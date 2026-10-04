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Sport

Neporazitelní Oceláři přepsali historické tabulky extraligy, šlágr kola patřil Dynamu

ČTK,Sport
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Hokejisté Třince deklasovali v 8. kole extraligy Olomouc na jejím ledě 9:0 a vytvořili nový rekord extraligy, neboť vyhráli na úvod sezony všech osm zápasů s plným bodovým ziskem. Na rekordním výsledku této sezony se podílelo devět různých třineckých střelců.

Hráči Třince deklasovali Olomouc 9:0
Hráči Třince deklasovali Olomouc 9:0.Foto: CTK – Peřina Luděk
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Ve šlágru kola Pardubice zdolaly pražskou Spartu 6:4. Dynamo zvítězilo popáté za sebou, Sparta prohrála pátý z posledních sedmi zápasů.

Oceláři překonali vítěznou šňůru Litvínova z úvodu sezony 2024/25. Severočeši před dvěma lety po sedmi výhrách v řadě prohráli v osmém kole v Pardubicích 1:3.

Dnešní zápas na Hané s posledním týmem tabulky byl jednoznačnou záležitostí Slezanů, kteří ke dvěma gólům z úvodního dějství přidali čtyři branky ve druhé třetině a nakonec byli blízko desítce.

Druhé čisté konto v sezoně zapsal Marek Mazanec. Prodloužit vítěznou sérii mohou Třinečtí v pátek v domácím střetnutí s Hradcem Králové.

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Pardubické Dynamo je tři body za vedoucím Třincem, odehrálo ale o zápas více. Dva góly vítězů před 10 022 diváky vstřelil bývalý sparťan David Tomášek, jenž si připsal navrch asistenci.

Tři body za branku a dvě nahrávky zaznamenal Roman Červenka. V dresu pražské Sparty se dvakrát prosadil Devin Shore.

8. kolo hokejové extraligy:

BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

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Branky a nahrávky: 9. Zámorský (Lichtag, Gavars), 40. Martel (Zámorský, Gardoň), 54. Jandric (F. Pavlík) - 6. F. Jansa (J. Vlach, O. Procházka), 11. Kachlíř (M. Ivan, Faško-Rudáš), 22. A. Musil (Zile, J. Pytlík), 56. Faško-Rudáš (Ahac, Filippi), 59. Rychlovský (J. Pytlík, R. Šimek). Rozhodčí: Kika, Obadal - Hynek, Blažek. Vyloučení: 2:4, navíc Budík - J. Vlach oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 3249.

Mladá Boleslav: D. Furch - Zámorský, Skärberg, F. Pavlík, Budík, Š. Kubíček, David Moravec, Křepelka - Skalický, Fořt, R. Koblížek - Martel, Gríger, Jandric - Buchtele, Hradec, Rekonen - Gardoň, Gavars, Lichtag. Trenér: Haken.

Liberec: Kváča - T. Galvas, R. Šimek, Zeman, Zile, M. Ivan, Ahac, Kachlíř - Sandberg, A. Najman, Lenc - J. Pytlík, A. Musil, Rychlovský - Faško-Rudáš, Filippi, Petrovský - O. Procházka, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna

BYD Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

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Branky a nahrávky: 2. Lukošik (T. Redlich), 7. M. Kočí (Egle, P. Tomek), 39. M. Váňa (Lukošik), 48. Černoch (Mamčics, Winberg) - 50. Teplý (M. Filip, Robertson). Rozhodčí: M. Sýkora, Jaroš - J. Frodl, Špůr. Vyloučení: 6:7, navíc M. Kočí - Jakub Lev oba 5 min. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 5809.

Karlovy Vary: D. Frodl - M. Kočí, Brickley, Mamčics, Winberg, Eronen, Schmiemann, Josef Myšák - O. Beránek, Černoch, Jiskra - Bambula, Minárik, Šťastný - P. Tomek, Egle, Koffer - Lukošik, M. Váňa, T. Redlich. Trenér: Patera.

Plzeň: N. Malík - MacPherson, Robertson, Merežko, A. Čech, J. Chromiak, J. Jeřábek, Malák - O. Rohlík, Lalancette, Měchura - M. Petman, M. Filip, Teplý - Katic, V. Petman, D. Simon - L. Strnad, Jakub Lev, Schleiss. Trenér: Veber.

HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 0:9 (0:2, 0:4, 0:3)

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Branky a nahrávky: 14. M. Růžička (D. Voženílek, M. Kovařčík), 18. Marinčin, 21. D. Musil (O. Kovařčík), 27. Miloš Roman (M. Růžička), 28. Pyrochta (O. Kovařčík), 31. Marian Adámek (Lazovský, P. Chlán), 45. Kurovský (Lazovský, Marian Adámek), 51. O. Kovařčík (M. Růžička, Galvas), 54. L. Hudáček (Kubiesa, P. Koch). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Axman, Peluha. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:1. Diváci: 4247.

