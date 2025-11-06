Lední hokej

Nečekaný otřes v Bostonu. Pastrňák už dlouho není nejlepším střelcem týmu

Daniel Poláček Daniel Poláček
před 1 hodinou
David Pastrňák a ti druzí. Taková nálepka provází v posledních letech útok hokejového Bostonu. A co se týče kanadských bodů, platí to. V týmové tabulce střelců však český kanonýr už pěkný pár měsíců není jedničkou.
Bostonský útočník Morgan Geekie
NHL: Minnesota Wild at Boston Bruins
NHL: Boston Bruins at Chicago Blackhawks
NHL: Edmonton Oilers at Boston Bruins Zobrazit 7 fotografií

Místo Pastrňáka vládne, i když těsně, Morgan Geekie. Ve stávající sezoně vstřelil devět gólů, o dva více než Pastrňák. A co je zajímavější, od 12. ledna, čili se započítáním značné části uplynulého ročníku, má na kontě 32 branek z 52 zápasů, o jednu více oproti české hvězdě.

Za toto dlouhé období dokonce vládne celé NHL.

Taková zpráva by před pár lety byla ne překvapivá, ale přímo šokující. Geekie se totiž v létě 2023 dostal do Bostonu jako odložené zboží. Už ve 24 letech byl volným hráčem bez omezení, protože Seattle mu nedal tzv. kvalifikační nabídku. Zkrátka se ho zřekl.

U Bruins, kde podepsal skromný dvouletý kontrakt na celkem čtyři miliony amerických dolarů, však postupně rozkvetl.

Nejvíc mu pomohlo, když v průběhu druhého roku kontraktu, tedy v minulé sezoně, začal pravidelně nastupovat s Pastrňákem v elitní lajně. Utvořili spolu úderné duo. Nejdřív jim dělal centra Pavel Zacha, později Elias Lindholm.

Na konci základní části měl Geekie parádních 33 gólů. Předtím bylo jeho maximem 17 branek, ještě předtím devět.

Teď může kdysi nechtěný Kanaďan svůj osobní rekord znovu posunout. "Má vše, co potřebujete k tomu, abyste v téhle lize vstřelili 50 gólů," prohlásil o útočníkovi Pastrňák. "Pořád mu říkám, připomínám mu, že má střelecký instinkt a sakra dobrou ránu. Ta je fakt úžasná, nejlepší v našem týmu."

Geekie nepálí tak často jako Pastrňák, ale když už se odhodlá, často to končí gólem, jak dokazuje famózní úspěšnost kolem 28 procent.

Také je majitelem třetí nejtvrdší střely v tomto ročníku, letěla rychlostí 162,32 kilometru za hodinu. Větší pumelici zvládli už jen obránci Ryan Pulock a Victor Hedman.

Chvalozpěv od Pastrňáka, jednoho z nejlepších ligových kanonýrů, Geekieho pochopitelně potěšil. "Když něco takového řekne hráč jeho kalibru, vezmete si to k srdci a vážíte si toho," prohlásil 27letý forvard.

Pokud udrží současné tempo, tak by 50gólovou hranici skutečně mohl zdolat. V kultuře NHL je to hluboce zakořeněná meta, která pomyslně odděluje dobré střelce od těch prvotřídních.

"Já na ni ale momentálně nemyslím, pořád jsme teprve na začátku," upozornil Kanaďan. "Moje oblíbené předpovědi jsou ty, ve kterých někomu vychází nějakých 200 bodů, protože v prvním zápase nasbíral tři. Takže uvidíme, jak se věci budou mít třeba za měsíc."

Co se týče střelby, je teď Morgan Geekie pro soupeře Bostonu stejnou hrozbou jako David Pastrňák, ne-li větší.
Co se týče střelby, je teď Morgan Geekie pro soupeře Bostonu stejnou hrozbou jako David Pastrňák, ne-li větší. | Foto: ČTK

Geekiemu hraje do karet, že dostává hodně prostoru na přesilovce, v průměru 3 minuty a 40 vteřin za zápas, nejvíc po Pastrňákovi.

Zatímco vyšší icetime při hře pět na pět si vysloužil už v průběhu uplynulého ročníku, důvěra v početní výhodě je pro něj novinkou. Zatím se odvděčil dvěma góly. Už je tak na polovině svého přesilovkového účtu z minulé základní části.

Nový trenér Bostonu Marco Sturm Geekieho střeleckou náturu přiživuje. "Všiml jsem si, že na ledě neustále hledá Pastu, proto jsem mu opakoval, ať je sobecký," prozradil německý lodivod.

"Už se v tom zlepšil, dokonce i v přesilovce. Už se tolik nerozhlíží - v dobrém slova smyslu. A myslím, že bude ještě přímočařejší. To je to, co od něj chceme. Protože si myslím, že má nejpohotovější střelu v našem týmu, a chceme, aby toho více využíval," dodal Sturm.

Od Geekieho se toho teď čeká víc obecně. V létě totiž podepsal novou smlouvu na šest let, na základě které zabírá pod platovým stropem 5,5 milionu místo dřívějších dvou.

hokej sport NHL Obsah Boston Bruins David Pastrňák Morgan Geekie

