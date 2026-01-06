Přeskočit na obsah
Benative
6. 1. Kašpar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Hokej

Neskutečný finiš Švédy rozklepal, zlaté sny ale nenaplnil. Češi na MS berou stříbro

ČTK

Čeští hokejisté na mistrovství světa hráčů do 20 let na zlato nedosáhli. Ve finálové bitvě podlehli Švédům 2:4. Seveřané vyhráli šampionát bez prohry.

Švédská radost v kontrastu s českým smutkem
Švédská radost v kontrastu s českým smutkemFoto: CTK
Reklama

Připravujeme podrobnosti…

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Venezuelan President Nicolas Maduro's initial appearance to face U.S. federal charges, in Manhattan
Venezuelan President Nicolas Maduro's initial appearance to face U.S. federal charges, in Manhattan
Venezuelan President Nicolas Maduro's initial appearance to face U.S. federal charges, in Manhattan

ŽIVĚKulhajícího Madura i jeho ženu vlekli k soudu. Mají být obviněni z narkoterorismu

Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho žena Cilia Floresová byli helikoptérou a obrněnými vozy přepraveni z věznice v newyorském Brooklynu na Manhattan do budovy federálního soudu, před který budou dnes v poledne místního času (18:00 SEČ) předvedeni. Americké úřady Madura a jeho manželku obvinily z řady trestných činů, včetně narkoterorismu či spolčení za účelem pašování kokainu do USA.

Andrej Babiš, premiér, politik, gesto
Andrej Babiš, premiér, politik, gesto
Andrej Babiš, premiér, politik, gesto

ŽIVĚStratkom na vládě končí. Nepotřebujeme ho, oznámil Babiš

Vláda Andreje Babiše (ANO) na dnešním zasedání schválila své programové prohlášení. Babiš zároveň uvedl, že na přání Motoristů ponese ve středu na jednání na Hradě Turkovu nominaci na ministra životního prostředí. Dále premiér uvedl, že na jeho úřadě končí tzv. Stratkom, protože "ho nepotřebujeme".

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama