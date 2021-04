Krejčí je nedoceněný, líčí trenér. Boston nakopla hvězdná posila pro pana Play off

Hokejovým Bruins svitla naděje na gólové hody v bojích o Stanley Cup. Mužstvo, jemuž dosud šlapala jediná lajna, oživil příchod hvězdného Taylora Halla. K radosti Davida Krejčího.

Boston hraje jako vyměněný.

Před uzávěrkou přestupů podával nevyrovnané výkony, což nakonec korunoval osmigólovým debaklem od Washingtonu. Po drobné přestavbě však vyhrál už pět zápasů v řadě.

Jedním z důvodů, možná tím hlavním, je šlapající druhá lajna. Krejčí při úspěšné šňůře bodoval pětkrát (3+2), stejně jako jeho parťák Craig Smith (2+3). Příchozí Hall přispěl třemi body (2+1).

"Myslím, že je to elitní hráč," chválil David Pastrňák 29letou posilu. "Samozřejmě je skvělé, že ho máme. V posledních zápasech je neuvěřitelný."

Ještě více jásal Krejčí, který má Halla po levé ruce. "Můžu mu pomoct a on může pomoct mně," prohlásil. "Smitty (Smith) také hraje dobře. Odvádí špinavou práci a posílá nám puky do dobrých pozic. Klape nám to. Jen v tom musíme pokračovat."

Bruins spolu s Hallem přivedli z Buffala ještě dříče Curtise Lazara (zatím 1+1). Kupodivu nemuseli obětovat moc. Pouze mladého forvarda Anderse Bjorka a volbu ve druhém kole draftu. Podle bývalého generálního manažera a nyní analytika Briana Lawtona jiný klub nabízel mnohem cennější první volbu, jenže Hall má v končící smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti a je jen na něm, jestli ji kvůli někomu zruší. Pro Boston to udělal. Podle svých slov tam chce strávit ještě pár let.

Hledání parťáků

Sázka na hvězdu, která v posledních letech lehce uvadla, zatím vychází. Před jejím příchodem byl Krejčí pět zápasů na nule, teď boduje jako divý.

Že by mu vedení při uzávěrce přestupů konečně dodalo správný materiál? Pokus se stárnoucím kanonýrem Rickem Nashem před lety nevyšel. Loni kvůli nalomenému zdraví zklamal Ondřej Kaše. Mezitím se sice blýskl Marcus Johansson, ale ten nejvíc pasoval do třetí formace. Ne ke Krejčímu.

Když má přitom český centr po ruce ty správné kanóny, dokáže kouzlit. Třeba při deset let starém tažení za Stanley Cupem si náramně rozuměl se střelcem Nathanem Hortonem a tvrďákem Milanem Lucicem. Byl nejproduktivnějším mužem play off.

Pořád se o něm říká, že ve vyřazovací části rozkvete. Co na tom, že je mu už 34 let. V loňském play off měl stejně bodů jako Brad Marchand a zbylé členy elitního komanda dokonce překonal.

Pan Nedoceněný

Teď by mohl vedle Halla rozkvést ještě výrazněji. A zase jednou dokázat, že je pro Bruins cenný. Ne všichni si to uvědomují.

"Slovo 'nedoceněný' ho dobře vystihuje," řekl trenér Bostonu Bruce Cassidy. "Myslím, že informovaní lidé v Nové Anglii (oblast USA s Bostonem coby největším městem, pozn. red.) oceňují, co přináší. Ostatním to tolik nedochází, možná proto, že David nepůsobí tak dynamicky jako Marchy (Marchand) a Pasta. Také už nehraje oslabení, v tomhle je zase víc na očích Bergy (Bergeron)."

Co tedy lidem uniká, když hodnotí Krejčího? "Víc věcí," rozpovídal se Cassidy. "V první řadě je to skvělý spoluhráč. Vážně. Nemusíte mu věnovat velkou pozornost. Vždycky se snaží dělat z ostatních lepší hokejisty. Také je to jeho defenzivní hra. Bez puku hraje vážně solidně. Pozičně je skvělý."

Krejčí si navíc udržuje ofenzivní produkci. Už dlouho platí, že ve třech zápasech v průměru získá alespoň dva body.

Letos ve 40 kláních nastřádal 28 bodů (5+23). V týmové produktivitě je hned za triumvirátem Marchand - Bergeron - Pastrňák. Nikdo jiný s nimi v posledních letech nedokáže držet krok.

"Myslím, že je nedoceněný i proto, že patří k tišším klukům. Hledí si svého," pokračoval Cassidy. "Před kamerami ho moc nevidíte… Asi je tak trochu stydlivý, prostě odpoví na otázky a jde dál. Nestojí o extra pozornost. Nicméně lidé z hokejového prostředí dokáží ocenit, co všechno dělá a jak dobře za nás už dlouho hraje."

Pouto se však může brzy přetrhnout. Po sezoně Krejčímu končí smlouva s průměrným ročním platem 7,25 milionu dolarů. Je jasné, že na podobný balík už nedosáhne. Další bodové hody v play off by ale jeho vyjednávací pozici vylepšily. Stejně jako v minulosti.