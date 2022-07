Zalez zpátky! Policista nechtěl hvězdu pustit mezi šampiony, považoval ji za fanouška

Železniční koridor mezi Brnem a Prahou u Brna stojí, hledá se údajně sražený člověk. Policie ho zatím nenašla. Není zřejmé, kdy se doprava znovu rozjede, řekl mluvčí policie David Chaloupka. Vlaky mohou mít i více než hodinové zpoždění.

Doprava stojí na trati 250 v úseku Řikonín - Tišnov, událost byla nahlášena v 12:41. "Šlo o nějaký náraz, hledá se, z čeho ta rána byla. Stalo se to ve směru na Řikonín v prostoru zřejmě mezi železničním přejezdem a železničním mostem. Zatím se ale nenašlo nic, co by bylo sražené, ať už zvíře nebo člověk," uvedl mluvčí.

Podle webu Českých drah se omezení zatím dotýká necelé desítky spojů, z toho pěti rychlíků a dvou mezinárodních spojů. Zpoždění mohou být i více než hodinová, například u rychlíku Vysočina se zpoždění odhaduje na 80 až 100 minut. Podle mluvčího není jasné, kdy by se doprava v místě znovu mohla rozjet. Web Českých drah odhaduje dobu ukončení omezení v 14:41.