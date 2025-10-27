Ruská hvězda tápe, má ji probudit neobvyklý tah. Mezitím oslňuje Čech

Onou nákladnou jedničkou Islanders je 30letý Ilja Sorokin. Během pěti sezon v NHL se čtyřikrát objevil v hlasování o Vezinově trofeji pro nejlepšího brankáře ligy. Nejlépe skončil druhý - v ročníku 2022/23.
Krátce nato podepsal osmiletý kontrakt s ročním platem v průměru 8,25 milionu dolarů. V newyorském klubu je tak uvázaný do léta 2032.
Momentálně však jako osmimilionový gólman nechytá. V šesti zápasech zastavil jen 87,5 procenta puků a čtyřikrát prohrál, z toho jednou po nájezdech.
Hvězdného Rusa zkraje sezony překvapivě zastiňuje o tři roky starší Rittich, který neměl nic jistého, když s klubem v létě podepsal roční smlouvu na pouhý milion dolarů.
Klidně mohl skončit na farmě s tím, že v roli dvojky by pokračoval Švéd Marcus Högberg.
Rittich však v přípravném kempu uspěl. Neměl sice zrovna oslnivé statistiky, ale hlavního trenéra a brankářskou legendu Patricka Roye přesvědčil. Snad i proto, že se moc nedařilo ani ostatním v čele se Sorokinem.
Český gólman zatím důvěru splácí. Vyhrál dvakrát ze dvou pokusů a úspěšnost zákroků vyšponoval na 94 procent.
"Byl vynikající, chvílemi se zdálo, že je to pro něj brnkačka," chválil ho Roy minulý týden po druhé výhře.
Po nepovedené minulé sezoně v Los Angeles přijde Rittichovi silný rozjezd vhod. V NHL chytá už za svůj šestý tým. Nejvíc času strávil v Calgary, mihl se i v Torontu, Nashvillu a Winnipegu. Přestože neprošel draftem, v nejlepší lize světa se smluvně drží už desátým rokem.
Překvapivý vyhazov
Islanders nicméně nečekají, že je zachrání právě Rittich, jenž většinu zámořské kariéry dělal náhradníka. Chtějí probudit Sorokina.
Na to jdou neobvyklým způsobem. Jejich generální manažer Mathieu Darche propustil v minulém týdnu trenéra brankářů Piera Greca, který v klubu na této pozici pracoval posledních sedm let.
Zatímco hlavní trenéři dostávají padáka v průběhu sezony běžně, někdy i na jejím začátku, u specializovaného kouče to udivuje.
Bezhlavě si ale Darche nepočínal. Greca totiž nahradil Sergejsem Naumovsem, který od minulého ročníku trénoval gólmany na farmě Islanders v Bridgeportu a se Sorokinem dřív dva roky úspěšně spolupracoval v CSKA Moskva.
Darche zdůraznil, že změna nepřišla proto, že by si ji vyžádal Sorokin.
"Bylo to na sto procent moje rozhodnutí. Hráči vám nikdy neřeknou, že chtějí toho či onoho trenéra. Vím, že měl se Sergejsem úspěch, a proto jsme se rozhodli, jak jsme se rozhodli," pověděl manažer.
Kromě toho se Islanders upínají ještě k jedné naději. K návratu 37letého Semjona Varlamova, který se Sorokinem tvořil jednu z nejlepších brankářských dvojic v lize.
V minulé sezoně však ruský veterán nastoupil jen desetkrát, než si pochroumal koleno. Momentálně je stále v procesu rekonvalescence a nikdo neví, kdy se vrátí. I proto Darche v létě přivedl Ritticha.