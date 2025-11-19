Upadl někdo více? tápou v NHL. Reichlův synovec selhává, nově jako náhrada za Čecha

Lední hokej

Zatímco nedraftovaný Kristian Reichel, syn české legendy Roberta Reichla, neporazil předpoklady a do hokejové NHL nastálo nepronikl, jeho německý bratranec Lukas měl být hvězdou. Po skvělém rozjezdu však uvadl a zatím mu nepomohla ani změna působiště. Ve Vancouveru neuspěl jako náhrada za zraněného Filipa Chytila.
Lukas Reichel v dresu Vancouveru
Lukas Reichel v dresu Vancouveru | Foto: Profimedia

David Kämpf, který se nedávno kvůli uvíznutí na farmě z důvodu příliš vysokého platu dohodl s Torontem na předčasném ukončení smlouvy, si jako nový domov vybral Vancouver. Podepsal skromnou roční smlouvu na 1,1 milionu dolarů.

Ačkoliv v NHL proslul jako příkladný čtvrtý centr, u Canucks může momentálně pomýšlet i na vyšší pozici. Střed útoku je totiž v dezolátním stavu.

Centr číslo tři Teddy Blueger dosud vinou zdravotních problémů stihl jen dva zápasy a druhý centr Chytil marodí také.

Zvlášť jeho absence představuje problém. Talentovaný Čech v pěti zápasech vstřelil tři branky, než ho zkraje šestého vyřadil surovým bodyčekem známý rabiát Tom Wilson.

Chytil byl tou dobou v podstatě prvním centrem týmu. Při rovném počtu hokejistů na ledě hrál v průměru o minutu více než oficiální jednička Elias Pettersson.

Zatímco se zlínským odchovancem Canucks spíš vyhrávali, po jeho ztrátě zvítězili jen pětkrát z patnácti pokusů a ani jednou neslavili dvakrát za sebou.

Krizi zkoušeli řešit například voláním do Bostonu a poptáváním Pavla Zachy, ale to nevyšlo. Generální manažer klubu Patrik Allvin se musel spokojit s jiným univerzálem Lukasem Reichlem, za něhož poslal Chicagu volbu ve čtvrtém kole draftu 2027.

Ještě před pár lety by to znělo jako neuvěřitelně výhodný obchod. Reichel byl považován za vycházející hvězdu, která chicagský mančaft pozvedne spolu s Connorem Bedardem.

Nejenže na rozdíl od českého bratrance prošel draftem, ale dokonce obsadil celkovou 17. příčku.

Kamkoliv se vydal, tam rychlostí a ofenzivními kousky poutal pozornost. V nejvyšší německé lize, na mistrovství světa dospělých, ve farmářské AHL.

Blýskl se i v NHL. V sezoně 2022/23, své třetí po draftu, nasbíral za Chicago 15 bodů (7+8) ve 23 kláních a řekl si o stálé místo mezi hokejovou elitou.

Na slušnou produktivitu ale v dalších letech nedokázal navázat, natož aby ji vylepšil, jak se doufalo. Ve stávající sezoně ho tak klub při prvním záblesku útočníkovy formy raději vyměnil, vzal zavděk i vcelku zanedbatelnou protihodnotou.

Třiadvacetiletému Reichlovi se zatím nedaří vyvést bývalé šéfy z omylu. Přestože obsadil Chytilův post druhého centra a zprvu dostával hodně prostoru, nechytl se. Celkem ve 13 kláních za Vancouver posbíral jediný bod za asistenci a vystřelil pouze devětkrát.

Lukas Reichel zatím nenaplňuje draftové předpoklady ani ve Vancouveru.
Lukas Reichel zatím nenaplňuje draftové předpoklady ani ve Vancouveru. | Foto: Reuters

"Je těžké si vybavit hráče, jehož akcie upadly za posledních pět let více než ty Reichlovy," napsal nedávno online deník The Athletic.

"V Chicagu udělal dobrý první dojem, ale od té doby se těžce trápí na obou koncích hřiště. Někdy je změna prostředí vše, co potřebujete, ale v tomto případě to tak být nemusí, protože u něj nadále přetrvávají ty stejné herní problémy. Reichel má před sebou hodně práce, aby dokázal, že napevno patří do NHL," doplnil web.

Německý univerzál ztrácí puky, v soubojích není dost dravý, neproměňuje šance, celkově na ledě činí špatná rozhodnutí. I proto ho trenér Adam Foote v posledním zápase postavil místo do středu útoku na křídlo, kde se nemusí plnit tolik úkolů. V původně zamýšlené roli Reichel selhal.

Při absenci Chytila s Bluegerem mohou Canucks na pozici druhého centra vyzkoušet ještě Aatua Rätyho, Maxe Sassona, tedy další dva nepříliš prověřené mladé hráče, a nově i zkušeného Kämpfa.

