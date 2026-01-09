Nevídaná smršť ve třetí třetině, a Kladno uniká spodku. Olomouc ukončila šňůru Třince

Hokejisté Kladna vyhráli ve 40. kole extraligy v Mladé Boleslavi 5:1 a díky čtvrté výhře z posledních pěti utkání se na 12. místě vzdálili předposlednímu Bruslařskému klubu na rozdíl čtyř bodů. Olomouc ukončila vítěznou šňůru nového třineckého hlavního trenéra Borise Žabky, východočeské derby ovládl Hradec Králové.
Dvěma góly a asistencí se na tom podílel útočník Jakub Konečný. Rovněž tři body za branku a dvě přihrávky zaznamenal Miroslav Forman.
Mladá Boleslav sice vedla po dvou třetinách 1:0, ale po obratu Rytířů si připsala doma třetí prohru z uplynulých čtyř duelů.
Ve čtvrté minutě se ocitl v první šanci po přihrávce Ryšavého Martin Procházka, ale Furch ji zlikvidoval. Rytíři se ubránili při Houdkově vyloučení a ve 13. minutě při Berglundově trestu byl v přesilovce hostů blízko úvodní branky Lisler, který trefil z pravého kruhu horní tyč.
O dvě minuty později vyhrál Gríger v levém kruhu buly pro Ondřeje Procházku a Brízgalovi pomohla levá tyčka. V závěru první části Kladno odolalo při Melkově trestu.
V čase 22:21 se Mladá Boleslav dočkala vedení. Závora se sice nedostal k zakončení, ale ze záporného úhlu nahodil puk před branku a Audette ho nešťastně bruslí srazil za Brízgalu.
Ve 28. minutě zahrozil na druhé straně Mendel. Kladno se neprosadilo při Skärbergově pobytu na trestné lavici a v 35. minutě mohl náskok domácích po Jandusově zaváhání za brankou zvýšit Rekonen.
Na přelomu druhé a třetí třetiny Rytíři nevyužili přesilovku ani při Jánošíkově trestu. Ve 44. minutě už bylo vyrovnáno. Forman našel zpoza branka Martina Procházku, který prostřelil Furcha. V čase 47:11 se při Formanově vyloučení vydali hosté do protiútoku a po Vigneaultově přihrávce otočil stav střelou z levého kruhu Konečný.
Mladá Boleslav tlak ve zbytku přesilovky nezužitkovala a neprosadila se ani při následném Pietronirově trestu. V 53. minutě vyslal Vigneault do úniku Robinse, který vyzrál na Furcha forhendovým blafákem. Oslavil tak gólem návrat do sestavy po pětizápasové absenci kvůli zranění.
Za 61 sekund propálil Furcha Konečný a připsal si druhou trefu večera. Výsledek ještě pečetil 105 sekund před koncem při power play do prázdné branky Forman.
Vítkovice prohrály s Karlovými Vary 3:4 v prodloužení a v novém roce utrpěly čtvrtou porážku. Tým Energie sice ztratil 16 sekund před koncem základní hrací doby plný zisk po trefě Anthonyho Nellise v power play, ale v prodloužení rozhodl v 63. minutě o výhře Západočechů Robin Sapoušek. Ostravané už šest kol čekají na plný bodový zisk.
40. kolo hokejové extraligy:
BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno 1:5 (0:0, 1:0, 0:5)
Branky a nahrávky: 23. Závora (Skärberg) - 44. M. Procházka (M. Forman, Konečný), 48. Konečný (Vigneault), 53. Robins (Vigneault), 54. Konečný (M. Forman), 59. M. Forman. Rozhodčí: Hribik, T. Veselý - Lhotský, Hynek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 3017.
Sestavy:
Mladá Boleslav: D. Furch - Pyrochta, Jánošík, F. Pavlík, Skärberg, Š. Kubíček, Lintuniemi, Gewiese - P. Zdráhal, Fořt, Skalický - O. Procházka, Gríger, Buchtele - Rekonen, Malínek, Moses - Lichtag, Závora, Berglund. Trenér: Hořava.
Kladno: Brízgala - Mendel, M. Jandus, Blain, Michal Houdek, Wylie, Piskáček, T. Tomek, Pietroniro - Ojamäki, Audette, M. Marcel - Ryšavý, Vigneault, M. Procházka - J. Strnad, Melka, M. Forman - Lisler, Robins, Konečný - Bareš. Trenér: Plekanec.
HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 3:4 (0:1, 2:2, 1:0 - 0:1) v prodl.
Branky a nahrávky: 22. Edmonds (Hladonik), 31. Yetman (J. Zbořil, Troock), 60. Nellis (Abdul) - 3. P. Tomek (Jiskra, M. Kočí), 22. Jaks (O. Beránek, Egle), 35. O. Beránek (Černoch, Jaks), 63. Sapoušek. Rozhodčí: Cabák, Mejzlík - Lederer, Peluha. Vyloučení: 5:7, navíc Lukošik (Karlovy Vary) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 4002.
Sestavy:
Vítkovice: Hrachovina - Wesley, Demel, Kňažko, Budík, Brůna, J. Zbořil, Freibergs - Yetman, Nellis, Abdul - Edmonds, Hladonik, Macias - Troock, J. Šír, M. Kalus - Lednický, M. Přibyl, Fasner. Trenér: Varaďa.
