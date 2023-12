"Vážně je mu 18 let?" Hokejový trpaslík překvapuje bombou, s níž má trumfnout i Česko

Adam Jiříček, mladší bratr Davida nastupujícího v NHL za Columbus, je mezi adepty na nejvýše taženého obránce draftu 2024. Konkurence je ale veliká a v jednom případě i netradiční. Prvenství může Česku snadno vyfouknout Bělorusko. Podle dosavadních žebříčků je to pravděpodobné.

Vitalij Pinčuk, mladý centr hrající za Minsk v KHL, se ruskému webu Championat svěřil, že by s Běloruskem rád vyhrál mistrovství světa.

Po otázce, jestli je to realistické, doplnil: "Máme teď hodně mladých hráčů. Za tři až pět let se úroveň našeho národního týmu zlepší. Nebudeme o nic horší než Slováci, snadno je porazíme."

Připomeňme, že Bělorusko na světovém šampionátu došlo nanejvýš do čtvrtfinále a hned několikrát sestoupilo do nižší skupiny, naposledy v roce 2018. Momentálně je ve světovém žebříčku 14. a mezinárodní turnaje ani nehraje, což je trest za to, že režim v zemi podporuje ruskou válku na Ukrajině.

Přesto má Pinčukovo sebevědomí reálný základ. Jde o zmíněné mladé hráče.

Nezanícené hokejové diváky mohou ta čísla překvapit. Od roku 2016 má Bělorusko vždy alespoň jednoho hokejistu v draftu NHL, celkem jich šlo na řadu 17. Oproti pouhým 23 hráčům mezi roky 1988 a 2015, tedy za čtyřiapůlkrát delší dobu, jde o významný vzlet.

Teď má navíc přijít největší bomba.

Obránce Arťom Levšunov se může za půl roku stát nejvýše draftovaným Bělorusem v historii a překonat Ruslana Saleje, celkovou devítku z roku 1996. Podle drtivé většiny žebříčků skončí mezi třetím a šestým místem.

Zaznívají i názory, že pokud klub s první či druhou volbou bude za každou cenu chtít obránce, mohl by sáhnout právě po Levšunovovi, který obecně poutá ještě větší pozornost než další žádaní beci na příštím draftu jako "ruské monstrum" Anton Silajev nebo plzeňský supertalent Adam Jiříček.

V prvním roce na Michiganské státní univerzitě, zkráceně MSU, totiž přebruslí hřiště rychleji než všichni spoluhráči, se 188 centimetry a 90 kilogramy dokáže leckoho "zbořit" a k tomu sbírá bod na zápas, což se u obránců-nováčků téměř nevidí.

Možná proto se podle trenéra MSU Jareda DeMichiela týmy NHL ptaly: "Vážně je mu 18 let?"

Ještě v předminulé sezoně působil Levšunov doma v Bělorusku, kde byl před skauty do značné míry ukrytý. Do americké juniorky USHL, která slouží i jako příprava na univerzitní hokej, tak přišel bez fanfár.

Michael Leone, generální manažer a trenér Green Bay Gamblers, Levšunovova juniorského působiště v zámoří, se o Východoevropanovi poprvé dozvěděl skrze textovou zprávu od agenta Dana Milsteina. Stálo v ní: "Chci ti nabídnout nejlepšího obránce draftu 2024."

"Jasně, klasické řeči agenta," pomyslel si Leone.

Když ale usedl k videu a sledoval, co Levšunov v Bělorusku předváděl, mysl mu zahltila zcela jiná myšlenka: "Můj bože, ten kluk je neskutečný!"

Po přípravném kempu měl Leone za to, že Bělorus je "nejtalentovanější hokejista, se kterým kdy pracoval". Na konci sezony si tím byl jistý. V nedávné minulosti měl přitom pod křídly borce jako Luke Hughes či Logan Cooley, kteří aktuálně patří k nejlepším nováčkům NHL.

"Tenhle kluk patří bez debaty do první pětky draftu. Je výjimečný. A to se podle mě ještě ani nepřiblížil svému výkonnostnímu stropu, což je šílené," básnil Leone o Levšunovovi pro web The Athletic.

"Dalo by se argumentovat, proč ho draftovat na celkovém prvním nebo druhém místě. Záleží na potřebách daného klubu, na tom, jestli chcete vzít obránce. Věděl jsem, že je dobrý, ale neměl jsem tušení, že až takhle. Je to úžasné. A u kluka z Běloruska taky neslýchané," dodal Leone s odkazem na obráncovy výkony na univerzitě.

Na samotné MSU se o Levšunovovi mluví velmi podobně.

Když měl svého běloruského parťáka popsat 24letý švýcarský útočník Nicolas Müller, spustil: "Wow, wow a ještě jednou wow."

"Každý den na tréninku vidíte, jak ryzí talent to je. Něco takového jsem nikdy neviděl. Po fyzické stránce už je na NHL připravený," doplnil.