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Sport

„Neuvěřitelný rok.“ Český objev udivil v zámořské anketě, zastínil superhvězdy

Daniel Poláček
Daniel Poláček
Daniel Poláček

Jediná kompletní sezona v zámořské NHL mu stačila na to, aby dostal tříletou smlouvu s ročním platem v průměru 5,4 milionu amerických dolarů. V Montrealu se rychle stal fenoménem. Pro další mladé hokejisty různých národností je teď Jakub Dobeš hrdinou, vzorem.

Nashville Predators v Montreal Canadiens
Jakub DobešFoto: NHL – Vitor Munhoz
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Jakub Dobeš
Jakub Dobeš (Montreal Canadiens)
NHL: Tampa Bay Lightning at Montreal Canadiens
Nashville Predators v Montreal Canadiens
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10 fotografií

V tradiční anketě Zlatá hokejka pro českého hokejistu roku se předloni mezi 60 jmény vůbec neobjevil. Jako gólman farmy Montrealu v Lavalu neměl velkou šanci.

Loni už ale nakoukl do NHL a bylo z toho dělené 38. místo.

Letos pak vzlet akceleroval. Ostravský rodák se vyhoupl na čtvrtou příčku. Přeskočil všechny další brankáře v elitní desítce: pátého Dana Vladaře, šestého Jakub Dostála a desátého Karla Vejmelku.

Pětadvacetiletému Dobešovi pomohly boje o Stanley Cup, kde jako jednička dotáhl věhlasný Montreal až do finále konference. Podle analytického webu MoneyPuck zastavil v play off 13,3 gólu nad očekávání, nejvíc ze všech gólmanů.

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Donedávna relativně neznámý Čech si vydobyl respekt nejen doma, v Montrealu a přilehlých frankofonních oblastech, ale napříč hokejovým světem.

Důkazem je anketa přímo z dílny NHL.

Talenti z uplynulého draftu v Buffalu odpovídali na hrst otázek a většinou nepřekvapili. Nejlepší útočník současnosti? McDavid, po něm MacKinnon, Celebrini, Kučerov. Nejlepší bek? Makar, Quinn Hughes, Dahlin.

Ale nejlepší gólman? S necelými 45 procenty hlasů vyhrál Hellebuyck, následoval Vasilevskij. A pak to přišlo. Na třetím místě skončil s více než osmi procenty Dobeš, což mnohé komentátory překvapilo. Vždyť za sebou nechal velká jména jako Šesťorkin či Swayman.

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Vytáhlý Čech boduje i u mladých brankářů na prahu NHL. Berou ho jako inspiraci, důkaz, že i farmář se může vcelku rychle stát vychvalovanou jedničkou ve slavné lize.

„Tenhle gólman je pro mě zajímavý,“ spustil o Dobešovi pro stanici TSN ruský talent Artur Achťamov, který nedávno dotáhl farmu Toronta ke Calder Cupu a obdržel Jack A. Butterfield Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.

„Líbí se mi, co dělá. Všechno. Jeho psychická odolnost, velikost, to, jak zastavuje puky,“ pokračoval o nové hvězdě Montrealu. „A také je hrozně vtipný, prostě fajn chlápek, alespoň tak na mě působí,“ dodal s odkazem na Čechovy nestrojené rozhovory.

Dalším obdivovatelem je Švéd Dennis Hildeby, který v posledních letech dělal Achťamovovi parťáka, ale teď po čerstvé výměně zkusí prorazit v hlavním týmu Tampy.

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„Má za sebou neuvěřitelný rok,“ vyzdvihl Dobeše. „Jako nováček (v sezoně AHL 2023/24, pozn. red) jsem proti němu párkrát hrál a už tehdy jste na něm mohli vypozorovat něco výjimečného. Je to kus chlapa, ale pohybuje se hrozně rychle a je hodně atletický. Také je pěkně soutěživý.“

Hildeby i Achťamov budou po létě znovu bojovat o místo v hlavním týmu, což Dobeš z minulosti dobře zná.

Nyní ho ale čeká něco jiného. S pojistkou v podobě nové smlouvy, byť se rozběhne až od přespříští sezony, bude poprvé hájit pozici klubové jedničky. Do budoucna by mu měl konkurovat hlavně 21letý Američan Jacob Fowler, jeden z největších brankářských talentů současnosti.

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