Olomouc: Cichoň (31. Jan Brož) - Gewiese, Stella, Cosgrove, A. Rutar, Rayen Petrovický, T. Černý, Ondrušek - Navrátil, Berglund, Plášek - Orsava, Macuh, Matýs - M. Vitouch, Štohanzl, Herčík - Spodniak, Anděl, J. Kos - D. Vitouch. Trenér: Fiala.

Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, D. Musil, Pyrochta - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kubiesa, L. Hudáček, Daňo - M. Růžička, Miloš Roman, D. Voženílek - Kurovský, P. Chlán, Lazovský. Trenér: Žabka.

Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

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Branky a nahrávky: 38. R. Pavlík (Kevin Klíma, Melancon), 45. Tamáši (Radil, A. Koch), 65. Jergl (Tamáši, A. Koch) - 9. Holland (Kňažko, Macias), 25. M. Kalus (Nellis, J. Zbořil). Rozhodčí: Pilný, Šindel - Zíka, Štěpánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Diváci: 3535.

Hradec Králové: Škorvánek - McCormack, Kalina, Mudrák, A. Koch, Melancon, Vukojevic, J. Modry - Jergl, Tamáši, Perret - R. Kousal, Kevin Klíma, Pilař - Nenonen, Čacho, Kohout - Radil, Miškář, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec.

Vítkovice: Hrachovina - Wesley, J. Zbořil, Holland, Kňažko, Demel, T. Pavelka, Brůna - Yetman, Nellis, M. Kalus - Fasner, Hrivík, Cienciala - Krivošík, Hladonik, Petr - Bernovský, J. Šír, Macias. Trenér: Y. Treille.

HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno 2:3 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)

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Branky a nahrávky: 7. Kämpf (Maštalířský, O. Kaše), 14. O. Kaše (Czuczman) - 30. Ojamäki (Audette, Hlava), 47. Pietroniro (Adam Kubík), 63. Westerlund (Hlava, Adam Kubík). Rozhodčí: Ondráček, Mejzlík - Thuma, Hnát. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 5113.

Litvínov: Čajan - Moravčík, Husinecký, Czuczman, Jaks, A. Polášek, O. Baláž, Tittl, od 41. navíc V. Beran - O. Kaše, Kämpf, Maštalířský - Pištěk, M. Sukeľ, Koblasa - Šámal, Jícha, Šprynar - Havelka, Jurčík, T. Urban. Trenér: Reichel.

Kladno: Brízgala - Michal Houdek, Kempný, Westerlund, Mendel, Pietroniro, T. Tomek, A. Rulík - Ojamäki, Audette, Hlava - Kelly Klíma, F. Přikryl, Adam Kubík - M. Procházka, McGregor, M. Forman - Ryšavý, Lisler, M. Marcel. Trenér: R. Rulík.

HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha 6:4 (2:1, 2:1, 2:2)

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Branky a nahrávky: 4. Tomášek (Červenka, Košťálek), 14. Červenka (L. Sedlák, Mikliš), 24. L. Sedlák (Čerešňák, Červenka), 35. Gazda (Tomášek, M. Stránský), 49. Kondelík (T. Nosek, Kelemen), 52. Tomášek - 7. Knot (Chapík, M. Špaček), 39. Shore (M. Špaček, Krejčík), 47. Shore (Knot, Mašín), 58. K. Hrabík (Hyka). Rozhodčí: Květoň, Pražák - J. Svoboda, Šimánek. Vyloučení: 6:3, navíc Smejkal - Chlapík oba 5 min. Využití: 1:2. Diváci: 10.022.

Pardubice: Will - Košťálek, M. Tourigny, Čerešňák, T. Dvořák, Gazda, Mikliš - Mandát, L. Sedlák, Červenka - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - Kondelík, T. Nosek, Kelemen - Vondráček, Sobotka, Poulíček - Lauko. Trenér: Pešán.

Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, M. Seppälä, Sirota, Mašín, Knot, M. Michálek - Chlapík, M. Špaček, P. Kousal - Blümel, Shore, Řepík - Hyka, Vesalainen, K. Hrabík - J. Pospíšil, O. Najman, Daníček. Trenér: P. Augusta.

Tabulka:

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1.

Třinec

8

8

0

0

0

40:16

24

2.

Pardubice

9

7

0

0

2

39:25

21

3.

Karlovy Vary

7

5

0

0

2

19:10

15

4.

Hradec Králové

8

3

2

0

3

23:20

13

5.

Kladno

8

2

2

2

2

24:26

12

6.

Plzeň

8

2

2

1

3

19:20

11

7.

Liberec

8

3

0

2

3

21:25

11

8.

Sparta

8

3

0

1

4

25:24

10

9.

České Budějovice

7

3

0

1

3

17:23

10

10.

Litvínov

8

2

1

1

4

20:25

9

11.

Brno

6

2

1

0

3

19:18

8

12.

Vítkovice

7

2

0

1

4

19:26

7

13.

Mladá Boleslav

8

1

1

1

5

18:31

6

14.

Olomouc

8

1

1

0

6

16:30

5

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