"Nezvedal jsi telefon, bereme na olympiádu někoho jiného." Kanada nominací pobavila

Poslední dva olympijské turnaje s účastí hvězd z NHL kanadští hokejisté vyhráli a také za měsíc v Miláně budou favoritem číslo jedna. Svou finální nominaci oznámila Kanada ještě před příchodem nového roku a pak dala fanouškům nahlédnout za oponu.
Kanaďané zveřejnili několik videí, na nichž generální manažer reprezentace Doug Armstrong volá některým hráčům, aby jim oznámil, že jsou součástí olympijského týmu.
Hráči NHL si pod pěti kruhy zahrají poprvé po 12 letech.
Vloni se představili na turnaji Four Nations Face-Off a v roce 2016 se hrál dosud poslední Světový pohár. S prestiží olympijského klání se však tyto akce srovnávat nedají.
"Promiň, že tě budím tak brzy,“ začal Armstrong hovor s Bradem Marchandem. "To je v pohodě,“ reagoval podle hlasu rozespalý útočník Floridy.
"Rád bych věděl, jestli už v únoru něco máš, nebo by ses chtěl přidat k nám a trošku si zahrát hokej v Itálii,“ nadhodil Armstrong a 37letého veterána rozesmál.
"Není nic, co bych za posledních 20 let chtěl více. Být součástí týmu bude pro mě obrovská pocta, děkuji!“ odpověděl Marchand.
Dlouholetý spoluhráč Davida Pastrňáka a Davida Krejčího z Bostonu má ve sbírce dva prsteny za vítězství Stanleyova poháru. S národním týmem vyhrál mistrovství světa, dvakrát MS dvacítek i zmiňovaný Světový pohár a Four Nations Face-Off, ale na olympiádě bude poprvé.
Do Milána se může těšit i 19letý Macklin Celebrini, jednička předloňského draftu NHL. Telefonát s ním začal Armstrong kousavým vtípkem.
"Volal jsem ti už dříve, ale nezvedal jsi to. Tak jsme zavolali někomu jinému, jestli nechce na olympiádu,“ zahlásil stavitel kanadské reprezentace a krátce nato se začal smát.
"Ne, kamaráde, volám ti, abych tě pozval do týmu a přivítal tě v něm,“ dodal Armstrong a Celebrini odvětil: "Mockrát děkuji, velice si toho vážím.“
"Běž vzbudit Jumbo Joea a řekni mu to,“ přidal ještě Armstrong s narážkou na bývalého útočníka Joea Thorntona, který je v San Jose jedním z trenérů Celebriniho a s Kanadou vyhrál olympiádu ve Vancouveru.
Vůbec poprvé se do dospělého národního týmu podívá vyhlášený rabiát Tom Wilson z Washingtonu. Jeho zastihl Armstrong u vánočního stromečku s rodinou.
Dále budou mít Kanaďané jen dva hráče se zkušenostmi z olympiády - legendárního Sidneyho Crosbyho a obránce Drewa Doughtyho.
A pokud by se výběru trenéra Jona Coopera podařilo vybojovat zlato, hned pět hokejistů by vstoupilo do prestižního Triple Gold Clubu pro vítěze Stanley Cupu, olympiády a MS. Tuto šanci mají brankář Darcy Kuemper a útočníci Marchand, Nathan MacKinnon, Sam Reinhart a Mark Stone.
Ve čtvrtek 12. února rozehraje nabitá Kanada olympijský turnaj soubojem proti Česku.
