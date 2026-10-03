„Pastrňák už ani nemůže bruslit.“ Vysílený kapitán přesto zrežíroval vítězství

Útočník David Pastrňák přispěl v NHL dvěma asistencemi k vítězství hokejistů Bruins na ledě Winnipegu 4:3 v prodloužení. Brankář Lukáš Dostál zapsal 27 úspěšných zákroků u výhry Anaheimu nad Vegas 4:3. Za Golden Knights jednou skóroval v přesilovce Tomáš Hertl.
Pastrňák si první asistenci v nové sezoně připsal v závěru třetí třetiny, když Boston srovnal na 3:3 a poslal zápas do prodloužení. Postaral se o to Elias Lindholm, jenž Pastrňákovu pobídku protečoval za záda brankáře Jets Stuarta Skinnera.
Podruhé dal o sobě Pastrňák vědět v nastavení u rozhodující situace utkání, když ve středním pásmu našel J. J. Peterku a ten trefil skulinu mezi Skinnerovými betony. Německý útočník se střelecky prosadil i v druhém zápase za Bruins po příchodu z Utahu.
Přihrávku do jízdy Peterka dostal, přestože Pastrňák už byl na ledě dlouho a viditelně toho měl dost. „Už ani nemůže bruslit. Je hrozně utahaný,“ všiml si spolukomentátor přenosu.
"Věděl jsem, že jakmile se k puku dostane Pastrňák, musím vyrazit a on si mě v jízdě najde. Dokázal na sebe stáhnout protihráče a poslat neuvěřitelnou přihrávku," uvedl Peterka.
Pavel Zacha za Boston nebodoval, i když byl po Pastrňákovi druhým nejvytíženějším útočníkem hostujícího celku. Na ledě strávil téměř 19 minut a zaznamenal dva plusové body v hodnocení účasti na ledě.
Dostál dlouho živil naděje na třetí čisté konto v NHL. Ducks totiž ve Vegas vedli po dvou třetinách už 4:0, když se prosadili v první části Beckett Sennecke a ve druhém dějství Alex Killorn, Jeff Malott a Leo Carlsson.
Domácí však dokázali zápas ještě zdramatizovat. V úvodu třetí třetiny se trefil Shea Theodore, na kterého při přesilové hře navázal Hertl. Na rozdíl jedné branky necelé tři minuty před koncem snížil Braeden Bowman. Vegas poté zkusilo vyrovnat při hře bez brankáře, Dostál však nápor ustál a byl zvolen třetí hvězdou utkání.
Premiérový start v NHL si odbyl Adam Jiříček, který se dokonce při vítězství St. Louis 4:0 nad Dallasem krátce radoval ze vstřelené branky.
Trefil se při přesilovce v úvodu třetí třetiny, gól byl však kvůli ofsajdu po úspěšné trenérské výzvě odvolán. Na straně poražených Stars se představil Radek Faksa a odehrál něco málo přes jedenáct minut.
"Počínal si na ledě tak, jako by v lize hrál už nejméně tři roky," řekl Jim Montgomery na adresu Jiříčka. "Zejména ve druhé třetině, kdy jsme na tom nebyli herně nejlépe, předvedl skvělé akce – prostě si řekl: Tak jo, zavezu puk do pásma. A bylo působivé, jak klidně u toho vypadal," dodal.
Ve druhém zápase po sobě se činila defenzíva New York Rangers, tentokrát byla zcela bezchybná a čisté konto si tak připsal brankář Dylan Garand.
Pro čtyřiadvacetiletého Kanaďana to byla první nula v kariéře při jeho teprve čtvrtém startu v NHL. Nejmenší porci času na ledě strávil ze všech forvardů Rangers Jaroslav Chmelař, když odehrál pouze něco málo přes devět minut, během nichž zapsal dva hity a jednu střelu.
Třicetiletý útočník Alex Tuch se blýskl při premiéře za Washington, kam přišel před sezonou z Buffala. Dvěma góly pomohl Capitals k výhře nad obhájcem Stanley Cupu Carolinou 5:2. Tuchova druhá trefa z 15. minuty zápasu byla nakonec vítězná. Gólman Washingtonu Logan Thompson si připsal 31 zákroků.
NHL:
Detroit - NY Rangers 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky: 6. Durzi, 59. Tolvanen. Střely na branku: 22:21. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Garand, 2. Durzi, 3. Tolvanen (všichni NY Rangers).
Carolina - Washington 2:5 (0:3, 1:2, 1:0)
Branky: 37. Aho, 51. Stankoven - 7. a 15. Tuch, 12. Hutson, 22. Chychrun, 37. Leonard. Střely na branku: 33:27. Diváci: 18.905. Hvězdy zápasu: 1. Tuch, 2. L. Thompson, 3. Chychrun (všichni Washington).
Winnipeg - Boston 3:4 v prodl. (1:2, 2:0, 0:1 - 0:1)
Branky: 5. DeMelo, 22. Connor, 40. Ferraro - 10. H. Lindholm, 16. Hagens, 59. E. Lindholm (Pastrňák), 64. Peterka (Pastrňák). Střely na branku: 33:30. Diváci: 15.209. Hvězdy zápasu: 1. Connor, 2. Skinner (oba Winnipeg), 3. Swayman (Boston).
Dallas - St. Louis 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Branky: 2. McTavish, 34. Dvorský, 58. Snuggerud, 58. Suter. Střely na branku: 25:24. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Hofer, 2. McTavish, 3. Dvorský (všichni St. Louis).
Vegas - Anaheim 3:4 (0:1, 0:3, 3:0)
Branky: 45. Theodore, 47. Hertl, 58. Bowman - 20. Sennecke, 22. Killorn, 23. Malott, 28. Carlsson. Střely na branku: 30:27. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celé zápas, inkasoval tři branky z 30 střel a úspěšnost zákroků měl 90 procent. Diváci: 17.619. Hvězdy zápasu: 1. Carlsson (Anaheim), 2. Theodore (Vegas), 3. Dostál (Anaheim).
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