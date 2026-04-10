10. 4. Darja
„Není jiná možnost.“ V Bostonu řeší, kam s Pastrňákem. Do hry vstupuje žolík

Daniel Poláček

Zatímco Pavel Zacha vede mimořádně stabilní druhou lajnu s Viktorem Arvidssonem a Caseym Mittelstadtem, David Pastrňák je u hokejových Bruins neobvykle „rozlítaný“. Chybí mu stálá formace i centr. Boston by přitom zanedlouho měl rozehrát klíčovou fázi sezony, play off.

Montreal Canadiens v Boston Bruins
David PastrňákFoto: NHL.com
Aby do bojů o Stanley Cup nepostoupili, museli by Bruins v závěrečných třech zápasech základní části předvést kolaps a mít smůlu na výsledky konkurentů. S Pastrňákem a spol. už se tedy tak trochu počítá.

Massachusettský klub přitom stále nemá vyřešenou jednu z hlavních otázek, tedy s kým má nastupovat nejlepší hráč týmu Pastrňák.

V minulosti tvořil s Patricem Bergeronem a Bradem Marchandem „The Perfection Line“, později se u něj jako centři vystřídali dva krajané: David Krejčí a Zacha.

To ve stávající sezoně není český křídelník zabydlení u nikoho. Nový trenér Marco Sturm ho opakovaně zkouší ve dvou zcela odlišných útocích.

Poslední dobou se zdálo, že vyhrála varianta se dvěma nadějnými forvardy, 23letým Maratem Chusnutdinovem a ještě o dva roky mladším Fraserem Mintenem.

V průběhu posledního venkovního tripu, kdy se Bostonu zadrhla ofenziva, však Sturm vrátil Pastrňáka ke zkušenější dvojici Elias Lindholm – Morgan Geekie.

„Davidova souhra s mladými kluky se mi v posledních pár zápasech úplně nelíbila. A navíc jsme potřebovali rozjet Geekse. Myslím, že to byl ten hlavní důvod,“ vysvětloval změnu Sturm. „Už spolu hráli a… teď nastal ten pravý čas se předvést. Chtěl jsem jim dát další šanci.“

Tah zafungoval. Hned ve druhém klání po návratu k Pastrňákovi vstřelil Geekie hattrick. Ukončil tak 17zápasovou sérii bez gólu a celkově se dostal na 37 tref.

S největší pravděpodobností se tak stane nejlepším bostonským kanonýrem sezony. Zacha ztrácí sedm branek, Pastrňák, střelecká jednička Bruins v sedmi z minulých osmi ročníků, je pozadu o osm zářezů.

Havířovský poklad v posledních letech střelecky ubral ve prospěch tvoření hry. I proto, že v týmu nečekaně našel kanonýra, jako je Geekie.

„Máme mezi sebou chemii. Hrajeme spolu dobře a navíc jsme přátelé. Skvěle čte moji hru. Potřebuju, aby dával góly. Je pro mě důležitým spoluhráčem i parťákem v lajně. Není žádné tajemství, že ho na ledě rád hledám,“ komentoval Pastrňák obnovenou spolupráci s kanadským forvardem.

Původně je trenér rozdělil i proto, aby rozprostřel ofenzivní sílu mančaftu. Problém je v tom, že bez „Pasty“ to Geekiemu tolik nestřílí.

„Když hrál ve třetí lajně s Lindholmem a střídajícími se levými křídly (Lukasem Reichelem, Michaelem Eyssimontem, Alexem Steevesem), nedostával se do šancí. Není ale vina Lindholma ani žádného z oněch levých křídel, že nevidí hru tak jako Pastrňák. To dokáže málokdo,“ napsal Fluto Shinzawa z online deníku The Athletic.

V pomalu končící základní části nasbíral 29letý Čech už 70 asistencí, z toho 56 primárních – nejvíc v NHL.

Podle novináře Shinzawy tak „není jiná možnost“, než že bude po zbytek sezony nastupovat s Geekiem, nyní střelecky nejschopnějším spoluhráčem, a Lindholmem.

Oslabenou třetí lajnu s Mintenem a Chusnutdinovem, kteří se nebudou moct opřít o českou superstar, by pak mohl osvěžit nově příchozí žolík jménem James Hagens.

AHL: APR 04 Providence Bruins at Rochester Americans
James Hagens v dresu farmy Bostonu v ProvidenceFoto: Profimedia

Boston si ho vybral na sedmém místě posledního draftu. Jako možného středního útočníka pro českou osmaosmdesátku.

V sezoně zářil Hagens na univerzitě. Před pár týdny ale podepsal zkušební kontrakt na bostonské farmě v Providence, kde v šesti kláních vstřelil gól a na tři přihrál. Následovala plnohodnotná nováčkovská smlouva s Bruins.

Ačkoliv dražbou nadějí prošel jako centr, předpokládá se, že v Bostonu dostane zprvu šanci na křídle třetí lajny, kde ho nezahltí tolik povinností a kde Bruins strádají. Dlouhodobě tam nepřesvědčili Eyssimont, Steeves ani Reichel.

A kdoví, třeba rychlík Hagens splní přání mnoha fanoušků a zamíchá sestavou výrazněji. Přeci jen má nálepku budoucího Pastrňákova centra.

„Očekávat, že jako teenager bude mít na ofenzivu okamžitý dopad, je ale nereálné,“ upozornil Shinzawa. „To je práce pro Pastrňáka s Geekiem, hráčů, kteří jsou spolu příliš dobří na to, aby je trenér rozdělil.“

Podle analýzy údajů z aplikací pro sledování lodí, kterou ve čtvrtek zveřejnila agentura Reuters, Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo šest nákladních lodí, z toho jeden ropný tanker. Úroveň provozu v klíčové úžině tedy zůstává na podobné úrovni jako před středečním uzavřením příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně.
ŽIVĚ „To jsme si nedohodli!“ Trumpa zaskočil plán Íránu vybírat mýto za plavbu Hormuzským průlivem

Pokud Írán účtuje poplatky tankerům proplouvajícím Hormuzským průlivem, měl by s tím přestat, uvedl v noci na pátek prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Výzvu zveřejnil poté, co v noci jednal o znovuotevření klíčové ropné trasy s britským premiérem Keirem Starmerem. Proíránské hnutí Hizballáh mezitím vyslalo na Izrael několik raket, Izraelci odpověděli bombardováním jižního Libanonu.

Benzin podle společnosti CCS ve čtvrtek zlevnil za den o tři haléře na průměrných 41,60 Kč za litr a nafta zlevnila o 44 haléřů na průměrných 47,79 Kč.
Vláda změnila na víkend maximální ceny paliv. Babišův chaos, zlobí se šéf ODS

Stát pro nadcházející víkend a pondělí zvýšil cenové stropy na pohonné hmoty. Maximální cena litru nafty bude 45,90 koruny, což je o 70 haléřů více než v pátek. Limit pro litr benzinu se zvýšil o 18 haléřů na 41,95 koruny. Opoziční ODS míní, že by vláda měla stropy okamžitě zrušit, ohrožují podle ní trh. Ministerstvo financí plánuje nejvyšší ceny zveřejňovat minimálně do konce dubna.

Russian President Putin attends the Congress of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs in Moscow
ŽIVĚ Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den, uvedla agentura TASS. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům.

