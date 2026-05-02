„Neměli jsme dobrý rok.“ Češi ještě před MS tápali, medaile je senzací

Zlomili "prokletí". Na hokejovém turnaji, kde na rozdíl od jiných mládežnických akcí dlouho tápali, konečně vyhráli medaili. Byť to letos čekal málokdo. Po výhře nad Lotyšskem 4:1 berou Češi na mistrovství osmnáctek bronz.
David Pastrňák, Pavel Zacha, Jakub Vrána, Michael Špaček nebo Vítek Vaněček. Dlouho platilo, že právě oni mají na svědomí poslední českou medaili ze světového šampionátu do 18 let. V roce 2014 vyhráli ve Finsku stříbro.
Čekání na další medaili až teď utnuli svěřenci trenéra Jana Tomajka, kteří na Slovensku skončili třetí.
„Úžasný moment,“ zářil útočník David Huk, který v zápase o bronz dvakrát skóroval. „Nedokážu ani popsat, jaký je to pocit. Medaile po dvanácti letech. Úžasné.“
„V národním týmu jsme neměli dobrý rok, ale drželi jsme při sobě. To bylo nakonec rozhodující,“ připojil.
Právě kvůli nevýrazným výkonům (a téměř bezhvězdné soupisce) mladým Čechům téměř nikdo nevěřil.
Sezonu otevřeli na Hlinka Gretzky Cupu nepostupem do semifinále ze čtyřčlenné skupiny, nenavázali tak na dvě stříbra.
Potom na třech Turnajích pěti skončili postupně čtvrtí, druzí a třetí. Vždy s výrazným odstupem za vítězem.
A příprava na vrchol sezony v podobě MS? Také žádná sláva. Tomajkův výběr podlehl Slovákům 1:3 a 2:3 a Kanadě 2:6.
„Zprvu to vůbec nevypadalo, ale kluci se tím mistrovstvím neskutečně semkli,“ sdělil hlavní trenér webu hokej.cz. „Opravdu říkám, že rozhodl charakter týmu.“
„Porazili jsme tady tři top týmy a v základní hrací době jsme tady neprohráli žádný zápas, takže s tím panuje spokojenost,“ pokračoval Tomajko.
„Především jsme spokojeni se stylem hry. Myslím si, náš styl měl, jak se říká, koule. Nebylo to vůbec špatné. Výsledky – ty byly dobré. Je vidět, že to funguje, ale musíme v tom takto pokračovat,“ dodal.
Češi zaujali hned v úvodu, když porazili USA 3:2 v prodloužení.
V klíčovém čtvrtfinále udolali Finsko 2:1, ale potom - na rozdíl od skupinové fáze - podlehli Švédsku. Prohra 3:4 v prodloužení po vedení 3:1 hodně bolela.
V utkání o bronz proti lotyšské osmnáctce, která se takto daleko nikdy nedostala, byli jasným favoritem.
Lehké to ale neměli. Na střely vyhráli jen 26:22 a po obratu v první třetině hráli dlouho 2:1. Oddechli si až v samotném závěru díky dvěma gólům do prázdné brány.
Tentokrát nechytal hrdina dosavadního průběhu play off, karlovarský talent Martin Psohlavec, ale Marek Sklenička ze zámořské juniorky.
„Brali jsme v potaz to, že Martin měl sice v pátek výborný zápas, ale přece jen regenerace nebyla taková. Trošku ho pobolívalo koleno, takže jsme rozhodli pro Marka,“ zdůvodnil změnu Tomajko.
„Marek to ale odchytal parádně. Dá se říct, že je skoro jedno, kdo chytá. Vyšlo nám to,“ vyzdvihl sílu českého brankoviště.
Psohlavec zakončil MS úspěšností 92,6 procenta, Sklenička byl jen o pět desetin horší.
