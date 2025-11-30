Lední hokej

Trauma ze ztráty české hvězdy. Nejhorší výměna v historii klubu, bilancují v NHL

před 4 hodinami
Většinu let v hokejové NHL strávil ve Philadelphii. Přitom měl být kariérním hráčem Columbusu. Fanoušci tamních Blue Jackets mají z neslavné výměny českého křídelníka Jakuba Voráčka dodnes trauma, zvlášť s ohledem na protihodnotu.
Jakub Voráček v dresu Columbusu v sezoně NHL 2008/09
Jakub Voráček v dresu Columbusu v sezoně NHL 2008/09

Každý zavedený klub NHL v minulosti silně přešlápl, podnikl výměnu, kterou by jeho fanoušci chtěli vzít zpět.

Soupis těchto trejdů dal nedávno dohromady renomovaný online deník The Athletic.

Ve výčtu nechybějí veleznámé případy. Například Montreal nejvíce přestřelil, když v roce 1995 vyměnil do Colorada legendárního brankáře Patricka Roye za jiného gólmana Jocelyna Thibaulta a tři útočníky - Mikea Keanea, Andreje Kovalenka a Martina Ručinského.

Ačkoliv se o trejdu největší hvězdy mužstva uvažovalo už předtím, spouštěčem bylo dění při brutální prosincové porážce 1:11 od Detroitu. Zdeptaný Roy se několikrát hlásil o střídání, ale úlevu dostal až po deváté brance. Celý rozzuřený pak ještě na střídačce oznámil klubovému prezidentovi Ronaldu Coreymu, že za Canadiens už nikdy chytat nebude.

V Coloradu pak ke dvěma Stanley Cupům z Montrealu přidal další dva. Kanadský klub od té doby neslavil ani jednou.

Pak jsou tu tragické výměny, které nevešly tolik ve známost, ale příznivce daného klubu nebolí o nic méně.

Dobrým příkladem je Columbus. Dlouhodobě jeden z nejméně hodnotných klubů NHL, který na rozdíl od Montrealu často stojí na okraji zájmu, podle The Athletic nejvíce prohloupil v létě 2011.

Jedenadvacetiletého křídelníka Voráčka tehdy spolu s volbou v prvním a třetím kole draftu vyměnil do Philadelphie za zkušenějšího kanadského centra Jeffa Cartera.

"Blue Jackets zoufale, ale opravdu zoufale hledali středního útočníka, který by mohl hrát s Rickem Nashem, a doufali, že Carter bude tím pravým. Nebyl. A ani nechtěl být. S Nashem si nikdy neporozuměl, neustále se mračil a v únoru následujícího roku byl vyměněn," poukázal na neslavný manévr novinář Aaron Portzline.

"Co bylo ještě horší, Blue Jackets se vzdali Voráčka, velmi talentovaného křídelníka, který odehrál přes 1000 zápasů a nasbíral přes 800 bodů," pokračoval. "Součástí trejdu byly také dva draftové výběry, které Philly proměnila v Seana Couturiera (její aktuální kapitán - pozn. red.) a Nicka Cousinse."

Přehmat s Carterem, který v Columbusu hrát nechtěl, protože s Philadelphií zrovna podepsal dlouhodobou smlouvu, se generální manažer Scott Howson snažil zachránit dalším trejdem. Za nespokojence získal od Los Angeles obránce Jacka Johnsona a volbu v prvním kole draftu, z níž vzešel slovenský útočník Marko Daňo.

To ale bylo málo. Nikdo z nich se nevyrovnal Voráčkovi, ze kterého se stal jeden z nejlepších tvůrců hry v lize.

Ryšavý Čech nakonec do Columbusu zavítal zpátky, ale značně pochroumaný, na sklonku kariéry. Hned ve druhé sezoně po návratu ho definitivně položily následky po otřesech mozku.

Oficiálně nicméně dohrál až v následném ročníku 2023/24 a na úplně jiném místě. Arizona, z níž se posléze zrodil Utah, Voráčka v jeho posledním roce smlouvy na oko zaměstnávala, aby překročila platovou podlahu.

