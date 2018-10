Bez Plekance. Zkušený útočník se nevešel do sestavy Montrealu pro první zápas NHL

před 1 hodinou

Tomáš Plekanec přijde o úvodní souboj s Torontem, kde dohrával minulou sezonu.

Montreal - Nejzkušenější český hokejista v NHL Tomáš Plekanec se nevešel do sestavy Montrealu pro dnešní zahajovací zápas sezony proti Torontu. Pětatřicetiletý útočník si tak bude muset o něco déle počkat na svůj jubilejní 1000. zápas v soutěži, zatím je na čísle 998.

Plekanec přijde o pikantní souboj s nedávnými spoluhráči, protože minulou sezonu dohrál po únorové výměně právě v Torontu. V létě pak podepsal novou roční smlouvu v Montrealu, kde kromě intermezza u Maple Leafs působil od roku 2003 celou kariéru v NHL.

Spolu s kladenským rodákem Plekancem se do sestavy nevešel ani obránce Karl Alzner, čímž skončí jeho série 622 odehraných zápasů za sebou, jež byla čtvrtá nejdelší aktivní v lize.

"Neexistují jednoduchá řešení. Myslím, že je zřejmé, co se těmto hráčům děje, ale nakonec musíme všichni dělat to, co je nejdůležitější pro tým. Neznamená to, že s určitými věcmi nesympatizujeme, ale proto tady jsme, včetně těchto hráčů," uvedl kouč Canadiens Claude Julien.