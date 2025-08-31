Skoro nulová šance, že se ještě vyplatí. Z opěvovaného Čecha je v NHL přítěž

Nejlepší švýcarský nůž, jaký si dokážete představit.
S touto pověstí, coby útočník, který na první pohled neohromuje, ale na slušné úrovni zvládá každičký aspekt hry, kývl Palát v létě 2022 New Jersey na pětiletou smlouvu v celkové hodnotě 30 milionů dolarů. To v průměru dělá šest milionů ročně.
V Tampě, která kvůli napjatému platovému stropu nemohla kontrovat, to oplakávali. Odešel křídelník, který je v její historii zapsaný mimo jiné jako třetí nejlepší střelec v play off - o pouhých pět gólů za prvním Nikitou Kučerovem.
V novém působišti však dvojnásobný vítěz Stanley Cupu znamenitou pověst nepotvrdil, a to ani v jedné ze tří sezon.
Poslední ročník byl zatím nejhorší. Přestože Palát většinou nastupoval v elitní lajně vedle hvězdného Jacka Hughese, dal v 77 zápasech základní části dohromady pouhých 28 bodů (15+13). V Tampě v průměru bodoval pomalu jednou tolik.
Jako by už se na něm podepsala zranění a výkonnostně patřil spíš do třetí formace. Trenér New Jersey Sheldon Keefe ho tam ostatně vícekrát zkoušel.
Co z jeho pohledu dávalo v danou chvíli smysl, však pro vedení představuje problém. Mít ve třetí lajně šestimilionového hráče za zenitem, to je luxus, který si žádný ambiciózní klub nemůže dovolit.
Web The Athletic, který na základě pokročilých statistik každoročně zkoumá, jak efektivně týmy utrácejí peníze, ztrhal Palátův pětiletý kontrakt hned po první sezoně.
Nyní, po třetím roce, ukázal ještě hrozivější čísla. Podle online deníku má český forvard tržní hodnotu už jen 1,4 milionu. A pravděpodobnost, že se New Jersey ve zbytku spolupráce vyplatí, klesla na žalostnou jednu desetinu procenta. Kontrakt doprovodila známka D, nejhorší v rámci mužstva.
"Palát už nemá téměř žádnou šanci být výkonnostně šestimilionovým útočníkem, a to mu smlouva platí ještě dva roky," doplnil k 34letému Čechovi autor analýzy Dom Luszczyszyn.
Generální manažer Devils Tom Fitzgerald na druhou stranu domluvil i "nejlepší kontrakt v současném hokeji" - uznávaný centr Hughes mu bude pod platovým stropem ještě pět let zabírat pouhých osm milionů.
I proto New Jersey v celkovém hodnocení efektivity při rozdávání peněz drží solidní deváté místo.
Palátova smlouva však představuje problém.
Ve znovuzrození českého útočníka nevěří ani populární regionální web NJ.com, který volá po posile. "Devils potřebují další křídlo do prvních dvou útoků - a to rychle. Dávat tento prostor Ondřeji Palátovi a Stefanu Noesenovi, to týmu, který to s bojem o Stanley Cup myslí vážně, prostě nestačí," otřel se novinář Ryan Novozinsky vedle českého dříče také o jeho o dva roky mladšího amerického parťáka.
Ten se však s kontraktem ohodnoceným známkou B+ klubu vyplácí. A s ročním platem 2,75 milionu nepůsobí rozruch ani ve třetí formaci, natož v prvních dvou.