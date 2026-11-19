Edmontonský Connor McDavid si díky životní formě podmaňuje hokejovou NHL a mluví se o tom, že by mohl dobýt sezonní metu dvou set bodů. Za ním je v ligové produktivitě jeho obvyklý parťák z lajny Leon Draisaitl. Mnozí by si tipli, že právě jejich formace musí mít nejlepší výsledky. Ve skutečnosti ale vládne někdo jiný.
Kirill Kaprizov – Joel Eriksson Ek – Matt Boldy. Úspěšně spolu nastupovali už v minulosti, když měli tu možnost. Co ale předvádějí v aktuální základní části, se vymyká.
„Minnesota napěchovala svou první formaci. Přirozeně to vede k neuvěřitelným výsledkům,“ komentoval souhru online deník The Athletic.
Místo rozložení síly, o které se snažili v uplynulých ročnících, dali Wild dohromady to nejlepší, co mají.
Rus Kaprizov, Švéd Eriksson Ek a Američan Boldy spolu od začátku sezony podle statistického modelu MoneyPuck odehráli při hře pět na pět 244 minut. Za tu dobu byli u 20 vstřelených gólů a jediného inkasovaného.
Jakkoliv je to neobvyklé, o čistý štít přišli až ve 22. zápase ročníku. Při jasné výhře na ledě Bostonu neuhlídali Davida Pastrňáka, který skóroval krátce po příchodu ze střídačky.
Gólový poměr 20:1 je i tak impozantní, na poměry NHL až bizarní. Blíží se mu jen lajna Caroliny Ehlers – Stankoven – Blake se skóre 12:1. Ta ale zpravidla nenastupuje proti první formaci soupeře.
Opěvovaný superútok Edmontonu Draisaitl – McDavid – Podkolzin je pak na poměru 23:6. Coloradská obdoba Lehkonen – MacKinnon – Nečas si vede o něco hůř (20:10). Žádné další trio se podílu na 20 vstřelených brankách ze hry pět na pět ani nepřibližuje.
„Prostě dominují,“ prohlásil o triu vedeném Erikssonem Ekem hvězdný obránce Minnesoty Brock Faber. „První lajny soupeřů vedle nich někdy vypadají dost špatně. To, jak ti tři hrají, je úroveň, jakou jsem ještě neviděl, a je fantastické, že jsou na naší straně.“
Žasnou i protivníci. „Možná je to nejlepší formace v NHL. Z toho, co jsem tuhle sezonu viděl, jsou určitě nejlepší. A dál jedou,“ podotkl trenér Nashvillu Andrew Brunette.
„Neuvěřitelná lajna. Spoustu si toho vytvoří, ale to není všechno. Taky hrají tvrdě,“ přidal klíčový bek stejného klubu Roman Josi.
Ofenzivním tahounem tria je Kaprizov, který ve 23 kláních nastřádal 40 bodů (17+23) a v ligové produktivitě drží třetí příčku. Spolu s Pastrňákem a Nikitou Kučerovem z Tampy se objevuje v debatách o nejlepším křídelníkovi současnosti.
S průměrem kolem bodu na zápas jsou ovšem produktivní i Eriksson Ek a Boldy, kteří obávanou lajnu dobře vyvažují.
„Ek vyhrává vhazování, je velký, brání. Když ti zbylí dva udělají chybu, je vždycky po ruce, aby to zachránil,“ spustil o minnesotské formaci respektovaný kouč Tampy Jon Cooper.
„Ke Kaprizovovi ani nevím, co bych řekl. Je to superhvězda. A Boldy je kombinací obou. Hraje skvěle na obou koncích hřiště, je šikovnější, než se zdá. Tahle lajna má výšku, sílu, rychlost. Pravděpodobně je jednou ze tří nejlepších v lize,“ přidal kouč.
Eriksson Ek a spol. táhnou i minnesotskou přesilovku, která patří k ligové špičce. Ve všech herních situacích pak trio často doplňuje Quinn Hughes, jeden z top obránců současnosti.
„Ani špetka sobectví,“ popsal spolupráci s aktuálně nejlepším útokem NHL. „Už jsme se dostali do fáze, kdy já si myslím, že oni vědí, na co myslím, a já vím, na co myslí oni. Předáváme si puk hrozně rychle, to nás baví.“
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