Lední hokej

Z pohromy pro Boston sešlo. Obří investice se konečně vyplácí

3. 12. 2025 19:30
David Pastrňák je tradičně produktivní a čím dál větší jméno si dělá další útočník Morgan Geekie. Možná hlavním důvodem, proč hokejový Boston navzdory předpokladům drží krok s vážnějšími kandidáty na play off, je ale vzkříšený brankář Jeremy Swayman.
Brankář Bostonu Jeremy Swayman
Brankář Bostonu Jeremy Swayman | Foto: Reuters

Minulá sezona zámořské NHL znamenala pro Bruins katastrofu, která se nevyhnula ani - do té doby špičkovému - brankovišti.

Swayman, jenž se po odchodu konkurenta měl stát neoddiskutovatelnou jedničkou, zmeškal kvůli handrkování o plat celý přípravný kemp a pak tápal. Tak moc, že mužstvu více prospívalo nasazování odepisovaného náhradníka Joonase Korpisala.

Bolelo to i proto, že Swayman se zrovna stal jedním z nejlépe placených gólmanů ligy. Podepsal osmiletou smlouvu s ročním platem v průměru 8,25 milionu dolarů.

Z aktivních brankářů jsou na tom v současnosti lépe jen čtyři muži - Igor Šesťorkin (11,5 milionu), Sergej Bobrovskij (10), Andrej Vasilevskij (9,5) a Connor Hellebuyck (8,5).

Kdyby Swayman pokračoval v mizerných výkonech s úspěšností zákroků hluboko pod 90 procenty, Boston by jen těžko mohl pomýšlet na úspěšný retool, tedy rychlou přestavbu mužstva.

Nyní se však zdá, že strach z pohromy ztratil opodstatnění. Sedmadvacetiletý Swayman v probíhajícím ročníku nastoupil do 18 zápasů a zastavil 91 procent puků.

Ještě lépe působí při pohledu na pokročilé statistiky. Podle webu MoneyPuck chytil 17 gólů nad očekávání, což ho řadí na druhou příčku v soutěži. Podle online deníku The Athletic je aktuálně hlavním kandidátem na Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře sezony.

"Tohle je ten Swayman, ve kterého Bruins doufali, když s ním podepsali masivní prodloužení smlouvy," napsal novinář Jesse Granger. "Jen hrstka gólmanů dokáže ovládnout zápas tak, jak to díky svému postavení a kontrole odražených puků svede on. Struktura jeho hry je v této sezoně bezchybná. Jeho ruce a nohy se pohybují v dokonalé souhře."    

Nový trenér Bostonu Marco Sturm využívá také Korpisala, ale Swayman je zatím v úspěšnosti jasně lepší, o celá tři procenta.

"Vždycky to byl opravdu dobrý gólman," spustil o americké hvězdě. "Brankáři potřebují sebevědomí, když jdou do zápasu i do sezony. Loni se do toho prostě nemohl dostat. V téhle sezoně má od prvního dne úsměv na tváři, je na tom velmi dobře."

Swaymanovi psychicky pomohlo uplynulé mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku, kde v rozhodujících utkáních chytal na úkor Joeyho Daccorda a dotáhl Spojené státy ke zlatu, prvnímu z této akce po neuvěřitelných 65 letech.

"To mi dodalo sebedůvěru. S vědomím, že konečně můžu něco vyhrát, být také součástí úspěchu, mi spadl kámen ze srdce," prohlásil Američan, který do té doby vyhrál řadu individuálních cen, ale na týmové úrovni získal "jen" bronz ze světového šampionátu dvacítek.

Teď může snít o ještě větším mezinárodním úspěchu, než je zlato ze seniorského MS. Se současnou formou by mohl proniknout do americké nominace na únorovou olympiádu v Miláně.

A nejen to. Ve hře je i pozice brankáře číslo jedna, protože Swaymanovi hlavní konkurenti momentálně nejsou v ideálním rozpoložení.

Původní favorit na post jedničky Connor Hellebuyck v listopadu prodělal operaci kolena a nikdo neví, jak na tom bude, až se na přelomu roku vrátí. Jake Oettinger pro změnu bojuje s formou.