Karlovy Vary: D. Král - Josef Myšák, David Moravec, Jaks, D. Mikyska, Dello, M. Kočí, Mamčics - O. Beránek, Černoch, Šťastný - Bambula, N. Jones, Sapoušek - P. Tomek, Egle, Jiskra - Koffer, Minárik, Lukošik - od 21. navíc Váňa. Trenér: Patera.
HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 18. Kusko (Ondrušek), 26. Plášek (Nahodil, Matýs), 27. Rayen Petrovický (D. Vitouch, Ministr), 39. Orsava (Cosgrove, Fridrich) - 13. Kurovský (Koch, M. Kovařčík). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček - Augusta, Blažek. Vyloučení: 5:9. Využití: 2:0. Diváci: 4584.
Sestavy:
Olomouc: Machovský - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Hrádek, Řezníček, Rašner, Rayen Petrovický - Navrátil, Nahodil, Plášek - Matýs, Kusko, Krastenbergs - Orsava, D. Vitouch, Fridrich - Doktor, Anděl, Ministr. Trenér: Róbert Petrovický.
Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, Koch, Kundrátek, D. Musil - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Daňo, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Miloš Roman, Hrehorčák - Dravecký, P. Vrána, Kurovský. Trenér: Žabka.
Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0)
Branky a nahrávky: 14. A. Musil (J. Pérez), 32. Kolmann (Filippi), rozhodující sam. nájezd Lenc - 46. Zámorský (Šalda, Jakub Lev), 55. O. Rohlík. Rozhodčí: Barek, Šindel - Gerát, Hnát. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 6266.
Sestavy:
Liberec: Kváča - Kolmann, R. Šimek, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Aubrecht - Sandberg, A. Najman, Lenc - Faško-Rudáš, Filippi, Weatherby - J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez - Mazura, F. Jansa, Petrovský. Trenér: Kudrna.
Plzeň: N. Malík - Zámorský, Šalda, Merežko, J. Jeřábek, V. Lajunen, Malák - Holešinský, D. Simon, Schleiss - L. Strnad, Filip, Měchura - O. Rohlík, V. Petman, Teplý - O. Pšenička, Jakub Lev, I. Sedláček. Trenér: Jandač.
HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov 7:2 (1:0, 3:1, 3:1)
Branky a nahrávky: 7. K. Pospíšil (T. Zohorna), 32. Flek (F. Král, Š. Stránský), 34. J. Kos (Zábranský, Kollár), 40. H. Zohorna (K. Pospíšil, Zábranský), 53. H. Zohorna (K. Pospíšil), 56. Cingel (David Moravec II, F. Král), 57. K. Pospíšil (Kollár, Š. Stránský) - 26. Zygmunt (Schmiemann, Šenkeřík), 48. Maštalířský (Sukeľ, Čajkovič). Rozhodčí: Šír, Kika - Frodl, Ondráček. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 6239.
Sestavy:
Brno: Stezka - Zábranský, Ščotka, Holland, F. Král, Gulaši, Ďaloga, Bartejs - H. Zohorna, T. Zohorna, K. Pospíšil - Flek, A. Zbořil, Š. Stránský - Hartl, Kollár, Cingel - Ferda, Ekrt, J. Kos - David Moravec II. Trenér: J. Horáček.
Litvínov: M. Tomek - Czuczman, Schmiemann, Husinecký, Polášek, Komuls, Šenkeřík, Plutnar - O. Kaše, Sukeľ, Maštalířský - Hännikäinen, Jícha, Pištěk - Koblasa, Jurčík, Zygmunt - Jaroslav Brož, Holmström, Čajkovič. Trenér: Petr.
Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice 4:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:3, 1:0 - 0:0)
Branky a nahrávky: 18. Perret (Melancon, Nenonen), 23. Kusý, 52. Radil (Kivistö), rozhodující sam. nájezd Nenonen - 28. Hájek (Kelemen, Mandát), 31. Červenka (Hájek), 37. L. Sedlák (Mandát, Košťálek). Rozhodčí: Stano (SR), Vrba - Axman, Rampír. Vyloučení: 3:4, navíc Pour - Mikliš oba 5 min., Poulíček 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 6235.
Sestavy:
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kivistö, Mudrák, Pilař, Pláněk, Kalina, Dlapa - Radil, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Tamáši, Perret - Nenonen, Bunnaman, Kohout - Kusý, Hašek, Pour - od 21. navíc Marha. Trenér: T. Martinec.
Pardubice: Will - Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Hájek, Ludvig, M. Tourigny, Mikliš - Mandát, L. Sedlák, Červenka - Fejes, Kondelík, Kelemen - M. Kaut, Sobotka, R. Kousal - Vondráček, Poulíček, J. Stránský. Trenér: Pešán.
Tabulka:
1.
Pardubice
39
21
3
6
9
123:89
75
2.
Plzeň
39
18
3
7
11
109:78
67
3.
Třinec
40
18
6
1
15
119:100
67
4.
Karlovy Vary
39
19
3
2
15
98:99
65
5.
Hradec Králové
38
17
6
1
14
103:90
64
6.
Liberec
38
17
2
5
14
97:91
60
7.
Sparta
37
16
4
3
14
114:96
59
8.
Vítkovice
42
16
4
3
19
112:122
59
9.
Olomouc
41
17
3
2
19
97:116
59
10.
Brno
39
16
2
5
16
107:107
57
11.
České Budějovice
38
14
5
3
16
100:103
55
12.
Kladno
40
12
4
5
19
96:114
49
13.
Mladá Boleslav
38
12
3
3
20
76:105
45
14.
Litvínov
40
11
2
4
23
87:128
41
