposledy Ondřej Palát, jenž před šesti lety skončil druhý.