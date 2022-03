Nemusíme se stydět, řekl po vyřazení Krejčí. Spekulace o Bostonu komentovat nechtěl

Ani největší extraligová hvězda nepomohla hokejistům Olomouce k postupu do čtvrtfinále. Hanáci podlehli v rozhodujícím pátém utkání předkola play off ve Vítkovicích 1:3 a celkově prohráli v sérii 2:3 na zápasy. Sezona ale Davidovi Krejčímu dost možná ještě nekončí.

"Jsme zklamaní, to je jasné. Za výkon se nemusíme stydět, ale nepadlo nám to tam a domů jedeme zklamaní," řekl novinářům pětatřicetiletý útočník, který do Olomouce přišel před sezonou po dlouholetém působení v NHL a v sérii si připsal gól a dvě asistence.

Olomouc vedla 2:1 na zápasy a ve čtvrtém utkání měla náskok 2:0, přesto to na postup nestačilo. "Všech pět zápasů bylo vyrovnaných, oba týmy hrály obětavě. Oba měly na to jít dál, bohužel může jen jeden, je to škoda. Domácí měli asi více štěstí, bohužel nám to nevyšlo," řekl Krejčí.

Zatímco jeho spoluhráč Branislav Konrád si do soupeře rýpl kvůli proklamovaným zdravotním problémům před třetím zápasem, Krejčí to přešel s nadhledem. "Tohle je play off, nerad bych to nějak komentoval. Měli asi problémy v kabině, my ale to samé, akorát jsme to neříkali. Porvali jsme se o to, nevyšlo to, bohužel," uvedl Krejčí.

Olomoucký útočník měl v závěru dnešního zápasu na holi největší šanci k vyrovnání, ale jeho pokus se v poslední minutě po zákroku Stezky otřel o tyč a skončil za bránou.

"Většinou mi to tam padne, v důležitý moment to ale odnesla tyčka," pokrčil rameny. "Pochválil bych rozhodčí, nechali to na nás. Bylo to vyrovnané na obou stranách, každý tým mohl jít dál, bohužel to byly Vítkovice. Rozhodly malé detaily, daly o gól víc."

Budoucnost zatím vůbec neplánuje a rozebírat nechtěl ani závěr této sezony. Hned po zápase se totiž rozvířily spekulace, že by se mohl na závěr základní části NHL a nadcházející play off vrátit do Bostonu, odkud do Olomouce před sezonou přišel.

"Musím si to srovnat v hlavě. Nevím, co bude, jestli budu hrát. Zajdeme někam s klukama, budu se teď věnovat rodině, uvidíme, co čas přinese," prohlásil Krejčí.