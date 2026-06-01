Nesmírná bolest, řekl Švýcar s nejdrsnější bilancí. Popsal, co ho frustruje nejvíce

Zase to nevyšlo. Ani na domácí půdě, hnáni celou zemí, nedosáhli hokejisté Švýcarska na vytoužené zlato z mistrovství světa. Finům podlehli 0:1 v prodloužení a v posledních letech prohráli už páté finále. U všech pěti byl útočník Nino Niederreiter.
„Všechny ty medaile bych vyměnil za jedno zlato,“ shrnul po nejtěsnější možné porážce před zaplněnou curyšskou halou.
33letý Niederreiter má nejdrsnější finálovou bilanci ze všech Švýcarů - 0:5. Jako jediný byl na všech pěti stříbrných MS v letech 2013, 2018, 2024, 2025 i 2026.
Z hokejového dávnověku mají Švýcaři ještě jedno stříbro a šest bronzů. Stále platí, že šampionát nikdy v historii nevyhráli.
„Každé finále, které jsem zatím prohrál, neuvěřitelně bolelo. Je to nesmírně hořké, věci se nevyvinuly tak, jak měly,“ klopil hlavu Niederreiter.
Zatímco své první stříbro v roce 2013 získal jako 20letý mladík na prahu kariéry, teď je z něj ostřílený borec s více než tisíci starty v NHL.
Tehdy před 13 lety bylo pro Švýcary druhé místo senzačním úspěchem. Zato nyní už definitivně patří do světové špičky, vždyť finále hráli potřetí za sebou. Jenže zlato dál uniká.
Švýcarská finále MS
2013, Stockholm; proti Švédsku 1:5
2018, Kodaň; proti Švédsku 2:3 na nájezdy
2024, Praha; proti Česku 0:2
2025, Stockholm; proti USA 0:1 po prodloužení
2026, Curych; proti Finsku 0:1 po prodloužení
„Je to na nic. Potřetí v řadě, zase jeden gól, zase jsme to nezvládli,“ smutnila další útočná hvězda Nico Hischier, někdejší jednička draftu NHL.
Předloni v Praze skolil Švýcary až v 50. minutě finále David Pastrňák a David Kämpf pak přidal trefu do prázdné branky. Vloni a letos prohrálo Švýcarsko dvakrát stejně - 0:1 po prodloužení.
Leonardo Genoni se mohl ve švýcarské bráně ve všech těchto zápasech přetrhnout, ale gól ze hry nedali jeho spoluhráči ve finále MS už 249 minut a 31 sekund. Naposled Timo Meier v Kodani 2018.
„Leonardo znovu všechno zastavil, byl neuvěřitelný. Musíme prostě najít způsob, jak vstřelit gól. Cítili jsme, že to byl náš den,“ vyprávěl kapitán Roman Josi.
Niederreiter popsal, co bylo ve finále nejvíce frustrující.
„Měli jsme spoustu přesilovek, které jsme měli využít. To nás určitě stálo energii. Ve druhé třetině jsme měli výbornou šanci v dvojnásobné přesilovce,“ připomněl útočník Winnipegu.
V čase 19:54 vyloučili rozhodčí dva Finy najednou, ale domácí se v dlouhé početní výhodě pěti proti třem neprosadili.
„Spojení s našimi fanoušky bylo jedinečné, byla tady neuvěřitelná atmosféra. Celé Švýcarsko stálo za námi a rádi bychom pro něj vyhráli zlato. Naši fanoušci si to zasloužili,“ dodal kapitán Josi.
Švýcaři vedle finálového krachu v prodloužení neprohráli na turnaji žádný jiný zápas. Dokonce na cestě do finále neztratili ani bod.
„Jenže pak rozhodne jedna střela. Je to těžké, ale takový je sport,“ krčil rameny Attilio Biasca.
Útočník, který má po mámě české kořeny, přesto věří, že v blízké budoucnosti Švýcaři finálové prokletí zlomí.
„Přivezeme tu trofej domů, jsem si tím naprosto jistý,“ prohlásil.
