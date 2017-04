Pastrňák s nečekaným hrdinou odvrátili vyřazení Bostonu, Krejčí po střetu nedohrál

AKTUALIZOVÁNO před 40 minutami

David Pastrňák gólem nastartoval obrat na půdě Ottawy. Boston tak odvrátil vyřazení. Nečekaným hrdinou utkání byl útočník Sean Kuraly. Ten dostával hodně prostoru, protože David Krejčí brzy odstoupil kvůli tvrdému střetu s domácím bekem.

New York - Hokejisté Bostonu i díky gólu Davida Pastrňáka zvítězili v 1. kole play off NHL na ledě Ottawy 3:2 ve druhém prodloužení a snížili stav série na 2:3. Počtvrté z pěti zápasů se prodlužovalo mezi Washingtonem a Torontem, tentokrát se šťastnějším koncem pro Capitals, kteří se po výhře 2:1 ujali vedení v sérii 3:2.

Ottawa šla díky gólu Jeana Pageaua po 30 sekundách druhé třetiny do vedení 2:0 a zdálo se, že směřuje za postupem. Ve 29. minutě však zavelel k obratu Pastrňák, který si u pravé tyčky počíhal na bekhendovou přihrávku od Brada Marchanda a svou druhou trefou v play off snížil na 1:2.

A pak přišly velké chvíle Seana Kuralyho, čtyřiadvacetiletého nováčka, který většinu sezony strávil na farmě v Providence a v základní části odehrál svých prvních osm utkání v NHL. Ve 38. minutě po výjezdu zpoza branky protlačil puk za Craiga Andersona a svou premiérovou trefou v NHL vyrovnal, v polovině druhého prodloužení pak pohotově dorazil střelu Davida Backese a poslal sérii do šestého utkání.

To je na programu v neděli v Bostonu a zůstává otázkou, zda do něho zasáhne David Krejčí. Český útočník totiž s bolestivou grimasou odkulhal z pátečního klání poté, co se v první třetině střetl s obráncem Chrisem Widemanem a do hry už se nevrátil.

Ve Washingtonu trvalo prodloužení pouhých 64 sekund. Obrana Maple Leafs totiž nechala v prostoru mezi kruhy nehlídaného Justina Williamse a ten po přihrávce od Jevgenije Kuzněcova pohotovou střelou po ledě rozhodl o výhře Capitals 2:1.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 5. zápasy:

Ottawa - Boston 2:3 v druhém prodl. (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0, 0:1)

Branky: 12. Stone, 21. Pageau - 38. a 91. Kuraly, 29. Pastrňák. Střely na branku: 43:39. Diváci: 19.209. Hvězdy zápasu: 1. Kuraly, 2. Pastrňák (oba Boston), 3. Pageau (Ottawa). Stav série: 3:2.

Washington - Toronto 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 19. Oshie, 62. Justin Williams - 27. Matthews. Střely na branku: 28:25. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Justin Williams, 2. Holtby (oba Washington), 3. Andersen (Toronto). Stav série: 3:2.

