Tlak na mlčícího Pastrňáka roste. Po přešlapech má co dokazovat, zní v NHL

Vyřazovací boje hokejové NHL nečekaně brzy skončily pro Pittsburgh a Edmonton. Dalším odpadlíkem může být Boston, pokud David Pastrňák a spol. rychle nenajdou ztracenou formu.

"Bruins musejí doufat, že zkušenosti a atmosféra play off je vysvobodí z letargie," okomentoval deník Boston Globe hru domnělých favoritů po koronavirové pauze.

Bostonští hokejisté nejdřív v přípravě podlehli Columbusu a následně prohráli všechny tři ostré zápasy. Skórovali v nich jen čtyřikrát, nevyužili ani jednu přesilovku, ani jednou nevedli, víc než půlku času doháněli náskok soupeřů.

Tím pádem spadli před prvním kolem Stanley Cupu na horší výchozí pozici. V noci na středu rozehrají sérii proti Carolině, která i díky Petru Mrázkovi a Martinu Nečasovi smetla v kvalifikaci Rangers 3:0 na zápasy.

Nastala tak paradoxní situace. Boston, vítěz Prezidentského poháru pro nejlepší mužstvo základní části, nezačne play off jako favorit. Loni Carolinu vyřadil bez jediné ztráty ve finále konference, tentokrát by mohlo dojít na vyrovnanější bitvu.

Podle některých komentátorů je však rozčarování nad hrou Bostonu přehnané. Pravdou je, že partě kolem kapitána Zdena Cháry doteď o nic nešlo. Nemohla vypadnout.

"Bruins odstartují play off bez větší marodky, a byť jejich výkony ve skupině měly k dokonalosti daleko, v posledních dvou utkáních už hráli lépe," napsal Nick Goss ze stanice NBC. "Podstatné každopádně budou až příští zápasy. A Bruins jsou natolik zkušení, že bychom je hned od úvodního buly proti Hurricanes měli vidět hladovější a motivovanější."

1. kolo Stanley Cupu Východní konference

Philadelphia - Montreal

Tampa Bay - Columbus

Washington - Islanders

Boston - Carolina Západní konference:

Vegas - Chicago

Colorado - Arizona

St. Louis - Vancouver

Dallas - Calgary

K vítězstvím však bude Boston potřebovat probuzení svých hvězd.

Nejlepším střelcem týmu v zápasech o umístění byl bojovník ze čtvrté lajny Chris Wagner, který obstaral dvě ze čtyř tref.

Obávaná elitní formace s Pastrňákem, Bradem Marchandem a Patricem Bergeronem mlčela, vyprodukovala jediný bod za asistenci. "Soupeři ji nedovolili skórovat," mrzelo trenéra Bostonu Bruce Cassidyho. "Věřím ale, že pro Carolinu bude těžké v tom pokračovat. Věřím, že kluci dokáží nalézt svoji hru. Góly od nich budeme potřebovat."

Zabrat musí také druhé druhá lajna s Davidem Krejčím, byť v posledním klání zařídila gól. Ondřej Kaše, který ji konečně posílil a blýskl se asistencí, si od médií vyslechl střídmou chválu.

"Vytvořil si několik šancí," chválil svého krajana Krejčí. "Je to opravdu chytrý hokejista, hru vedle něj si užíváte. Navíc nastoupil po pěti měsících, takže jsem si jistý, že s každým zápasem bude ještě lepší."

V očích bostonských fanoušků se ale musí zlepšit především první útok.

Podle Joea Haggertyho z NBC má co dokazovat zejména Pastrňák, čerstvý vítěz Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce základní části. V minulém play off zcela nenaplnil velmi vysoká očekávání, a to i proto, že si nedlouho před vrcholem ročníku zlomil palec na ruce cestou z večeře. Zpátky do formy se pak dostával za pochodu.

Tentokrát zase zcela nevyladil přílet z Česka. Během čtrnáctidenní karantény si šel s Kašem zabruslit na předměstí Bostonu, čímž porušil ligová pravidla. Musel tak znovu do izolace a zmeškal velkou část přípravného kempu, za což později přijal plnou zodpovědnost.

"Po tom, co se stalo minulý rok a co teď, má Pastrňák co dokazovat," napsal Haggerty. "Všechno z toho ale bude zapomenuto, pokud najde střeleckou formu a pomůže Bostonu ke Stanley Cupu."