"Není smutnějšího příběhu." Velký ruský talent kupí krachy, doma už čelí posměškům

"Rozhodl jsem se, že cokoliv se stane, stane se. I když mě pošlou do AHL, strávím tam celou sezonu, domů se vracet nebudu. Jsem připraven hrát za minimální plat, budu na sobě celý rok pracovat, zlepšovat se. Hlavní je nepanikařit a dotáhnout to do konce," hlásil 25letý Kravcov v září před přípravným kempem Vancouveru.
S kanadským klubem podepsal v létě jako hvězda ruské KHL roční smlouvu za minimální ligový plat 775 tisíc amerických dolarů.
Chtěl si vybojovat místo v hlavním týmu. Po kempu však skončil na farmě, kde mu vzhledem k dvoucestnému kontraktu vycházel roční plat na 450 tisíc. A místo toho, aby dál bojoval, jak plánoval, odehrál v nižší soutěži jen deset zápasů s nevýrazným zápisem 1+3.
V minulém týdnu s ním Vancouver, zřejmě po vzájemné dohodě, rozvázal smlouvu. Podle spekulací zamíří Kravcov zpátky do mateřského Čeljabinsku. Už zase.
"Není na světě smutnějšího příběhu, než je ten o Kravcovovi a NHL," napsal v parafrázi na milostnou tragédii Romeo a Julie ruský deník Sport-Express.
Statný forvard měl touto dobou být jinde. V draftu 2018 si ho newyorští Rangers vybrali jako celkovou devítku.
Půl roku nato ho kanadská stanice TSN zařadila na první místo žebříčku největších draftovaných nadějí, které ještě nepronikly do NHL. Kravcov tehdy dělal pokroky v KHL, kde už předtím, i když kontroverzně, obdržel cenu pro nováčka roku.
"Je to velmi šikovný útočník, díky kombinaci rychlosti, síly, střely a zakončení představuje vážnou ofenzivní hrozbu. Jeho schopnosti mu spolu s přizpůsobivostí umožňují ovlivňovat hru mnoha způsoby. Herním stylem připomíná Ricka Nashe," popsal Kravcova v žebříčku známý analytik Craig Button.
Níž v pořadí skončili třeba Cale Makar, Martin Nečas nebo Igor Šesťorkin.
Brzy se začalo vyjasňovat, že TSN přestřelila. Když se Kravcov ve druhé sezoně po draftu připojil k Rangers, ztroskotal.
Po přípravném kempu zamířil na farmu v Hartfordu, kde statikami nijak nevyčníval. A protože se mu tam podle zdrojů online deníku The Athletic nelíbilo, odešel zpátky do Ruska.
Ještě v té samé sezoně se ale vrátil, mimo jiné byl součástí bubliny Rangers v "covidovém" play off 2020.
Opět ale nezanechal dobrý dojem. Od tehdejšího asistenta generálního manažera Chrise Druryho, kterého naštval už odchodem z farmy, dostal přímo na ledě céres, že nepracuje dost tvrdě. Také v jednom případě zmeškal autobus z hotelu na stadion.
Krajan ho má za klauna
Jak Kravcov v zámoří začal, tak pokračoval. Další sezonu, v zámoří opožděnou kvůli koronavirové pandemii, odstartoval v Rusku a dokončil ji v Rangers. Poprvé pravidelně hrál NHL, ale od klubu na rozloučenou slyšel, že má zapracovat na kondici.
Po létě pak neuspěl v tréninkovém kempu newyorského týmu a měl se hlásit na farmě. To ale odmítl a znovu se vrátil do Čeljabinsku. S tím, že do zámoří odcestuje jen v případě, že ho Rangers vymění.
Kvůli těmto manévrům čelil doma stále častěji posměškům. "Sledovali jste toho Kravcova? Kolikrát už se vrátil z NHL? Třikrát? Snaží se tím zvýšit svoji cenu? Já to vidím tak, že buď prostě odejdete, nebo ne. Jinak vypadáte jako nějaký klaun," prohlásil v podcastu Hokejová kuchyně ruský obránce Nikita Nestěrov.
A to ještě nevěděl, co bude následovat.
Zmíněnou sezonu dohrál Kravcov v Rusku, ale poté opět odešel do Severní Ameriky. S Rangers podepsal jednocestnou roční smlouvu.
Místo v hlavním týmu si tentokrát vydobyl, ale příliš nezářil. Ani po výměně do Vancouveru. Celkem ve 44 kláních dosáhl na strohý zápis 4+4. A s kariérou v NHL byl konec, alespoň na čas.
Kravcov pak dva roky táhl Čeljabinsk, v minulé sezoně vylétl s 58 body (27+31) v 66 zápasech mezi nejproduktivnější muže KHL. Díky tomu přišlo další lano z NHL, kterého se chopil.
Dopadlo to ale podobně tragicky jako vždycky. Ve Vancouveru a na jeho farmě vydržel navzdory slibům jen pár týdnů.