Nezvyklá upřímnost. Kouč přiznal, proč ruský klub vzal problémového Slováka

Zdálo se, že v ruské KHL dohrál. Nakonec ale slovenský hokejový útočník Adam Ružička bude oblékat dres Jekatěrinburgu. U osmifinalisty minulého ročníku si ale asi představoval jiné uvítání.
Když kvůli videu s kreditní kartou a bílým práškem skončil v zámořské NHL, zakotvil Ružička ve Spartaku Moskva, kde strávil poslední dva roky.
Ani v týmu Kontinentální ligy se ale nevyhnul problémům. V závěru uplynulé sezony podle ruských médií odmítl nastoupit k zápasu. Spekulovalo se, že útočník nezapadl do kabiny.
Spartak reagoval předčasným ukončením smlouvy a nárokováním si vysokého odškodného.
Liga dala klubu za pravdu, Spartak měl od Ružičky dostat 30 milionů rublů (přes sedm milionů korun).
Nakonec se ale obě strany dohodly na urovnání sporu, přičemž práva na slovenského forvarda putovala do Jekatěrinburgu.
Tamní Avtomobilist získal hráče, který v předchozím působišti nasbíral slušných 85 bodů (42+43) ve 116 zápasech a patřil k tahounům Slovenska na poslední zimní olympiádě.
Místo řečí o skvělé posile však přišlo jiné uvítání.
Nový trenér mužstva Alexej Kudašov, který kdysi hrál za sbornou a trénoval přední kluby KHL, mluvil o Slovákovi skoro až s despektem.
„Měli jsme v hledáčku několik centrů, s nimiž jsme byli v úzkém kontaktu. Z řady důvodů se nám to ale nepovedlo dotáhnout. Někdo dostal smlouvu v NHL, někdo se tam rozhodl čekat alespoň na dvoucestný kontrakt,“ spustil Kudašov v rozhovoru pro web Championat.
„Adam byl jedním z posledních hráčů, kteří byli vůbec k dispozici. Hráči se k nám zkrátka nehrnou a nechtějí sem chodit. Proto jsme vzali jeho,“ řekl bez příkras zkušený kouč.
Se 27letým forvardem zatím ani nemluvil, ale vyptával se na něj dlouholetého trenéra Spartaku Alexeje Žamnova.
Kontroverzní konec v moskevském mančaftu se prý ale neprobíral. „O tom nic nevím a ani vědět nechci,“ ozval se Kudašov. „S Alexejem jsme se o něm bavili čistě jako o hráči. Co se tam dělo kolem, mě absolutně nezajímá,“ pokračoval.
Když následně dostal otázku, zda od Žamnova slyšel pozitivní ohlasy, odpověděl neurčitě: „Byly různé.“
Ružička v novém působišti potká především ruské spoluhráče. Zřejmě největší hvězdou týmu je ale nizozemský rodák s kanadským pasem Daniel Sprong, který odehrál skoro čtyři stovky zápasů v NHL a v některých sezonách vykazoval slušnou produktivitu.
Senát se postavil proti změnám ve státní službě. Varuje před čistkami
Senát ve středu zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Odpůrci z řad senátorů vyjadřovali stejně jako sněmovní opozice zejména obavy z politizace i destabilizace státní správy. Pro zamítnutí hlasovalo 52 ze 70 přítomných členů horní komory.
Na pomoc drogově závislým má příští rok mířit více peněz
Pro adiktologické služby, které pečují o drogově závislé, očekává premiér Andrej Babiš (ANO) příští rok navýšení rozpočtu, letos mají 415 milionů korun. Potřebují peníze navíc, aby mohly najmout více pracovníků, řekl po středečním jednání rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Konkrétní částku na dotaz ČTK neuvedl, jasněji bude po středečním jednání na ministerstvu financí.
Pár rychlých přihrávek a efektní nůžky. V Německu padl extrémně rychlý gól
Německý fotbalista Karl-Moritz Fettkenhauer dal gól po pouhých devíti sekundách fantastickými nůžkami.
ŽIVĚ Írán vypálil rakety na Spojené arabské emiráty. Ty obratem pozastavily vzájemný obchod
Teherán v noci z úterý na středu odmítl tvrzení Spojených arabských emirátů, že na ně vypálil dvě balistické rakety. SAE obvinily Írán v úterý a později oznámily, že s Teheránem pozastavují veškeré obchodní a finanční vztahy. Informovala o tom agentura AFP.
„Jsi jediné, na čem mi záleží.“ Kdo je blondýna, bez níž Trump neudělá ani krok?
Donald Trump vyžaduje od lidí ve svém okolí nekompromisní loajalitu. Málokdo si však jeho důvěru získal tak jako 35letá Natalie Harpová. Žena, která mu zanechává obdivné vzkazy, spravuje jeho sociální sítě a doprovází ho na každém kroku, si s prezidentem vybudovala tak blízký vztah, že dokonce vyvolal i spekulace o milostném poměru. Co za její mimořádnou blízkostí k prezidentovi stojí?