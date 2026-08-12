NHL se rozroste do unikátu, prosakují dvě destinace. Fanoušky to naštve

Hokejová NHL, momentálně čítající 32 účastníků, může jako první z velké čtyřky zámořských soutěží narůst na 34 týmů. Fanoušci si přitom další rozšiřování nepřejí. A když už si ho představí, mají jako favorita číslo jedna město, s nímž se moc nepočítá.
Od roku 2000 panovala v NHL největší stabilita v moderní éře. Počet klubů se ustálil na třicítce, až to leckomu mohlo přijít jako nepsané pravidlo.
V roce 2017 ale přibyli Vegas Golden Knights a o čtyři léta později Seattle Kraken. Tím to však podle všeho nekončí.
„Rozšíření NHL se blíží,“ napsal na síti X známý hráčský agent Allan Walsh, který zastupuje i řadu Čechů. Poté dodal jména nových destinací: Houston a Atlanta.
O stejných dvou městech nedávno hovořil i dlouholetý sportovní komentátor John Shannon.
„Všichni víme, že rozšíření se blíží, dva týmy přibudou brzy. A myslím, že nakonec skončíme na 36 klubech. Opravdu,“ prohlásil v podcastu 100% Hockey.
Už s 33 mužstvy by NHL překonala zbylé velké severoamerické soutěže.
Liga amerického fotbalu NFL je už dlouho na 32 týmech a další expanzi momentálně neplánuje. Basketbalová NBA a baseballová MLB sice ano, ovšem aktuálně jsou na třicítce.
Nic zatím není oficiální. NHL ani nepotvrdila, že přibere hned dva účastníky naráz.
O rozšíření ale usiluje. Zástupce šéfa ligy Bill Daly v pořadu The Sick Podcast prozradil, že sezonu 2029/2030 už by NHL ráda rozehrála s novým klubem.
A pokud se potvrdí spekulace, budou hned dva.
Proti rozšíření na 34 týmů přitom stojí fanoušci. Ve velké anketě online deníku The Athletic odmítlo takovou expanzi 62 procent z nich.
„Mezi faktory, které k odmítavému postoji mohly přispět, patří obavy z ředění kvality, skepse ohledně potenciálu některých trhů a prostý fakt, že každý rok může vyhrát Stanleyův pohár pouze jeden tým, takže rozšíření ligy ještě více snižuje šance vašeho oblíbeného klubu,“ uvedl novinář Harman Dayal.
Když už ale expandovat, tak podle fanoušků jednoznačně do kanadského Québecu, hlavního města stejnojmenné provincie. Hlasovaly pro něj dvě třetiny lidí.
V letech 1979 až 1995 ho v NHL reprezentovali Nordiques, pak se ovšem z ekonomických důvodů přestěhovali do Colorada, kde se z nich stali Avalanche.
Návrat v podobě nového klubu se asi konat nebude. „Je nepravděpodobné, že by NHL o Québecu v dohledné době uvažovala,“ poznamenal Dayal.
„Jde o menší trh a liga se tak jako tak víc poohlíží po těch amerických, kde může přilákat nové fanoušky, než aby vstupovala na ty tradiční, které už NHL sledují a svým způsobem do ligových příjmů přispívají,“ vysvětlil.
Houston skončil u fanoušků druhý se zhruba třetinovou podporou. Následovaly Portland, Toronto, kde by po Maple Leafs vznikl druhý tým, Kansas City a až poté Atlanta s necelými 16 procenty (respondenti mohli hlasovat pro více destinací).
Především Atlanta by tedy byla kontroverzní volbou. Projekt NHL tam už dvakrát krachl: v roce 1980 s Flames, kteří odešli do Calgary, a poté v roce 2011 s Thrashers, kdy následovalo stěhování do Winnipegu.
Jde ale o velký trh, jeden z deseti největších ve Spojených státech.
„Je to jiné místo než v době, kdy odešli Flames a Thrashers, a to z hlediska velikosti města a zájmu o sport,“ hájil šéf soutěže Gary Bettman před časem metropoli jižanského státu Georgia.
Vůbec nejblíž novému klubu je ale momentálně Houston, respektive Texas. NHL teď spolu se zainteresovaným miliardářem Danem Friedkinem, jemuž patří třeba i fotbalový AS Řím, zkoumá, jestli bude lepší volbou Houston, nebo relativně nedaleký Austin.
„Zdá se, že rozšíření ligy je nevyhnutelné. Vegas a Seattle jsou z finančního hlediska velmi úspěšné a pro majitele klubů NHL je to mimořádně výnosné. Budou to podporovat i samotní hokejisté, protože tím vznikne více pracovních příležitostí,“ doplnil novinář Dayal.
Ježíšek nedorazil. Obrana před Vánoci kupovala bez soutěže, nemá techniku ani miliony
Ani po dvou a půl letech není zřejmé, proč se ministerstvo obrany vedené tehdy Janou Černochovou (ODS) k tomuto nákupu rozhodlo. Bez jakékoliv soutěže si přes českého prostředníka chtělo pořídit malé drony pro pyrotechniky za 36 milionů. Doteď však nemá techniku ani své peníze. Otázky vzbuzuje i podpis úřednice pod nákupem a jeho načasování. Zda desítky milionů resort získá zpátky, není zřejmé.
Na místě Hitlerova bunkru měly vzniknout byty. Spolek tam chce otevřít výstavní prostor
Berlínský spolek chce zachránit bunkr z druhé světové války, který nechal nacistický diktátor Adolf Hitler vybudovat pod svým kancléřstvím. Podzemnímu krytu hrozí zánik kvůli plánované výstavbě bytových domů. Podle Dietmara Arnolda z neziskové organizace Berliner Unterwelten (Berlínská podsvětí) by ale německé hlavní město přišlo zbořením bunkru o kus své historie.
Slováci se bojí zaměstnávat cizince více než Češi, odhalil průzkum
Češi mají menší obavy ze zaměstnávaní cizinců než Slováci, plyne z průzkumu, jehož výsledky ve středu zveřejnila společnost Alma Career Slovakia. Podle ní nedůvěra vůči zahraničním pracovníkům na slovenském trhu práce v posledním roce výrazně vzrostla.
ŽIVĚ Dva mrtví po ukrajinském útoku na Krasnodarský kraj. Obětí je i dítě
Noční ukrajinské útoky na ruský Krasnodarský kraj zabily dva lidi, včetně dítěte, a několik dalších zranily, uvedly ve středu ruské úřady. Trosky dronů v kraji zasáhly čtyři průmyslové podniky. Ruská armáda sdělila, že v noci na středu zničila 502 ukrajinských bezpilotních letounů. Útok dronů podle starosty přístavního města Novorossijsku Andreje Kravčenka zabil dítě a další dva lidi zranil.
Škoda drtí nový Hyundai základní cenou. Zjistili jsme, jestli je ale Epiq skutečně levnější
Škoda už úspěšně zahájila prodej Epiqu, Volkswagen nedávno otevřel objednávky na ID. Cross. Teď se svým levným, ale přitom dostatečně prostorným elektromobilem přispěchalo i Hyundai. Ioniq 3 nabízí nečekaně velký kufr i spoustu místa vzadu a cenou se snaží být českému SUV maximálně blízko. Ale daří se mu to? Detailně jsme obě auta porovnali a výsledek možná leckoho překvapí.