Stroj Ovečkin. Ve 36 řádí, dle "spravedlivé" tabulky už trumfl Jágra i Gretzkého

Měl zpomalovat, ale naopak zrychlil. Alexandr Ovečkin pálí ve 36 letech tak přesně, že by hokejového boha Waynea Gretzkého skutečně mohl překonat. Podle některých už ho vlastně překonal.

20 gólů ve 26 zápasech. Pokud Ovečkin udrží tempo z první třetiny základní části, mohl by na jejím konci atakovat metu 65 branek, tedy své 14 let staré maximum v zámořské NHL.

"Těžko se o Ovim mluví. Dokud ho nevídáte každý den, nemůžete chápat, proč se mu tak daří," prohlásil Ovečkinův parťák z Washingtonu Tom Wilson. "Prostě je jako stroj. Cítíte z něj hlad po gólech, hlad po zlepšování se. Nikdy jsem nic podobného neviděl."

Ruský car letos sbírá i asistence a dohromady má 41 bodů. V tabulce produktivity ztrácí akorát na mladé edmontonské duo Connor McDavid - Leon Draisaitl. To asi nikdo nečekal.

Ale zpět ke gólům, ty jsou jeho obchodní značkou. Na konci minulého týdne vstřelil už svou 750. branku v nejlepší lize světa. Skok ze 700 na 750 navíc stihl v pouhých 79 zápasech. Pro srovnání: Jaromír Jágr jich potřeboval 182. Loudavější byli také Gordie Howe (106 duelů) a Gretzky (116).

Washington jako by tušil, že Ovečkin v pokročilém věku nezvadne. V létě s ním podepsal smlouvu na dalších pět let a ponechal mu průměrný roční plat 9,5 milionu dolarů (as 214 milionů korun).

Pokud se Ovečkin vážně nezraní, je velmi pravděpodobné, že ještě ve stávající sezoně přestřílí Jágra, ztrácí na něj jen 16 branek. Pak budou v historické tabulce střelců na ráně celkově druhý Howe (801 gólů) a první Gretzky (894).

"Doufám, že Alex Gretzkého rekord překoná," prohlásil před časem bývalý brankář Washingtonu Olaf Kölzig. "Nejsem si sice jistý, že se to stane, ale je úžasné, že se o této možnosti vůbec bavíme. Alex je nejlepší střelec, jakého jsem kdy viděl hrát."

V některých statistikách už Ovečkin na vrchol dosáhl. Vypálil 5838 střel, což ho mezi útočníky dostalo před Jágra (5637). Výše už je jen legendární obránce Ray Bourque (6209).

Dále Ovečkin vsítil nejvíc branek v prodloužení - 24. I zde překonal druhého Jágra (19).

Jen krůček pak Rusovi chybí k tomu, aby byl nejlepším přesilovkovým střelcem v historii. S 273 góly ztrácí na lídra Davea Andreychuka jedinou trefu. Je s podivem, že tolik září i v této disciplíně, neboť už dlouhé roky dělá v podstatě to samé - na levém kruhu, z něhož si udělal svou "kancelář", číhá na správnou příležitost a pak pálí. Soupeři si stále nevědí rady.

Přestože k překonání Gretzkého potřebuje Ovečkin hrát na vysoké úrovni po celý zbytek smlouvy, tedy do 40 let, podle některých hlasů už nejlepším střelcem beztak je.

Historická tabulka kanonýrů totiž staví vedle sebe hokejisty z různých ér. A ta, v níž nejvíc úřadoval Gretzky, se vyznačovala ofenzivním rodeem a mizernými statistikami brankářů.

Se spravedlivější tabulkou přišli autoři statistického webu Hockey Reference. Zohlednili délku sezon, velikost sestav a počet gólů na zápas. Střelcům rozdali koeficienty, násobili a vyšlo jim následující pořadí: 1. Gordie Howe (925 gólů), 2. Alexandr Ovečkin (901), 3. Jaromír Jágr (841), 4. Wayne Gretzky (758), 5. Teemu Selänne (741).

Ovečkin by se podle této metriky mohl stát nejlepším střelcem historie už ve stávajícím ročníku.

Někteří pořád řadí výš Gretzkého, případně Mikea Bossyho, který pálil jako ďas, ale kvůli nalomenému zdraví musel ukončit kariéru už ve třiceti. Nicméně názor, že koruna pro nejlepšího kanonýra historie už teď patří Ovečkinovi, je stále častější.

"Týmy měly více než dekádu na to, aby se naučily bránit jeho střelu, ale ukázalo se, že to prakticky nejde," napsal Greg Wyshynski ze stanice ESPN. "Ovečkin přitom hraje proti nejlépe připraveným sportovcům v historii NHL a proti brankářům, kteří sice nejsou Dominikové Haškové nebo Martinové Brodeurové, ale mají mnohem lepší techniku a trenérské vedení než kartonoví panáci, které překonával Gretzky."

"Pokud Ovečkin zůstane zdravý, a ruská mašina se rozbije málokdy, bude mít největší šanci na překonání Gretzkého rekordu po Mariu Lemieuxovi, kterého zradilo tělo, a Jágrovi, jenž svou příležitost ztratil kvůli výlukám a kouzlu ruského bohatství," dodal Wyshynski.