Nevídané, v zámoří řeší českou dvacítku. Má „velkou šanci“ na historický úspěch

Čeští hokejisté do 18 let mají za sebou nepovedený Hlinka Gretzky Cup, kde skončili až šestí. Jinak si ale česká mládež vybudovala respekt, o jakém se jí donedávna ani nezdálo. Když nyní v zámoří předvídají sestavy pro mistrovství světa dvacítek, mládežnický turnaj roku, věnují se i českému výběru. To dřív neexistovalo.
„Češi do letošního šampionátu juniorů vstoupí se čtyřmi medailemi v řadě. A mají velkou šanci si připsat pátou,“ píše renomovaný online deník The Athletic.
Akci, která se koná na přelomu roku, rozebíral s předstihem i v minulosti. To ale psal o Kanadě, Spojených státech, Švédsku, Finsku a Rusku – než začalo válčit na Ukrajině a dostalo stopku od hokejové federace IIHF.
Čeští junioři stáli na okraji zájmu. A není se čemu divit. Od bronzu v roce 2005 pravidelně končili ve čtvrtfinále, někdy i s debaklem.
Na MS 2023 však trpkou sérii uťali senzačním stříbrem. Že to nebyla náhoda, následně potvrdili dvěma bronzy a naposledy stříbrem.
Navíc se stali postrachem jindy suverénní Kanady. Dvakrát ji vyřadili ve čtvrtfinále, jednou v semifinále.
To už nejde ignorovat. The Athletic tak v predikci sestav pro juniorský šampionát už druhým rokem počítá i s Čechy.
„V útočných řadách nemají takovou konkurenci jako Kanada, USA a Švédsko, ale abyste mistrovství světa dvacítek vyhráli, tak vám někdy stačí dvě nebo tři útočné lajny, kvalitní obranné řady a dobří brankáři. A oni tohle mají,“ upozorňuje web.
Se čtyřmi úspěchy za sebou drží Češi s přehledem nejdelší medailovou šňůru na juniorském šampionátu v samostatné historii. S pátou medailí by překonali i československou dvacítku, jejíž nejdelší sérií jsou čtyři cenné kovy z let 1982 až 1985.
Hrát se bude v Kanadě, konkrétně v Edmontonu a Red Deeru.
Čechy už nepovede Patrik Augusta, který přesedlal na lavičku extraligové Sparty, ale Jan Tomajko. Ten v uplynulé sezoně dovedl reprezentační osmnáctku k bronzu na MS, její první medaili z tohoto turnaje po 12 letech.
Na šampionátu dvacítek by měl v útoku spoléhat hlavně na Vojtěcha Čihaře, Adama Benáka, Václava Nestrašila a Adama Novotného, různorodé forvardy, od nichž The Athletic očekává hvězdné výkony.
„I obranné řady Čechů nabízejí pestrou směsici hráčů,“ pokračuje. „Najdeme tam špičkové světové beky této věkové kategorie jako Radima Mrtku, Maxe Pšeničku a Jakuba Vaněčka, potenciální hvězdu draftu 2028 Matyáše Michálka a přesilovkového quarterbacka ze třetího obranného páru Vladimíra Draveckého.“
A pak je tu častá přednost českých výběrů: brankáři.
„Nikdo na turnaji nemá na brankářském postu takovou konkurenci,“ poznamenal web. „Bavíme se o dvou navrátilcích Michalu Oršulákovi s Ondřejem Štěbetákem a špičkové trojce. Tou může být buď Martin Psohlavec, který vychytal bronz na mistrovství osmnáctek, nebo Tobiáš Trejbal, nejvýše vybraný gólman v draftu 2026.“
Česko na MS do 20 let podle The Athletic
Útok:
Vojtěch Čihař - Adam Benák - Václav Nestrašil
Adam Novotný - Petr Tomek - Vít Záhejský
Tomáš Poletín - Matouš Kucharčík - Jakub Frolo
Matěj Tománek - Šimon Fasner - David Rozsíval
Matěj Pekař
Obrana:
Jakub Vaněček - Radim Mrtka
Matyáš Michálek - Max Pšenička
Vashek Blanár - Vladimír Dravecký
Ondřej Ruml
Brankáři:
Michal Oršulák
Ondřej Štěbeták
Martin Psohlavec
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