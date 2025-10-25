Lední hokej

"Je šílené, co předvádí." Nejmladší hráč NHL připomněl zapadlý rekord české hvězdy

Daniel Poláček Daniel Poláček
před 2 hodinami
Šlo o něm pochybovat. Stal se sice jedničkou posledního draftu, ale v dané sezoně odehrál kvůli zranění jen 17 zápasů. Kanadský obránce Matthew Schaefer však vstoupil do hokejové NHL velkolepě. Dokonce vyrovnal - poměrně neznámý - rekord české hvězdy.
Schaefer mohl vzbuzovat skepsi také kvůli věku. Osmnácté narozeniny oslavil teprve začátkem září. Narodit se o dva týdny později, na uplynulý draft by ani nemohl - musel by si počkat na ten příští.

Nízký věk a uniklou herní praxi však nedává vůbec znát. Rovnou pronikl do NHL a v prvních týdnech sezony je s icetimem 22:33 nejvytěžovanějším bekem newyorských Islanders, kde většinu obrany tvoří ostřílení třicátníci. 

"Kdy naposledy jste viděli, aby mladý obránce dělal takový dojem už v 18 letech? Je šílené, co předvádí. Úplně změnil fungování celého týmu. Dřív byli Islanders hrozně nudní, teď mi přijde, že z nich srší mnohem víc energie," prohlásil v populárním podcastu Spittin' Chiclets bývalý útočník a nyní analytik Paul Bissonnette.

Schaefer v premiérovém utkání za Islanders asistoval, ve druhém skóroval. Jeho bodová série se nakonec zastavila na šesti duelech, což značí vyrovnání ligového rekordu.

Už jen jeden další zadák dokázal vstoupit do NHL šestizápasovou bodovou šňůrou. A nebyla to legenda jako Bobby Orr nebo Denis Potvin, jak by mnozí čekali, nýbrž Marek Židlický.

Jeden z nejlepších českých obránců historie takto uhranul v předvýlukovém ročníku 2003/04, kdy v Nashvillu rozjížděl zámořskou kariéru.

Marek Židlický v dresu Nashvillu. Později si v NHL zahrál ještě za Minnesotu, New Jersey, Detroit a Islanders.
Marek Židlický v dresu Nashvillu. Později si v NHL zahrál ještě za Minnesotu, New Jersey, Detroit a Islanders. | Foto: Profimedia

Sice mu bylo už 26 let, takže nešlo o typického nováčka, ale na druhou stranu se musel potýkat s tzv. érou mrtvého puku, obdobím, kdy zámořskou soutěž svazovala tuhá defenziva.

Židlický byl tehdy s 53 body pátým nejproduktivnějším zadákem sezony. První Sergej Gončar nasbíral jen o pět bodíků víc.

To v minulém ročníku vládl obráncům 92bodový Cale Makar a přes bod na zápas se dostali ještě další dva beci.

I Schaefer by se mohl ucházet o přední příčky produktivity obránců. Zatím má po sedmi kláních zápis 2+5. A protože zvládá i defenzivní úkoly, je jedním z hlavních kandidátů na Calder Trophy pro nováčka roku.

Spekuluje se ovšem ještě o jedné, možná větší poctě. "Mohl by se Schaefer dostat do olympijského týmu Kanady?" ptala se stanice TSN. A nejen ona.

Respektovaný novinář Pierre LeBrun však nadšení tlumí. Olympijský turnaj v italském Miláně přeci jen startuje už za necelé čtyři měsíce a kolébka hokeje má do obrany spoustu prověřenějších kandidátů.

"Schaefer píše skvělý příběh, ale nemyslím si, že ho kanadská reprezentace má na radaru. Vždyť se bavíme o nejmladším hráči NHL," spustil LeBrun.

"Pojďme se podívat do historie. Je vzácné, aby Kanada na této úrovni takto riskovala. Ano, v případě olympijských her 2010 to udělala u Drewa Doughtyho, ale tomu bylo 20 let, v NHL hrál druhým rokem a měl za sebou mistrovství světa dospělých. To náctiletého Sidneyho Crosbyho na olympiádu čtyři roky předtím nevzali. Možná měli, ale neudělali to," připomněl novinář, že fantastické první měsíce v Pittsburghu Crosbymu k nominaci do Turína nestačily.

