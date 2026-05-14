Nestíhal, kvitují experti kontroverzní škrt před MS. Jedno jméno jim ale chybí

Nominace je uzavřena. Otázky zůstávají. Proč mezi brankáři chybí Dominik Frodl? Měl mít mezi útočníky místo Adam Klapka? Kdo všechno do výběru hráčů mluví? Odpovědi zazní v nové epizodě podcastu Bago!
Bude to rozlučka s trenérem Radimem Rulíkem. Mistrem světa z Prahy. Do Švýcarska si vzal hráče mladé i prověřené. Překvapivá jména nominoval i opomenul. A své rozhodnutí příliš nekomentoval, nevysvětloval.
„Tisková konference opět plná nadšení a bojovnosti,“ ironicky podotkne Václav Nedorost, dvojnásobný juniorský mistr světa. „Mám Radima rád, netajím se tím. Zároveň si myslím, že by měl být ke konkrétním jménům sdílnější.“
Jedno jméno se opakuje už od Milána. Adam Klapka. Útočník, který si tvrdou dřinou a vůlí vybojoval místo v sestavě Calgary. V NHL. Vyniká postavou, tvrdostí i schopností soupeře rozhodit. Pod Radimem Rulíkem nejel na olympiádu a nemá místo ani pro mistrovství.
„Nepřekvapuje mě to. Jiná situace byla v Miláně, kde se hrálo na úzkém ledě, a ve Švýcarsku na letišti,“ hodnotí Nedorost. „Nestíhal, ztrácel puky. Koordinace pro něj byla na tom širokém prostoru limitem, bohužel,“ přikládá na rozdíl od trenéra i argumenty získané po přípravných utkáních.
Zároveň i prozradí, na které útočníky se těší. Kdo bude dávat góly? Co čekat od Matěje Blümela? Vejde se na přesilovku? A proč je ve výběru Martin Kaut? To hodnotí i s bývalým brankářem Romanem Málkem a útočníkem Zdeňkem Blatným.
Pečlivěji se podívají do modrého půlkruhu. Do brankoviště. Tady s trenérským štábem nastane silnější polemika. „Nedat vůbec šanci Dominikovi Frodlovi, to mi přijde hodně tvrdý. Hodně tvrdý,“ otevře diskusi Nedorost.
„Je to brankář, který má být na mistrovství světa,“ říká Málek jednoznačně. „Deset let si drží vysokou úroveň, nemá propady. Dřív říkali, že je moc mladý. Teď pomalu začne být moc starý. Nevím, co by měl udělat víc.“
Z NHL chodí brankářské omluvenky, zranění nepustí na výpomoc ani Daniela Vladaře z Philadelphie. Dost možná tedy zůstane celá práce nominované trojici Petr Kváča, Dominik Pavlát, Josef Kořenář.
„Tak Pavlát víme, proč tam je?“ tradičně se nebojí být ostrý Zdeněk Blatný v narážce na gólmanův podpis s Rytíři Kladno. Tedy s klubem, kde se potká s celým stávajícím realizačním týmem. „Já to neřekl,“ směje se Málek.
S moderátorkou Terezou Kubíčkovou ještě Roman Málek zavzpomíná na svá nominační zklamání. Vyřazení z týmu před mistrovstvím světa v Praze i tragikomickou historku s trenérem Vladimírem Martincem. A Zdeněk Blatný také nadhodí, že výběr neskládají jen trenéři… O tom všem je nová epizoda podcastu Bago, kterou můžete volně slyšet v plném znění.
Ukrajinský protikorupční soud poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven (66 milionů Kč). Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v úterý uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.
Minulý týden ukrajinské drony útočící na Rusko dopadly tam, kam neměly: na území pobaltských států. V Lotyšsku přitom zasáhly ropný zásobník. Ukázaly se tak chyby v přípravě na nebezpečí hrozící od východního souseda, za které byl odvolán ministr obrany. To způsobilo politickou krizi, kvůli které ve čtvrtek odstoupila lotyšská premiérka Evika Siliňová.
Analytici z amerického Institutu pro studium války mají za to, že nedávná aktivita ukrajinských dronů poblíž okupovaného města Mariupol je součástí širší kampaně zaměřené na narušení ruského zásobování a dopravy vojenského materiálu.
Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting v oznámil ve čtvrtek rezignaci na svou vládní funkci. Podle stanice Sky News se předpokládá, že se chce ucházet o post šéfa Labouristické strany a nahradit v jejím čele premiéra Keira Starmera. Šéf labouristů čelí sílícímu tlaku členů vlády i labouristických poslanců, aby rezignoval či stanovil datum odchodu z funkce.
„Mimořádně charismatický člověk s vysokou sociální inteligencí," tak na obávaného šéfa ukrajinské vojenské rozvědky vzpomíná pplk. Jan Veverka, který od něj dostal vyznamenání za pomoc Ukrajině. Popisuje ho zároveň jako někoho, z koho jde na první pohled neskutečný respekt. „Je to ten typ člověka, u kterého hned víte, že se s ním nemáte pouštět do křížku."