"Řekl jsem si: OK, jdeme na to!" Čech s operovaným srdcem prožil debut v NHL

Debut v NHL si ve středu odbyl český hokejový útočník Martin Kaut a vychutnal si při něm výhru Colorada v domácí hale Pepsi Center nad New York Islanders 3:1.

Na ledě strávil odchovanec Žďáru nad Sázavou a bývalý hráč extraligových Pardubic sedm minut a 47 sekund a připsal si dva hity.

"Byl to neuvěřitelný moment," řekl Kaut oficiálním stránkám klubu. Vedení Avalanche jej povolalo v úterý z farmářského celku Colorado Eagles z nižší AHL poté, co se na marodku k Nazemu Kadrimu, Colinu Wilsonovi a Mattu Calvertovi zařadil i další útočník Mikko Rantanen.

Před premiérou v šatně se podíval Kaut na nově vyvěšené jméno a číslo u svého místa a šel do hry. "Řekl jsem si: OK, jdeme na to," prohlásil talent, jehož si Colorado vybralo v roce 2018 v prvním kole draftu na 16. místě.

Vstup Martina Kauta do NHL:

Jeho vysokou pozici neovlivnil ani fakt, že se krátce před draftem podrobil operaci srdce v pražském IKEMu u uznávaného odborníka Jana Pirka. "Byl jsem opravdu překvapený, protože jsem před dvěma týdny měl nějaké problémy se srdcem, musel jsem na operaci a teď mě draftovalo Colorado. Je to neuvěřitelné," řekl tehdy Kaut.

Sezonu po draftu strávil v AHL a v 63 utkáních si připsal 26 bodů za 12 gólů a 14 asistencí z 63 utkání. Ve čtyřech duelech play off vstřelil dvě branky. V této sezoně sehrál Kaut v AHL 31 utkání a připsal si 16 bodů za pět branek a 11 asistencí.

Od konce října do poloviny prosince jej vyřadil ze hry otřes mozku, ale především v poslední době je ve formě. Z posledních 11 utkání nasbíral deset bodů za dva góly a osm přihrávek. Ve středu se dočkal debutu v NHL jako třetí český hráč v sezoně po Dominiku Kubalíkovi z Chicaga a Davidu Kašem z Philadelphie.

Kaut se zařadil do třetí formace na pravé křídlo vedle Pierra-Édouarda Bellemarea a Matta Nieta. "Říkali mi, ať hraju svoji hru a užiju si každé střídání. Tak to také bylo," prohlásil Kaut.

"Při prvním střídání jsem byl docela dost nervózní, protože se odehrálo v našem obranném pásmu a já si jen v duchu říkal, ať neudělám nějakou chybu. Od druhého střídání už to bylo o mnoho lepší, ve druhé třetině jsem tam měl i nějaké šance. Myslím, že to byl pro mě skvělý zápas," připojil.

Sdílet své pocity mohl i s krajanem Pavlem Francouzem, který pomohl k vítězství 27 zákroky. "My už jsme spolu hráli v národním týmu, ale to bylo něco jiného," připomněl Kaut své první starty v české reprezentaci v dubnu 2018 v přípravě na mistrovství světa v Dánsku.

"Užili jsme si to. Frankie (Francouz) mohl mít nulu, ale bohužel dali gól. Je to pro něj škoda, ale vyhráli jsme," dodal Kaut.