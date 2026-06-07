NHL tlačí Rusy zpět. V Praze v žádném případě, reagují Češi, ve hře je i podivný tým

Téma návratu Ruska na scénu světového hokeje v posledních dnech a týdnech silně ožilo. Nejdříve v rámci mistrovství světa, posléze i v diskuzích ohledně Světového poháru, který se bude v únoru 2028 konat také v Praze. Jeho pořadatelem je NHL a v týdnu přišla s prohlášením, jímž zaskočila nejen Čechy.
Ruské reprezentační týmy jsou kvůli válce na Ukrajině, kterou rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin, už čtyři roky vyloučeny z akcí Mezinárodní hokejové federace IIHF.
Ta stopku každoročně obnovovala, nikdy ale nezmínila jako konkrétní důvod válku.
Aby ji Rusové nemohli napadnout u soudu, že jim zakazuje účast jen kvůli politické záležitosti, uváděla IIHF jako hlavní argument „bezpečnost účastníků turnaje“.
Rusko se však vytrvale odvolávalo a letos Disciplinární komise IIHF uznala jeho námitku, že zákaz kvůli bezpečnosti nelze dokola uplatňovat na všechny akce hokejového roku.
Ostatně na příští sezonu už IIHF vrátila v ženských kategoriích a na MS hokejistů do 18 let do hry Bělorusko, které je ve válce proti Ukrajině ruským spojencem.
Ruskou otázkou se teď bude muset Rada IIHF znovu zabývat a Rusům vzrostla naděje, že by se na MS alespoň v některých kategoriích mohli vrátit také.
Jiná je situace u Světového poháru, jehož pořadatelem není IIHF, ale zámořská NHL. Tam Rusové navzdory válce na Ukrajině nadále bez omezení působí.
Světový pohár se bude hrát v únoru 2028 po dlouhých 12 letech a přesné složení týmů ještě není známé.
Mělo by jít o osm reprezentačních výběrů. Jedna skupina se odehraje v Calgary a druhá v Praze. Vítězové projdou přímo do semifinále, čtvrté týmy vypadnou a druhé s třetími si to rozdají ve dvou čtvrtfinále - jedno opět v Calgary, druhé v Praze.
Semifinálové zápasy a finále pak bude hostit Edmonton.
Bill Daly, druhý muž NHL po šéfovi Garym Bettmanovi, v týdnu před startem finále Stanley Cupu překvapil prohlášením o možné účasti Rusů a protestech ostatních.
„Mluvil jsem s IIHF a nečekám, že by Švédové, Finové ani Češi měli s akcí problém nebo ji bojkotovali,“ odpověděl.
Všechny tři zmíněné země se přitom proti ruské agresi na Ukrajině od začátku jasně vymezují a nedaly v poslední době nijak najevo, že by se mělo něco měnit.
„Postoj Česka je dál neměnný, a tedy nesouhlasíme s účastí Ruska na turnajích během válečné agrese na Ukrajině,“ řekl generální sekretář Českého hokeje Jan Černý webu Sport.cz.
Ve stejném duchu se k možnému návratu Rusů na mezinárodní scénu vyjádřil nedávno i prezident českého svazu Alois Hadamczik.
V hokejovém podcastu Mistři světa pak reagoval Tomáš Petera, majitel skupiny Perinvest, která bude Světový pohár na českém území organizovat.
„Vůbec to není na stole, vůbec,“ odmítl, že by Rusové mohli naskočit do pražské části turnaje. „Můj názor je, že dokud Mezinárodní olympijský výbor neodšpuntuje jejich návrat v kolektivních sportech, tak to vůbec nepřipadá v úvahu,“ dodal.
Dalyho výroku se dost podivovali rovněž ve Finsku.
„Postoj finského svazu k ruské otázce se nezměnil. Ani jsme o této záležitosti nevedli žádné diskuze se žádnou stranou,“ poznamenal šéf finského hokeje Heikki Hietanen.
Potvrdil, že dokud trvá válka na Ukrajině, Finové si návrat Rusů ani Bělorusů na mezinárodní akce nepřejí.
O rok dříve před Světovým pohárem, tedy v únoru 2027, chce NHL pootevřít ruskému výběru vrátka v rámci svého Utkání hvězd.
Plánuje uspořádat exhibiční turnaj ve hře tři na tři, přičemž se v něm střetnou týmy Kanady, USA, Švédska, Finska a Zbytku světa, který má kombinovat ostatní národnosti.
Nejen kvůli válce na Ukrajině, ale i vzhledem k vzájemné národní historii je těžké představit si v jednom mužstvu Rusy společně s českými nebo slovenskými hráči.
NHL chce dát při skládání těchto výběrů velkou váhu hlasování fanoušků.
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