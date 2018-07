Bývalý Pavelcův rival Hellebuyck dostal ve Winnipegu lukrativní šestiletou smlouvu

před 2 hodinami

Hellebuyck dříve bojoval o místo v bráně Jets s Ondřejem Pavelcem.

Winnipeg - Hokejový brankář Connor Hellebuyck se jako chráněný volný hráč dohodl s Winnipegem na nové šestileté smlouvě. Kontrakt na celkem 37 milionů dolarů (přes 825 milionů korun) katapultuje letošního finalistu Vezinovy trofeje pro nejlepšího gólmana na šestou příčku mezi nejštědřeji placenými gólmany NHL.

Pětadvacetiletému Hellebuyckovi skončila roční smlouva s příjmem dva a čtvrt milionu dolarů, nyní bude v průměru pobírat přes 6,16 milionu za sezonu. Lépe placení jsou v celé soutěži jen největší brankářské hvězdy Carey Price, Henrik Lundqvist, Sergej Bobrovskij, Pekka Rinne a Tuukka Rask.

V základní části nastoupil Hellebuyck do 67 utkání a inkasoval v průměru 2,36 gólu na zápas při úspěšnosti zákroků 92,4 procenta. Šestkrát vychytal čisté konto. V prvním play off kariéry pomohl Jets až do finále Západní konference, v níž jeho tým nestačil na Vegas.

Hellebuyck měl ze 17 duelů stejný průměr jako v základní části, úspěšnost zákroků 92,2 procenta a ve dvou zápasech uhájil nulu. Díky skvělým výkonům aspiroval na prestižní Vezinovu trofej. Jeho soky byli Vasilevskij z Tampy Bay a Rinne z Nashvillu, který vyhrál.

Gólmana, který vychytal před třemi lety na mistrovství světa v Praze a Ostravě týmu USA bronz, poté co v souboji s Čechy neinkasoval, si Jets vybrali při draftu 2012 až jako 130. hráče v celkovém pořadí. Týmovou jedničkou je od ročníku 2016/17.