"Bible je pro mě nejvyšší autorita." Reimer si nevzal duhový dres na podporu LGBT+

Brankář James Reimer se nezúčastnil rozbruslení hokejistů San Jose před sobotním zápasem NHL proti New York Islanders, do kterého jeho tým nastoupil v duhovém dresu na podporu komunity LGBT+.

Pětatřicetiletý Kanaďan řekl, že by to bylo v rozporu s jeho křesťanskou vírou. Současně uvedl, že se ke každému snaží chovat s respektem a všichni členové komunity LGBTQ+ by měli být v hokeji vítáni.

"V tomto konkrétním případě jsem se rozhodl nepodporovat něco, co je v rozporu s mým osobním přesvědčením, které je založeno na Bibli, nejvyšší autoritě v mém životě," uvedl Reimer v prohlášení. Kalifornský klub, který během Sharks' Pride Night podpořil LGBTQ+ různými způsoby, vyjádřil pro jeho postoj pochopení.

Reimer je druhým hráčem NHL, který si odmítl obléknout duhový dres během rozbruslení. V lednu tak učinil rovněž s odkazem na náboženské důvody ruský obránce Ivan Provorov z Philadelphie.