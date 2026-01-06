Neskutečný finiš Švédy rozklepal, zlaté sny ale nenaplnil. Češi na MS berou stříbro

Čeští hokejisté na mistrovství světa hráčů do 20 let na zlato nedosáhli. Ve finálové bitvě podlehli Švédům 2:4. Seveřané vyhráli šampionát bez prohry.
Sledovali jste online přenos z finále hokejového MS juniorů v Americe mezi Českem a Švédskem.
ŽIVĚKulhajícího Madura i jeho ženu vlekli k soudu. Mají být obviněni z narkoterorismu
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho žena Cilia Floresová byli helikoptérou a obrněnými vozy přepraveni z věznice v newyorském Brooklynu na Manhattan do budovy federálního soudu, před který budou dnes v poledne místního času (18:00 SEČ) předvedeni. Americké úřady Madura a jeho manželku obvinily z řady trestných činů, včetně narkoterorismu či spolčení za účelem pašování kokainu do USA.
ŽIVĚStratkom na vládě končí. Nepotřebujeme ho, oznámil Babiš
Vláda Andreje Babiše (ANO) na dnešním zasedání schválila své programové prohlášení. Babiš zároveň uvedl, že na přání Motoristů ponese ve středu na jednání na Hradě Turkovu nominaci na ministra životního prostředí. Dále premiér uvedl, že na jeho úřadě končí tzv. Stratkom, protože "ho nepotřebujeme".
Nechcete vyhrát, slyšeli Češi před Naganem. Všechny šoky trumfla Hadamczikova volba
V úterý před polednem odtajní trenér Radim Rulík nominaci české hokejové reprezentace na olympijské hry v Miláně. Vždy jde o seznam, který budí debaty a vášně. Která jména se řešila před zlatým Naganem a kdo překvapivě chyběl na posledním turnaji pod pěti kruhy s hvězdami NHL?
Země dohodly aktualizaci globální dohody o minimální dani, která řeší obavy USA
Více než 145 zemí se dohodlo na úpravách dohody o globální minimální dani z příjmů právnických osob z roku 2021. Úpravy reagují na obavy Washingtonu, že by původní pravidla mohla znevýhodňovat americké nadnárodní firmy. Oznámila to v pondělí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).