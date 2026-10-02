Boston šel po velkém jménu, odhalují v NHL. České hvězdě už se předvídá konec

Hokejový Boston, který se kolem nového kapitána Davida Pastrňáka snaží znovuvybudovat tým na Stanley Cup, čeká v této sezoně NHL zásadní rozhodnutí. S dalším Čechem v týmu Pavlem Zachou buď podepíše novou, obří smlouvu, nebo ho vymění. V zámoří začínají věštit druhou variantu.
Největší událostí NHL těsně před startem aktuální základní části byl jednoznačně trejd hvězdného střelce Kirilla Marčenka.
Ten se v Columbusu zdráhal prodloužit smlouvu, a tak v rámci velké výměny čítající řadu položek zamířil do Toronta.
Zajímalo se ale více týmů, mezi nimi i Boston. Podle zákulisního zpravodaje Elliottea Friedmana prý dokonce přišel s konkrétní nabídkou.
Jen se neví, jestli ji předložil před ulovením jiného křídelníka JJ Peterky, nebo až potom. Neznámá je i její podoba.
Přirozeně se však rozjely spekulace, zda generální manažer Bruins Don Sweeney nenabízel Zachu.
O jeho výměně se totiž hovoří čím dál hlasitěji. Před časem ho mezi kandidáty na trejd zařadila například stanice Sportsnet. A potenciální destinace? Philadelphia, Montreal, Nashville a… Columbus.
Ten sice nakonec obchodoval s Torontem, ovšem případ Zacha tím ani zdaleka uzavřený není.
Ne že by byl český forvard Sweeneymu na obtíž, naopak. Zatímco v New Jersey, které ho draftovalo ze šesté pozice, nikdy nenaplnil potenciál, v Bostonu Zacha rozkvetl. Napříč ligou si udělal jméno jako schopný univerzál do prvních dvou formací a prakticky jakékoliv herní situace.
Vzhledem k okolnostem je ale dost možné, že u Bruins rozehrál sezonu naposledy.
Sweeney si do středu útoku dlouhodobě rezervoval zkušeného Eliase Lindholma a nedávno také mladého Frasera Mintena.
O vedení prvních dvou formací by se v blízké budoucnosti mohl ucházet i velký talent James Hagens.
Zacha se sice v případě potřeby může přesunout na křídlo, kde v Bostonu ostatně začínal, jenže hlavní problém spočívá v tom, že bude stát hodně na dlouhou dobu.
Mnohem víc než nyní, kdy v posledním roce smlouvy zabírá pod platovým stropem 4,75 milionu dolarů. Navíc se z něj ke konci základní části stane třicátník.
Sweeney tvrdí, že českého centra chce udržet. Ten jednání potvrzuje s tím, že vše nechává na agentovi.
„Bruins by si Zachu rádi udrželi dlouhodobě,“ spustil Conor Ryan z webu Boston.com. „Ale za cenu přes deset milionů ročně?“ zaspekuloval si o možném útočníkově platu.
Co by se dřív zdálo jako nesmysl, je v nynější době rychle rostoucího platového stropu reálné.
Třeba zmíněný Marčenko, 27gólový střelec z minulého ročníku, si s Torontem plácl na roční gáži 12,5 milionu. Pastrňák vydělává o milion a čtvrt méně...
Novinář Ryan proto předpověděl, že Sweeney Zachu raději vymění. Přidal i tip na protihodnotu. Má to být křídelník Owen Tippett z Philadelphie.
Vyloženým odpůrcem setrvání české hvězdy je televizní a rozhlasový moderátor Mike Felger, podle něhož dosáhl Zacha na svůj výkonnostní strop a už bude jenom horší.
„V minulé sezoně byl skvělý, neříkám, že stál za nic. 30 gólů, kariérní maximum. 65 bodů, kariérní maximum. Ale to je právě ono. Byla to kariérní maxima,“ upozornil Felger.
„Jde mu o kontrakt a najednou sbírá body. Je to chlápek, u kterého se bojím, že když ho podepíšete, tak udělá krok zpět,“ pálil moderátor do Čecha na stanici NBC Sports.
„S končícím kontraktem bude tenhle rok v případě pokračující produktivity dobrým lákadlem na výměnu. Můžete za něj dostat volbu v prvním kole, top talenta, ligového hráče na stejnou pozici. Já bych Zachu vyměnil hned, ani bych nečekal na uzávěrku přestupů (začátek března 2027, pozn. red.),“ dodal muž známý svými dráždivými výpady.
Jako by nás hrálo o pět méně, nechápe Modrič, co se dělo. Poprvé za 20 let se styděl
Veterán Luka Modrič těžce nesl sobotní debakl chorvatských fotbalistů v Lize národů s Anglií 0:7. Jednačtyřicetiletý držitel Zlatého míče z roku 2018 po utkání v Rijece uvedl, že se poprvé za 20 let po zápase národního týmu styděl.
Začíná Nobelovský týden. Největší pozornost poutá cena za mír kvůli Trumpovi
V pondělí začne týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek 9. října oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Donald Trump, ale výbor nakonec upřednostnil lídryni venezuelské opozice Maríi Corinu Machadovou, která později šéfovi Bílého domu svou zlatou medaili věnovala.
„Slabina, kterou Rusko využije,“ varoval. Volby v Lotyšsku ovládl čerstvý proukrajinský vítr
Premiér Andris Kulbergs ovládl parlamentní volby v Lotyšsku a s velkou pravděpodobností povede vládu dál. Jeho vítězství posiluje prozápadní kurz země a podporu Ukrajiny. Zároveň ale před staronovým lídrem stojí série domácích výzev od rozpočtu až po problémy s dopravou a velkými infrastrukturními projekty. To vše v atmosféře hrozby ze strany nepředvídatelného východního souseda.
ŽIVĚ "Na naši pomoc se můžete spolehnout." Merz přicestoval na neohlášenou návštěvu Kyjeva
Německý kancléř Friedrich Merz v neděli přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, kde ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Agentura DPA označila jeho návštěvu za solidární. Merz dorazil do Kyjeva krátce po ruském varování, aby město opustili diplomaté kvůli chystaným masivním útokům.
Írán otevře Hormuz poté, co USA splní jeho podmínky, zní z Teheránu
Írán znovu otevře strategický Hormuzský průliv až poté, co Spojené státy splní jeho podmínky. Podle íránských médií to uvedl předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Teherán zároveň podle ministra zahraničí Abbáse Arakčího odmítá řešení konfliktu s USA vojenskou cestou, varuje ale před silnější reakcí v případě dalšího amerického útoku. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.