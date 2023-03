Tomu říkám posila, velebí v Bostonu Orlova. Čech se kvůli němu ještě víc propadl

Česká kolonie v zámořském Bostonu čítá hned pět hokejistů. Jeden z nich, obránce Jakub Zbořil, však prakticky nehraje. A po uzávěrce přestupů má do základní sestavy ještě dál.

Měl to být jeho rok. Po nadějné minulé sezoně, kterou mu však brzy ukončilo zranění kolene, zazářil Zbořil v přípravném kempu a pronikl do základu.

Pomohla mu sice marodka Bruins, na níž se po klíčovém Charliem McAvoyovi postupně dostali i další beci Matt Grzelcyk a Brandon Carlo, ale od nového trenéra Jima Montgomeryho sklízel chválu.

Dobrou výkonnost z přípravy však dlouho neudržel. Odehrál prvních šest zápasů mužstva, ale pak ho kouč začal využívat stále méně. "Chceme, aby hrál víc asertivně," zdůrazňoval Montgomery na konci listopadu.

Moc šancí, jak šéfa přesvědčit, však 26letý Zbořil nemá. Z posledních 42 zápasů Bruins odehrál jen dva a v obou případech strávil na ledě kolem sedmi minut. Celkově v 15 zápasech vstřelil jeden gól.

V hierarchii obránců, kteří stejně jako on drží hokejku nalevo a zpravidla hrají na levé straně, se propadl za hvězdného Hampuse Lindholma, Grzelcyka a Dereka Forborta.

Tento výčet se před uzávěrkou přestupů ještě rozrostl o všestranného Dmitrije Orlova, který přišel z Washingtonu spolu s důrazným forvardem Garnetem Hathawayem.

Teď už nemají jisté místo v základu ani Grzelcyk s Forbortem, natož Zbořil.

Orlov v pěti utkáních za Boston posbíral fantastických devět bodů (3+6) a na ledě v průměru trávil přes 20 minut.

"Nevím, co říct. Tomu říkám posila. V zadních řadách nás hodně vyztužil. S kluky jako on máme plné právo být sebevědomí," chválil ruského parťáka McAvoy.

Ve Washingtonu si udělal jméno jako všestranný bek, který nemá výraznou stinnou stránku. Pokud jde o ofenzivní čísla, jeho maximem je výborných, ale ne vyloženě ohromujících 35 bodů z minulé sezony. "Vždycky mě překvapovalo, že není produktivnější, protože z toho, co jsem viděl, vím, že předvádí špičkové akce," prohlásil Montgomery.

Pro Orlova stále hledá ideální místo v sestavě. Už ho vyzkoušel v každém ze tří obranných párů a dokonce i na pravé straně. "Máme štěstí. Myslíme si, že Lindholm, Grzelcyk nebo Orlov nemusí nutně hrát na své straně (levé, pozn. red.), protože jsou to dobří bruslaři," poznamenal.

Zbořil však od Orlovova příchodu nehrál, momentálně je až osmým obráncem Bostonu.

Nabízí se otázka, proč generální manažer Bruins Don Sweeney dalšího beka vůbec přivedl, když jich má na rozdávání. Důvodem jsou neblahé zkušenosti z posledních dvou let, kdy v play off utrpěli zranění celkem čtyři beci včetně hvězd McAvoye a Lindholma.

Momentálně Boston trpí marodkou na jiném postu - levém křídle, kde na neurčito vypadli Nick Foligno a hlavně Taylor Hall, který hrál ve třetí lajně, ale pasoval i do té druhé. Manažer Sweeney tak za volbu v prvním kole draftu 2024 a čtvrtém kole 2025 přivedl z Detroitu Tylera Bertuzziho.

Podobná marodka by musela postihnout i obranu, aby Zbořil pronikl zpět do základu. V play off, kde už nezáleží na platovém stropu, nicméně může dostat přednost ještě Mike Reilly, který místo Čecha skončil kvůli vyššímu platu na farmě.