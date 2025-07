"Obrovský hazard." Klub NHL draftoval hráče, který začne sezonu v jiném sportu

Představte si následující scénář. Český talent slavně projde prvním kolem draftu hokejové NHL, absolvuje rozvojový kemp příslušného klubu a... na podzim brusle schová, aby rozehrál sezonu v úplně jiném sportu. Nezní to moc reálně, že? V americkém prostředí k tomu ale letos došlo.

Mason West, vybraný na celkové 29. příčce Chicagem, bude na podzim hrát americký fotbal na střední škole v městě Edina. S kamarády chce získat minnesotský titul.

"Ve fotbalu se mi to ještě nepovedlo, takže to chci změnit. Také chci zůstat věrný svému týmu, protože si myslím, že mě potřebuje," líčil 17letý Američan West webu NHL.com.

Těžko toto tvrzení rozporovat. West zastává klíčovou pozici quarterbacka a hned od několika univerzit mu přišla nabídka, aby po střední škole pokračoval s americkým fotbalem u nich. Což se povede jen vyvoleným.

Jak do toho zapadá hokejové Chicago, ptáte se? Vedení tradičních Blackhawks se samozřejmě nezbláznilo. West je multisportovní nadějí, vyniká i jako hokejový útočník. A právě hokej si nedávno vybral jako svůj sport číslo jedna.

Na přelomu roku, po konci sezony amerického fotbalu, definitivně přesedlá z trávníku na led. Bude nastupovat za Fargo v americké juniorce USHL, kterou už si krátce vyzkoušel.

V přespříští sezoně pak bude s ledním hokejem pokračovat na Michiganské státní univerzitě v prestižní soutěži NCAA.

"Myslím, že když se budu soustředit jen na jeden sport, můžu se v něm hodně zlepšit," vykládal začátkem června na Scouting Combine, akci NHL pro mladé hokejisty mířící na draft. Až tam, pár týdnů před dražbou nadějí, se rozhodl upřednostnit jeden sport před druhým.

Kdyby to neudělal, těžko by šel na řadu v prvním kole. Takhle o něj Chicago stálo tak moc, že za posun na 29. místo obětovalo ve prospěch Caroliny hned tři nižší výběry včetně toho na 34. pozici.

Dalšími volbami Chicaga v prvním kole byli celková trojka Anton Frondell a pětadvacítka Václav Nestrašil.

West za nimi herní vyzrálostí zaostává, neboť se hokeji nevěnoval na sto procent. Ze stejného důvodu se ale může ještě hodně zlepšit.

"Myslím, že jeho potenciál je neuvěřitelný," prohlásil o Američanovi skaut Pat Cullen z Centrálního úřadu skautingu NHL. "Kdykoliv jsem se na něj šel podívat, tak jsem viděl něco, co předtím ne. Pokaždé jsem si říkal: Páni, ten kluk je pořád lepší a lepší."

Podle Coreyho Pronmana z online listu The Athletic by z téměř dvoumetrového Westa mohl vyrůst forvard do druhé nebo třetí formace - pokud naváže na dobrou středoškolskou produktivitu.

Osobně by ale neobětoval nižší draftové volby, aby Westa získal na celkovém 29. místě.

"Patří do prvního kola, má na to fyzické parametry, rychlost i dovednosti. Také se ale jako multisportovní talent zavázal, že na podzim 2025 bude hrát americký fotbal, než odejde do USHL. Vzhledem ke zřejmým rizikům, které se s tím pojí, je to obrovský hazard," napsal Pronman.