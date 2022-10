Ani nuly nestačily. Gólman Škarek v přípravě na NHL oslnil, přesto musí na farmu

Český hokejový brankář Jakub Škarek opustil přípravu New York Islanders a přesunul se na farmu do Bridgeportu, kde už působil v minulých třech sezonách.

Dvaadvacetiletý odchovanec Dukly Jihlava, jehož Islanders draftovali v roce 2018 ve 3. kole na 72. místě, zatím na šanci v NHL čeká.

Letos v přípravě zasáhl Škarek do dvou utkání a neinkasoval. V úvodním testu 26. září při porážce na ledě New York Rangers při porážce 1:4 vystřídal ve 32. minutě za stavu 0:4 Semjona Varlamova a pochytal všech 15 střel.

O šest dnů později při vítězství 2:1 nad Philadelphií také nahradil Varlamova na závěrečnou třetinu, ve které už branka nepadla ani na jedné straně. Škarek kryl osm pokusů Flyers.

Za tři sezony v AHL má Škarek na kontě v základní části 65 zápasů s průměrem 3,33 obdržené branky, úspěšností zákroků 89,3 procenta a dvakrát udržel čisté konto.

Letos debutoval v play off a v jednom duelu měl průměr 2,54 a úspěšnost 91,2 procenta.

Účastník tří mistrovství světa do 20 let má zkušenosti i z extraligy. V sezoně 2016/17 odehrál čtyři duely za Spartu. V následujícím ročníku se v extralize představil s mateřskou Duklou. Celkem má mezi elitou 27 utkání s průměrem 2,34 inkasovaného gólu, úspěšností 91,46 procenta a dvakrát udržel čisté konto.

Po draftu zamířil Škarek do finské ligy do Pelicans Lahti. V ročníku 2019/20 nastupoval za Bridgeport v AHL i za Worcester v ECHL. Předminulou sezonu začal ve finské druhé nejvyšší soutěži v celku Peliitat Heinola, kde se objevil už i při působení v Lahti, a pak se vrátil do AHL.