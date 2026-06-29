„Au!“ Boston krutě vyběhl s rivalem, vysmívaná výměna teď dostala tečku

Levně koupit, draze prodat. Poučkou nejen z akciového trhu se hokejové Toronto v případě obránce Brandona Carla neřídilo. Při výměně s Bostonem a nyní se St. Louis si počínalo přesně naopak. A schytává drsné hodnocení.
Slavní Maple Leafs jsou podle zámořských médií jedněmi z vítězů uplynulého draftu NHL. Už jen proto, že z pozice číslo jedna si vybrali útočníka Gavina McKennu, možná budoucí ligovou superhvězdu.
Ani tento zářez však zcela nezakryl výměnu, kterou Toronto během dražby nadějí uskutečnilo.
Devětadvacetiletého Carla poslalo do St. Louis a na oplátku získalo dvě volby v letošním třetím kole.
Na první pohled to nezarazí, americký bek teď vyšší hodnotu nemá. Třeba populární analytický účet JFresh ho na síti X popsal takto: „Je to defenzivní obránce s velkým dosahem hokejky. Není tak důrazný, jak by se dalo čekat vzhledem k jeho postavě. Soupeře spíš odtlačuje, než aby rozdával bodyčeky. Směrem dopředu nepřináší téměř nic.“
Problém je v tom, že před pouhým rokem a čtvrt zaplatili Leafs za Carla, tou dobou zadáka Bostonu, vysloveně prémiovou cenu.
Obětovali nadějného centra Frasera Mintena, který se v uplynulé sezoně zařadil mezi deset nejlepších nováčků, a dále volbu v prvním a čtvrtém kole draftu.
Leafs věřili, že Carlo je potřebným dílkem do vítězné skládačky. V bojích o Stanley Cup ale skončili už ve druhém kole a rok nato do nich vůbec nepostoupili.
Trejd tedy prohráli na plné čáře. A to ještě měli štěstí. Kdyby v květnu skončili v draftové loterii mimo top pětku, což bylo pravděpodobné, museli by stále vysokou volbu odevzdat Bostonu. První pětku, kterou měli pojištěnou, ale udrželi a dokonce poskočili na nejvyšší místo. Výběr v prvním kole tak rivalovi pošlou později, zřejmě v roce 2028, kdy nejspíš nebude mít takovou hodnotu.
Zatímco původní Carlovu výměnu měl na svědomí generální manažer Brad Treliving, tu aktuální zařídil jeho nástupce John Chayka, který se rozhodl překopat obranné řady mužstva.
„Noční můra spojená s trejdem Brandona Carla je v Torontu konečně pryč,“ komentoval to online deník The Athletic. Chaykovi udělil za trejd známku B-, s přihlédnutím k původní Carlově cenovce však Toronto jako celek vyfasovalo „efko“, americký ekvivalent české pětky.
Výmluvné bylo i hodnocení novináře Marca-Oliviera Beaudoina. „Au!“ napsal po zjištění, co Leafs obdrželi za obránce, který je relativně nedávno stál jmění.
Mimochodem, hokejové šachy nakonec mohly mít ještě dramatičtější tečku.
Podle zpravodaje Fluta Shinzawy totiž Bruins „přinejmenším interně“ diskutovali o možnosti přivést Carla zpátky, neboť by mohl „zaplnit mezeru na pravé straně obrany“.
Za takovou výměnu, alespoň za předpokladu, že by Boston zaplatil podobně nízkou cenu jako St. Louis, by to zřejmě schytal i nový manažer Chayka. Ten je nyní vnímaný jako muž, který opravuje chyby proklínaného Trelivinga.
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