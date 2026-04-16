Nepochopitelná smůla útočníka Noska. Po návratu na led utrpěl vážné zranění

Hokejový útočník Tomáš Nosek z Floridy si v utkání NHL proti New York Rangers zlomil nohu. Kvůli jinému zranění přitom začal hrát až začátkem března.
Komunistická propaganda v detektivce. Seriál o majoru Zemanovi bude tématem přednášek
Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) spolu s Muzeem Policie ČR a Českou televizí připravil sérii přednášek věnovaných televiznímu seriálu Třicet případů majora Zemana. Historici chtějí ukázat, jak seriál dokázal na pozadí skutečných událostí propojit detektivní žánr s propagandou komunistického režimu v dobách normalizace, a analyzovat, proč stále zůstává v povědomí veřejnosti.
Brněnská primátorka Vaňková znovu kandidovat nebude, lídryní bude Zlatušková
Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) nebude kvůli zdravotním potížím v podzimních komunálních volbách znovu kandidovat na post primátorky. V čele společné kandidátky ODS, TOP 09 a nezávislých kandidátů stane producentka, zakladatelka Televizního institutu, festivalu Serial Killer a dokumentaristka Kamila Zlatušková.
Feri zůstává ve vězení, soud jeho žádost o propuštění zamítl
Bývalý poslanec Dominik Feri zůstává nadále ve vězení. Rozhodl o tom ve středu na neveřejném zasedání ústecký krajský soud, který vrátil projednání žádosti o propuštění teplickému soudu. Vyplývá to z justiční databáze.
Nejprve slunce, pak znovu ochlazení. V Česku bude pokračovat aprílové počasí
O víkendu bude v Česku pokračovat počasí s denními teplotami až kolem 20 stupňů Celsia. V neděli začne od západu pršet a poté se ochladí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
Před týdnem debutoval, teď už je za hvězdu. Český obránce prožívá raketový start
Český obránce Marek Alscher přispěl v NHL dvěma asistencemi k jednoznačné výhře hokejistů Floridy 8:1 nad Detroitem a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.