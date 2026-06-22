Nevídané prognózy: Nejlepší brankář má vzejít z Čechů, počet talentů až zaráží

Osm českých brankářů nastoupilo do uplynulé sezony hokejové NHL. Čtyři vykonávali pozici jedničky a Dan Vladař dokonce zabodoval v hlasování o Vezina Trophy pro gólmana roku. Skoro by se zdálo, že v modrém půlkruhu už lépe být nemůže. Blížící se draft však slibuje velké věci.
V posledních deseti dražbách nadějí si kluby NHL rozebraly patnáct českých brankářů, což značí konstantní zájem.
Letos by však mohla přijít vlna, jaká tu ještě nebyla.
Web NHL.com nedávno sestavil žebříček deseti nejlepších gólmanů pro červnový draft a výsledek je překvapivý, až šokující. Ve výčtu je jeden Američan, jeden Kanaďan, dva Rusové a šest (!) Čechů.
A že nejde o ojedinělý pohled, dokazuje pokus online deníku The Athletic. Ten cvičně uspořádal celou dražbu talentů od prvního do posledního místa. Celkem vybral 24 brankářů a mezi nimi hned devět českých.
Pro představu, jak ztřeštěné číslo to je: Loni neprošel draftem žádný tuzemský gólman, předloni se dočkal jeden. A historickým maximem jsou čtyři v roce 2015.
Jestli to letos opravdu budou takové žně, se teprve uvidí. Zatímco první kolo bývá v prognózách zmapováno relativně přesně, v dalších se názory klubů různí čím dál víc, kor u brankářů, nejméně předvídatelného zboží. Proto je tak těžké odhadnout jejich celkový počet z té či oné země.
Obecně se ale předpokládá, že jedničkou mezi omaskovanými muži bude Čech Tobiáš Trejbal.
V žebříčku žebříčků, kde web Elite Prospects zprůměroval vícero prognóz, drží 39. místo. Jako jediný brankář je na dohled prvnímu kolu.
Názor, že pronikne do úvodního kola, kde má z Čechů prakticky jisté místo jen útočník Adam Novotný, je menšinový, ale ne úplně ojedinělý. Mezi nejlepší dvaatřicítkou má Trejbala třeba specializovaný web McKeen's Hockey nebo Sam Cosentino ze stanice Sportsnet.
Vysoké hodnocení si odchovanec Litvínova vysloužil mimo jiné tím, že v uplynulém ročníku dosáhl jako nováček na cenu pro nejlepšího gólmana americké juniorky USHL. Skautům připomíná Mackenzieho Blackwooda, jenž se dělí o brankoviště Colorada, nebo jedničku Utahu Karla Vejmelku.
Co je zajímavé a nevídané, pozici nejvýše vybraného gólmana by Trejbalovi mohl vyfouknout jiný Čech, více než dvoumetrový kolos Filip Růžička. Ten se před rokem vydal z Hradce na zkušenou do prestižní kanadské juniorky WHL a hned uhranul.
„Ve druhé polovině sezony se na něj chodili dívat všichni kolegové, kteří mají na starosti gólmany. Chytá sice trochu neortodoxně, ale je velký a talentovaný,“ komentoval Růžičku pro web The Athletic nejmenovaný skaut.
Jiný přidal: „O pozici nejlepšího brankáře se pravděpodobně utkají Trejbal a Růžička. Oba nejspíš půjdou na řadu ve druhém kole.“
Tuto prognózu by ještě mohl rozbít Rus Dmitrij Boričev nebo Američan Brady Knowling, ale i kdyby ano, celkově českých vlajek zřejmě bude hodně.
V žebříčcích figurují také třeba Michal Oršulák, jeden z hrdinů stříbrné dvacítky na posledním juniorském MS, nebo Martin Psohlavec a Marek Sklenička, kteří nedávno pomohli k bronzu pro změnu osmnáctce.
Letošní draft proběhne v Buffalu. První kolo bude v českém časovém pásmu k vidění v noci na sobotu 27. června. Zbylá kola se rozběhnou tentýž den od pěti hodin odpoledne.
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