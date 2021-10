Neubral ani v tréninku, pálil na hlavu. Gretzkého porazí, věří Neuvirth příteli Ovimu

Společně strávili ve Washingtonu šest let. Nyní Michal Neuvirth sleduje úžasnou jízdu Alexandra Ovečkina za střeleckými metami NHL zpovzdálí. Na prahu aktuální sezony se šestatřicetiletý Rus dostal už na 733 branek a český brankář věří, že 161 gólů, které ztrácí na rekordmana Wayna Gretzkého, je v jeho silách.

Přestože poslední přípravné utkání před startem sezony Alexandr Ovečkin kvůli zranění levé nohy nedohrál, o pět dní později zazářil v úvodním zápase proti New York Rangers bilancí 2+2.

Vstřelil 731. a 732. gól v kariéře (v základní části NHL) a předskočil tím Marcela Dionna na páté pozici historické tabulky střelců. Naprázdno nevyšel ani v druhém duelu s mistrovskou Tampou, kdy skóroval na konci druhé třetiny a další gól mu vzápětí sebralo video.

Na čtvrtého Bretta Hulla nyní ztrácí osm přesných zásahů. Za třetím Jaromírem Jágrem zaostává o 33 branek, druhý Gordie Howe jich má zatím o 68 více. Nad všemi ční "The Great One", Wayne Gretzky, od kterého Ovečkina v tuto chvíli dělí 161 gólů.

Stíhací jízda prošedivělého kapitána Capitals bude jedním z ústředních témat sezony. "Ty šediny má snad od 25 let," směje se Michal Neuvirth. "Už teď je legendou a v těch tabulkách je neskutečně vysoko. Nicméně Gretzkého rekord je určitě v jeho silách," přidává.

"Dokáže dát 40 nebo 50 gólů za sezonu a čtyři roky podle mě vydrží. Je zdravý, což je nejdůležitější, zranění se mu vždy vyhýbala. Má určitě velkou šanci to pokořit," pokračuje o tři roky mladší český brankář.

Momentálně činí Ovečkinův kariérní průměr 0,61 gólu na zápas (733 branek v 1199 utkáních), zatímco Gretzky je o setinu horší (jeho 894 zásahů v 1487 utkáních dává průměr 0,60 gólu na zápas).

"Jak jsem říkal, nejdůležitější je zdraví. Ovečkin je ale silný od přírody. Vždycky byl hora svalů a už v osmnácti vypadal jako třicetiletý frajer. Každé tělo má svůj limit, jenže to jeho je úplně někde jinde," smeká Neuvirth, který hrál s Ovečkinem v letech 2008 až 2014.

"Poznal jsem ho jako skvělého kluka, který na sobě také mimo led pořád makal a zároveň si všechno kolem hokeje užíval. Měl jsem tehdy blízko i k dalším ruským klukům Sergeji Varlamovovi, Alexandru Sjominovi, Viktoru Kozlovovi nebo Sergeji Fjodorovovi," vzpomíná rodák z Ústí nad Labem.

Zažil časy, kdy ruský kanonýr nasázel 56 branek za sezonu a dostal na dres kapitánské céčko. Dění ve Washingtonu otočil naruby. "Do té doby hokej nikoho moc nezajímal. Ovi to kompletně změnil, začal vyprodávat stadiony." A českého spoluhráče v bráně pořádně trápil při trénincích. Tam Neuvirth důvěrně poznal Ovečkinovu unikátní dělovku.

"Říkali jsme mu, ať nám střílí do betonů, ale nedal si říct. Jako snajpr to tam pořád pouštěl kolem krku. Výjimku neměl ani Voky (Tomáš Vokoun), když k nám později přišel už jako veterán NHL. Ovi prostě chtěl dávat góly i v tréninku a z jeho střely šel respekt," popisuje Neuvirth.

Ránu útočníka s číslem osm by poznal snad i naslepo. "Hodně to bolelo, udělal mi nespočet modřin. Je to i o tom, odkud pálí. Třeba Zdeno Chára má samozřejmě také tvrdou ránu, ale to je golfák od modré čáry. Kdežto když na vás Ovi vypálí švihem z kruhu, je to ohromná rychlost."

Přestože Neuvirth vzpomíná na roky ve Washingtonu jen pozitivně a hovoří o tom, jak "našlápnutý tým" Capitals měli, nikdy se s Ovečkinem nedočkal postupu přes druhé kolo play off. Český brankář pak odešel do Buffala a po zastávce u Islanders chytal čtyři roky za Philadelphii, než se předloni vrátil domů.

Ovečkin zůstal po celou kariéru Washingtonu věrný, v roce 2018 zlomil prokletí druhého kola a rovnou dovedl mužstvo až ke Stanley Cupu. Od té doby si podle Neuvirtha hokej více užívá.

"Spadl mu tím velký kámen ze srdce. Teď už netahá žádné břemeno a zkrátka se baví střílením gólů. Hraje hokej pro svoje dva syny, s rodinou tráví hodně času. A byť má motivaci překonat Gretzkého, nestresuje se tím, že by musel dát 161 gólů. Určitě chce dát co nejvíce gólů v téhle konkrétní sezoně a pomoct týmu do play off," soudí Neuvirth.

V létě podepsal trojnásobný mistr světa s Washingtonem smlouvu na dalších pět let, a tak má klid na práci. Na nahánění největších legend.

"Už když jsem u Capitals začínal a Ovi byl ještě mladý, bylo už tehdy jasné, že je to speciální hráč. Ale nikdy nevíte, jak dlouhá bude kariéra. On ji táhne neskutečně daleko a pořád se tím baví. Je to nejlepší hráč naší generace," uzavírá brankář, jenž svou kariéru po dvou letech bez zápasu ve Spartě přerušil, ale ještě neukončil.

Ovečkin zkompletuje v noci na středu dvanáctou stovku startů v základní části NHL. Jeho Washington přivítá v třetím domácím utkání Colorado a ruský střelec se může opět přiblížit čtveřici Hull, Jágr, Howe, Gretzky.

Takto Ovečkin zazářil v americké reklamě. Manželka Nasťa se ho ptá, co v jeho životní pojistce dělá spoluhráč Nicklas Bäckström. "Jsme duo. Když se mi něco stane, komu bude Bäcky přihrávat? Ubudou mu body z přesilovek, bude mít méně asistencí. A co potom?" odpovídá Ovečkin.