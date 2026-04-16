Nevídaný výlev trenéra. Je jim to jedno, pustil se matador NHL do vlastních hráčů

Závěr základní části hokejové NHL přinesl možná nejpozoruhodnější tiskovou konferenci sezony. Prozatímní trenér Columbusu Rick Bowness nebývale ostře zkritizoval vlastní svěřence.
Velezkušený kouč Bowness, který v NHL vedl celou řadu klubů a naposledy Winnipeg, se letos v lednu vrátil z důchodu, aby v Columbusu do konce ročníku převzal práci po odvolaném Deanu Evasonovi.
A začaly se dít nečekané věci. Zbídačené Blue Jackets, s nimiž už nikdo nepočítal, vytáhl 71letý trenér ze dna Východní konference do bojů o play off.
V jednu chvíli se zdálo, že Columbus senzační vzlet skutečně dotáhne do zdárného konce.
Pak ale přišel samotný závěr základní části, v němž Blue Jackets pohořeli. Vyhráli jen dva z posledních jedenácti zápasů a místo ve vyřazovacích bojích „přenechali“ konkurentům.
Úplně poslední klání sezony prohrál americký tým 1:2 doma proti Washingtonu. To už Bowness nevydržel…
„Jen se podívejte na statistiky: 3 bodyčeky, 23 ztrát puku,“ spustil ve velmi emotivním projevu. „Nevím, jestli tady budu po téhle sezoně pokračovat, ale pokud ano, tak tuhle kulturu změním.“
„Tihle kluci, těm je to jedno. Prohra pro ně nic neznamená, nevadí jim. Jak můžete vyjet na led a hrát takhle?!“ kroutil hlavou.
„Prohry musíte nenávidět. A vůbec nezáleží na tom, jestli v tom zápase o něco jde, nebo už ne. To mě nezajímá. Musíte bojovat. Tři bodyčeky! Třiadvacet ztrát puku!“ důrazně zopakoval nelichotivé statistiky.
Týdny po Bownessově příchodu přitom vše fungovalo. Kde se tedy stala chyba?
„Začalo to být těžké, náročné,“ vysvětlil trenér, že v cílové rovince přepnuli konkurenti na vyšší rychlostní stupeň. „Dokud se hráčům dařilo, všechno bylo dobré. Jakmile to ale začalo být těžké, už jsme nechtěli zabrat.“
„Tohle změníme. Jestli se tedy vrátím… S Donem (generálním manažerem Waddellem, pozn. red.) ale budeme jednat, vyřešíme to,“ poznamenal Bowness.
A neodpustil si další poznámky na adresu svých svěřenců. „Někteří z nich mají hrozné štěstí, že zítra už není trénink,“ pronesl.
„Máme kvalitní tým, ale hráčům je to jedno. Takže jsem teď pěkně naštvaný,“ doplnil Kanaďan.
Blue Jackets nepostoupili do play off pošesté v řadě. Z těsného souboje na Východě vyšly vítězně Philadelphia, Boston a Ottawa. Pod čarou pak spolu s Columbusem zůstali Islanders, Washington nebo Detroit.
Nejprve slunce, pak znovu ochlazení. V Česku bude pokračovat aprílové počasí
O víkendu bude v Česku pokračovat počasí s denními teplotami až kolem 20 stupňů Celsia. V neděli začne od západu pršet a poté se ochladí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
Před týdnem debutoval, teď už je za hvězdu. Český obránce prožívá raketový start
Český obránce Marek Alscher přispěl v NHL dvěma asistencemi k jednoznačné výhře hokejistů Floridy 8:1 nad Detroitem a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.
ŽIVĚ Nemluvily spolu 34 let, teď se chystá jednání mezi Izraelem a Libanonem, oznámil Trump
Dnes se uskuteční jednání lídrů Izraele a Libanonu, oznámil americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. "Snažím se vytvořit trochu prostoru pro uklidnění situace mezi Izraelem a Libanonem," napsal Trump. "Je to už dlouho, co spolu tito dva lídři naposledy mluvili – asi 34 let. Stane se to zítra (ve čtvrtek)," dodal.
ŽIVĚ V Rusku se schyluje ke vzpouře, varuje populární ruská blogerka Putina
Lidé v Rusku i gubernátoři se ruského prezidenta Vladimira Putina bojí, a raději mu neříkají pravdu. Vládce Kremlu tak neví o reálné situaci v zemi, která dozrává ke vzpouře, uvedla populární ruská blogerka Victoria Boňová. "Všude si lidé stěžují. Sebrali jim už to poslední a dál je obírají. Byznys umírá," prohlásila s tím, že jedna z nejpopulárnějších otázek současnosti zní: Jak odjet z Ruska.